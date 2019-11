Háttérmágusok - Ingatlanpiaci jogászok kulisszatitkai

A szabályozott, törvényi keretek között működő piacokon elengedhetetlen, hogy jogi értelemben is rendezett legyen a működés minden szintje. A Property Investment Forum 2019 konferencián a legal workshop lehetőséget biztosított a téma szakértőinek körbejárni a hazai ingatlanpiac legakutabb kérdéseit, legyen szó kivitelezésről vagy üzemeltetésről, befektetésről vagy finanszírozásról, hazai vagy uniós rendelkezésekről.

Mi a jogászok feladata ma az ingatlanpiacon és melyek a jellemző foglalkoztatási formák? Mitől lesz jó egy jelentkező, a vállalati háttér vagy ügyvédi irodai háttérismeret a hasznosabb? Biorobot, legal tech, mesterséges intelligencia által végzett jogkutatás létezik? Hogyan változik a feladatok összetétele? Csökken a jogviták száma? Milyen hasonló trendek vannak? – tette fel a kérdéseket Dr. Pásztor Tamás, Head of Legal and Operation, CPI Hungary.

Dr. Kaplonyi Ádám, igazgató, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda szerint a klasszikus ügyvédi szakma határai kezdenek elmosódni, az ügyvéd már nemcsak jogtanácsos szigorú értelemben, hanem egyéb szolgáltatásokat is ellát. A technológiai fejlődés átitatta legal tech miatt nagyobb rugalmasság jellemzi az egész folyamatot, a termék megváltozik az automatizálás miatt, új struktúrák alakulnak ki. Tendencia szinten kevesebb már manapság a jogvita: az ügyvédek és a jogtanácsadás drága, ezért a racionális szereplők igyekeznek kevés jogvitát nyitni.

Dr. Kellner Dániel, Partner, Szécsényi és Társai Ügyvédi Társulás úgy véli, hiába kell folyamatos tanácsadást nyújtani egyetlen cégcsoportnak, mégis külsős, nem belsős csapattal dolgoznak. Egyre több probléma adódik a felvételnél, kevés a jelentkező, magasak a kiválasztási követelmények, így nehéz jó embereket találni és főleg megtartani őket. A mesterséges intelligencia általi teljes átvétel nem fog megtörténni, a felelősség az embereknél marad és fog is maradni, a jogi pálya a digitalizáció miatt sem fog drasztikusan megváltozni. Az ügyfélátvilágítás miatt a jogi ismeretek átadása a munkavállalóknak egyre gyakoribb és szükségesebb.

Dr. Sallay András, Vice President, Legal, Gránit Pólus elmondta, hogy az ingatlanpiacon a kis tranzakciók is relatíve nagynak számítanak, ezek esetében mindig szerepet kapnak a jogi tanácsadók. A szektorban lassú az automatizálás, főként ahhoz képest, amit a technikai fejlődés már megengedne. A földhivatali adatok automatizálása például nagyon szükséges lenne, mégis elmaradott a szomszédos országokhoz képest.

Dr. Ódor Dániel, Partner, Taylor Wessing úgy látja, hogy 5-8 éve több volt a külső tanácsadás, elsősorban tranzakcióknál. A külföldi ügyfeleknek nem éri meg állandó jogászt alkalmazni, inkább bevonják a külső tanácsadókat. A döntési folyamatokba már a kezdetektől részt vesznek, ami előnyösebb a jogászok számára, mint a folyamat közben / végén becsatlakozni. Ma már nem olyan könnyű megtalálni a kvalifikált fiatalokat, joghallgatókat – nem az ő kvalifikációjukban van a hiány, hanem az elérésükben, és nehéz az emberek megtartása is. A munkaerőpiaci változás az ügyvédijelölteket is erősen érinti, már középtávon is versenyképességi kérdés, hogy mennyire erős az automatizálás. Az ügyvédek feladatai egyre inkább áttolódnak a valós tartalmi kérdésekre.