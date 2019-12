Nem egy ciklus van, hanem ezer kisebb

Idén lett 20 éves a WING Zrt.: a cég folytatva az elmúlt évek aktív fejlesztési és befektetési stratégiáját, a közelmúltban elindította a Liberty irodaház építését, megvásárolta a Siemens Gizella úti telephelyét, az Infopark három irodaházát, illetve a Telekom régi, Szerémi úti épületét. Letették az evosoft-székház alapkövét, elindították a harmadik lakópark-fejlesztésüket, és egyszerre három projekttel beszálltak a budapesti szállodapiacra. Mindezen felül saját facility management céget tulajdonolnak és beléptek a lengyel ingatlanpiacra is. Ezekről és az aktuális ingatlanpiaci eseményekről kérdeztük Noah M. Steinberget, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Rengeteg ingatlanfejlesztést, tranzakciót tudhat maga mögött az idén 20. évfordulóját ünneplő WING. Mi történt a cég életében az elmúlt két évtizedben?

Létrehoztunk egy professzionálisan működő vállalatot és csapatot, amelynek a teljesítményét jól mutatják az elmúlt 20 év tranzakciói és ingatlanfejlesztései, amelyekre igazán büszkék lehetünk. Ilyen a tavaly átadott Telekom-székház, ami az ország legnagyobb egy épületben megvalósult irodaháza, modern és környezettudatos kialakítással. Ha jobban visszamegyünk az időben olyan fejlesztésekről számolhatok be, mint a reptéri ibis Styles Budapest Airport Hotel, az East Gate Business Park, a MOM Park, a Corvinus egyetem új kampusza, a Millenáris Irodaházak, az Ericsson, az Allianz és az E.ON székháza. És ha még korábbra tekintünk, mi indítottuk el az ország első modern logisztikai központját a Harbor Parkot és az egyik legelső modern Váci úti irodafejlesztés az Árium Park is a nevünkhöz fűződik. A WING mondhatni egyidős a modern magyar ingatlanpiaccal, 1999-ben kezdtük a működésünket és úgy gondolom, hogy az alapításunk óta megvalósult projektek mindegyike mérföldkő volt valamilyen formában, és jelentősen formálta Budapest arculatát. Ingatlancégként első kötvénykibocsátóként jöttünk a piacra, több mint három éve kezdtük a tőzsdén. Úgy látom, hogy a piac nagyon fogadóképes volt, ami elengedhetetlen egy erős portfólió kiépítéséhez. Nem utolsó sorban két kardinális tranzakció zajlott le a 2019-es évben: az első számú hazai ingatlanüzemeltető vállalkozás, a STRABAG Property And Facility Services Zrt. – immáron NEO Property Services Zrt. – a WING 100 százalékos tulajdonába került, emellett a vállalat belép a lengyel ingatlanpiacra is.

Miért döntött úgy a WING, hogy külföldön is terjeszkedik?

Stratégiai célkitűzésünk, hogy megvessük a lábunkat a régióban. Ennek első lépéseként tavaly két irodaházat vettünk Szófiában, de további lehetőségeket kerestünk a térség többi országában is, így Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban. 2019. októberében aztán hatalmas lépést tettünk e tekintetben, ugyanis a WING adásvételi megállapodást írt alá a piacvezető lengyel Echo Investment többségi tulajdonára. Úgy gondoljuk, hogy a lengyel cég eredményeit ötvözve a WING hazai ingatlanpiacon megszerzett egyedülálló szaktudásával és vezető pozíciójával, régiós szinten is meghatározó szereplővé válhatunk.

Az elmúlt időszakban két olyan üzletágat indított be a WING, amivel korábban nem foglalkozott. Mi volt az, ami a hotel- és lakásfejlesztés melletti döntést megalapozta?

A WING szakmaiságon és precizitáson alapuló működésétől nagyon távol állt a 10 évvel ezelőtti lakóingatlan-piac. Az utóbbi időben azonban változások indultak meg ezen a területen is: a lakóingatlan-piac elkezdett sokkal inkább professzionális alapon működni, így egy hosszasan előkészített stratégiai döntés után elindultunk ezen a területen is és 2018-ban belevágtunk az első lakóprojektünkbe. A Kassák Residence nevet viselő lakópark építését az Átrium Park mögötti telkünkön kezdtük meg, és azóta további két projekt építése zajlik. A szállodaipar azonban egy teljesen más terület. A repülőtéri szálloda építése után úgy éreztük, hogy ha létre tudtuk hozni egy nagyon bonyolult jogi és pénzügyi konstrukcióban az egyetlen közvetlen terminálkapcsolattal rendelkező szállodát Budapesten, akkor van értelme továbbmenni, és ennél jóval egyszerűbbnek tűnő hotelfejlesztésekbe is belevágni. Mindemellett ma Magyarországon a turisztikai beruházások piaca nagyon dinamikusan fejlődik, jelentős piaci igény mutatkozik új szállodák iránt. Jelenleg három szállodaprojektünk van folyamatban: egyik a Wizz Airnek épített szimulátor központ mellett, a másik kettő pedig a IX. kerületben épül, egy a MüPa közelében, a másik pedig a Groupama Aréna közelében.

Többször is vásároltak régebbi ingatlanokat átalakítási, vagy felújítási céllal. A már meglévő épületek átpozicionálása hosszú távon tartható stratégia Budapesten?

Küldetésünknek tekintjük a Magyarország arculatát meghatározó magyar építészeti örökség megőrzését és hogy új életet adjunk számukra, akár teljes körű funkcióváltás révén. Ezen túlmenően, ha a bekerülési költség versenyképes, és egy jobb terméket lehet létrehozni, akkor ez mindig jó stratégiának számít. Hasonló megfontolásból vettük meg az Eurocenter bevásárlóközpontot a III. kerületben, amely jól teljesít és terveink között szerepel az épület felújítása is. Gyakran vásárolunk olyan ingatlanokat, amelyek értéknövekedési potenciált hordoznak; amiket újra tudunk pozicionálni, fel tudunk újítani, vagy át tudunk alakítani, vissza tudjuk állítani őket működő, nyereséget termelő épületekké, amik egyúttal jobbá teszik a környezetük életét.

Mi a stratégiájuk az eladásokkal kapcsolatban? Mikor érdemes kiszállni?

Mindig egyénileg kell eldönteni, hogy az adott terméket el akarjuk-e adni. Jelenleg nagyon sikeres tranzakciók vannak Budapesten, időnként mi is eladunk, de mindig a portfóliónk összetételét és a vállalat likviditását tartjuk szem előtt. Szerencsére nem vagyunk kényszerhelyzetben.

Az MNB kötvényprogramjába be fognak szállni, és mire használják majd a forrást?

Benne vagyunk az első minősített cégek között, BBB- értékelést kaptunk, amely tudtommal a legjobb a programban. Az ebből befolyó összeget a regionális terjeszkedési stratégiánkban szándékozunk felhasználni.

Hogyan látják ingatlanfejlesztőként a klímaváltozással kapcsolatos felelősségvállalást és a lehetőségeket?

Mi az épített környezeten keresztül nagy hatással vagyunk az éghajlati viszonyokra, ezért célunk minél zöldebb, minél környezettudatosabb épületeket létrehozni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy leginkább az épületüzemeltetésben van erre lehetőség, költséghatékony hűtés-fűtéssel, szennyvíz-kezeléssel, az energiahasználat csökkentésével és az energiaforrások zöld megközelítésével. Hosszú távon az épületek így nem csak környezettudatosak, de hatékonyabbak is lesznek.

A munkavállalók mit láthatnak mindezekből?

Nagyon erős szempont most az emberközpontúság és az, hogy a dolgozók hogyan érzik magukat. Sokkal nagyobb fókuszt kapott az a megközelítés, hogy az épület van az emberért, és nem fordítva. A természetes fény, a friss levegő, a munkakörülmények, a terek, ahol együttműködve tudnak dolgozni, vagy akár egy tetőtéri futópálya, fitneszterem is hozzájárul ahhoz, hogy az egyén jobban érezze magát, ami a cégeknek is jó, hiszen így produktívabbak lesznek a munkavállalóik.

A proptech már az alapvető elvárások közé tartozik, vagy csak egy lufi?

Mi azt nézzük, hogy melyek azok a technológiák, amikkel hatékonyabbá tudjuk tenni az épületeinket: sok ilyen van a parkolóhelyi alkalmazástól kezdve az áramfogyasztást csökkentő applikációkon át, egészen az okosliftig. Minden olyan eszközt vagy fejlesztési lehetőséget megvizsgálunk, amivel hatékonyabbá vagy jobbá tudjuk tenni az épületeinket és a bérlői igények függvényében alkalmazzuk is őket.

Hol tart a hazai ingatlanbefektetési piac? Tud még tovább erősödni?

Jelenleg ez egy stabil piac, ahol nagyon egészséges módon egyensúlyban van a kereslet és a kínálat. Bár a magyar befektetők az utóbbi időben kissé visszafogottabbak, erős a külföldi tőke jelenléte is és stabil a kereslet a jó ingatlanok iránt. Mind az ingatlanfejlesztőnek, mind a befektetőnek fontos egy likvid, jól működő tranzakciós piac.

2020-tól visszaemelik 27 százalékra az új lakások áfáját. Mennyiben érinti ez a WING projektjeit?

Van olyan lakóprojektünk, amelyiknek nem volt meg az építési engedélye 2018. november 1-je előtt. Úgy gondolom, hogy ha az állományt 50 évente cserélni kell, akkor is több ezer új lakásra van igény évente Magyarországon, és ez a mindenkori adótól független. Mi úgy látjuk, hogy van kereslet a lakások iránt: sok magyar magánszemély gondolja úgy, hogy biztonságban van a pénze egy lakásban.

A válsággal kapcsolatban sok jelet lehet megkülönböztetni, például a német autógyártás visszaesése, a Brexit, a munkaerőpiaci válság stb. Kell-e számolnia ezzel egy jól szervezett cégnek, és ha igen, hogyan?

Természetesen, folyamatosan figyelünk. Pár hete hallottam egy nagyon bölcs mondatot, miszerint nem egy ciklus van, hanem ezer kisebb. Nagyon nehéz előre látni, hogy a Brexit hatása londoni irodapiacra kinek lesz jó, vagy az erős dollár milyen hatással van a párizsi szállodapiacra, és hogy mit okoz a buliturizmus a magyar szállodapiacon. Ezerféle megközelítés létezik, amelyek alapján a ciklus nem annyira egyértelmű. Mindig történhet valami váratlanul, de alapvetően most nem várunk egy 2008-hoz hasonló válságot. Nagyon sok pozitív trend van, és nagyon sok aggodalomra okot adó hír is. Szerintem a 20 éves működésünknek az egyik legértékesebb tapasztalata a 2008-as válság, mert úgy kerültünk ki belőle, hogy minden hitelt visszafizettünk, minden partnerrel szemben korrekten jártunk el, és épségben megmaradtunk. Ehhez természetesen az alapot a folyamatos jó teljesítmény, a tisztességes emberi magatartás, az elkötelezett hozzáállás és a professzionális munka jelentette akkor is; és ez működésünk alapja ma is.

Címlapkép/Getty Images