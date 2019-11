Idén debütált a Big Office Day, a Groupama Aréna 3 szintjére tervezett irodai kiállítás, amelyet különböző szakmai programok egészítettek ki. A Big Office Day Konferencián kiemelt figyelmet kaptak a HR-kihívások, valamint a munkavégzés digitális támogatása, az Office Stage klub részen többek között az agilis módszertan és a home office témákat boncolgattuk, míg a sikeres IT-fejlesztési beruházások gyakorlatába a Big Office Consumption Based IT szeminárium nyújtott betekintést. Akik pedig kíváncsiak voltak, hogy milyen egy most épülő új iroda, az Aréna Business Campus irodaház bejárására is jelentkezhettek. Lássuk képeken, miként zajlott az első Big Office Day 2019. november 20-án.