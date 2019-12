Új igazgató kerül az ingatlanfejlesztő cég élére

2020. január elsejétől, Robert Kubinsky lesz a HB Reavis új magyarországi ügyvezető igazgatója. Jan Hübner jelenlegi ügyvezető a megbízása végével, három év után távozik a pozíciójából, fokozatosan adja át feladatkörét utódjának, és továbbra is aktívan részt vesz az Agora Tower és Hub sikeres átadásában, egészen 2020 közepéig. Az új ügyvezető HB Reavisnál szerzett széleskörű szakmai tapasztalatával irányítja majd a közel 70 fős budapesti csapatot, hogy az Agora Budapest második üteme is sikeresen elinduljon.

Az új ügyvezető, Robert Kubinsky nyolc évvel ezelőtt csatlakozott a HB Reavis csapatához, mint Operatív Pénzügyi Igazgató, hatáskörébe tartozott az üzleti tervezés és kontrolling, a cash flow menedzsment, számvitel és az IFRS szabványok alkalmazása. Két évvel ezelőtt a HR divízió csoportvezetőjének kérték fel: irányítása alatt jött létre a vállalat új HR stratégiája, melynek eredménye a „HB Reavis Academy” tudásmegosztó platform, emellett vezetőképző és tehetséggondozó projekteket is megvalósított.

Kubinsky egyébként, a HB Reavishoz való csatlakozását megelőző 15 évében olyan pénzügyi intézeteknél szerzett nagy szakmai tapasztalatot, mint az Intesa San Paolo Group, vagy a Societe Generale Group. A VUB Generali Nyugdíjalap pénzügyi igazgatójaként pedig a vállalat pénzügyi stratégiáját és annak megvalósítását, valamint a csoportba tartozó kisebb cégek üzleti tervezését és kontrollingját vezette.

Hübner Jan HB Reavis Magyarország, ügyvezető Építőmérnöki és közgazdasági diplomáját a Brnói Műszaki Egyetemen szerezte. 2010-11-ben a HB Reavis projektvezetőként ő felügyelte a HB Reavis első prágai fejlesztése, a River Garden kivitelezési terv Tovább … Tovább Építőmérnöki és közgazdasági diplomáját a Brnói Műszaki Egyetemen szerezte. 2010-11-ben a HB Reavis projektvezetőként ő felügyelte a HB Reavis első prágai fejlesztése, a River Garden kivitelezési terv

Jan Hübner jelentős szerepet töltött be a vállalat fenntarthatósági irányelveinek és zöld építési normarendszerének kialakításában. Többek között ennek is köszönhető, hogy a HB Reavis projektjei, sikeresen pályáznak olyan fenntarthatósági minősítésekre mint a BREEAM Communities, vagy a BREEAM Outstandig / Excellent, amelyek előminősítéseit az Agora Budapest nemrég meg is szerezte.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 09. Nagyon zöldek lesznek az Árpád hídnál épülő irodaházak

A HB Reavisnál töltött tíz évéből háromban ügyvezető igazgatóként irányította a vállalatot Magyarországon. A jövőben szakmai pihenőre vonuló, leköszönő ügyvezető az Agora Tower és HUB átadásáig segíti majd a budapesti csapatot.