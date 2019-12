Tető alatt a Biodóm - Végéhez közeledik az állatkert legújabb épületének első üteme

Már jövő tavasszal lezárulhat az Állatkertben készülő Biodóm szerkezeti és gépészeti kivitelezése, a fejlesztésre a kormány eddig nettó 43,7 milliárd forintot biztosított a Fővárosi Önkormányzat részére. Az Állatkert öthektáros új zónája, benne a Biodóm 1,7 hektáros fedett növény- és állatparkjával, várhatóan 2021 végén nyílhat meg a látogatók előtt. Az Állatkert jelezte, hogy a kivitelezésre még le nem kötött kb. 6,6 milliárd Ft szűkös lehet a hátralévő feladatokra, és a teljeskörű megvalósításhoz további források szükségesek - derül ki a Fővárosi Állat- és Növénykert közleményéből.

Szeptemberben félidejéhez jutott a Biodóm elkészítése, mostanra pedig bezárult a 18 és fél ezer négyzetméteres óriáskupola, és a külső hatásoktól már védett térben folynak a szerelési munkák.

Mi is az a Biodóm?



A Biodóm egy szabályozott klímájú, élőház jellegű fedett állat- és növénypark, amely télen-nyáron egyaránt alkalmas látogatók fogadására, kiszolgálására, és az állatok természetes környezetét imitáló, zárt környezetként működő világ bemutatására. Célja ma élő egzotikus állatfajok, a kárpát-medencei természettörténet, a fajok és a biológiai sokféleség megőrzése. A „Biodóm” név kizárólag az Állatkertben megvalósuló építményre használható hazánkban.

A Pannon Park fejlesztését rögzítő legutóbbi kormányhatározat nettó 43,7 milliárd forintot biztosított a Fővárosi Önkormányzat számára, amelyet a központi költségvetés terhére, a 2015 és 2020 közötti időszakban, hat évre elosztva irányoztak elő a Pannon Park fejlesztésének finanszírozására.

Hol tart most a megvalósítás?

A Biodóm építése 2017 nyár végén kezdődött meg, 2018 januárjában már az alaplemez, illetve a vasbeton karéj kialakításán dolgoztak a szakemberek. Késő tavasztól indult a leglátványosabb szakasz, a tető tartószerkezetének szerelése, az acélszerkezet 1505 tartószerkezeti acélrúdból és 539 szerkezeti csomópontból áll, amelyek 964 háromszögletű mezőt alkotnak. Az utolsó tartószerkezeti elemet 2018 karácsonya előtt szerelték be. 2019-ben kezdődött a háromrétegű, fényáteresztő ETFE (etilén-tetrafluoretilén) fóliamembrán felszerelése az acél tartószerkezetre, ez mára be is fejeződött. A 964 darab, egyenként 18-20 négyzetméteres mezőből csak néhányra nem került fel a fóliapárna technológiai okok miatt, hiszen így lehet még az épület egyes részeibe anyagokat bejuttatni.

Közben a Biodóm belső tereiben előre haladt az állattartó terek, édesvízi és tengeri medencék kialakítása. A leghatalmasabb, 2,5 millió literes tengervizes medence Közép-Európa legnagyobbja lesz, térfogata pedig meghaladja majd összes többi hazai tengeri bemutató medence együttes űrtartalmát.

2019 decemberében a beruházás I. üteme több, mint 75%-os készültséget érhet el, az eddig elvégzett munkák összértéke mintegy 28 milliárd Ft.

Mi van még hátra és mennyibe kerül a teljes megvalósítás?

Az építési fővállalkozó 2020 tavaszán végez az I. ütem munkáival. Következik a megvalósítás II. üteme, amely főleg az új létesítmény és környékének berendezését és benépesítését, valamint a műemlék Hullámvasút térség felújítását jelenti. A fejlesztés megvalósítására eddig biztosított 43,7 milliárd forint az építéskivitelezés megvalósításához, a I. ütem befejezéséhez biztosan elegendő. A II. ütem, vagyis a Biodóm teljes belső és külső berendezésének, környezete rendezésének forrásigénye azonban a szakmai becslések szerint várhatóan meg fogja haladni a korábban tervezett keretösszeget, így akár 20 milliárdos nagyságrendben lehet szükség további forrásra, ami kb. 63 milliárd Ft-os teljes projekt költséget jelenthet.

Milyen lesz, hogyan üzemel majd a Pannon Park?

A Pannon Park mintegy öthektárnyi területen jön létre, központi építménye, a Biodóm 1,7 hektárt foglal majd el, ehhez csatlakoznak majd a Pannon Park szabadtéri kifutói. A szabálytalan alakú, maximálisan 225 méter hosszú, illetve 117 méter széles élőház, a Biodóm belsejében egy összetett tájat, többféle élőhelyet alkotó, változatos domborzat készül. A látnivalókon végig vezető sétány teljes hossza 2 kilométer lesz, amely a földszint felett további három szinten fog kanyarogni, úgyhogy az épületben hét felvonó is működik majd. A fényáteresztő tető alatti tér, amelynek átlagos magassága 17 méter, legnagyobb magassága pedig 36 méter.A Biodóm tervezett energiaigénye hasonló nagyságrendű, mint a Budapesten található több mint két tucat nagyméretű, sok ember által használt nyilvános épületé, amilyenek a bevásárlóközpontok, nagyobb sportcsarnokok, kulturális intézmények.

A fűtés hőigényénél figyelembe kell venni, hogy a Biodóm belső terében a szükséges hőmérséklet biztosításához a napsugárzás jelentős mértékben járul majd hozzá, de más fűtési rendszereket is kiépítettek. A rendszer a pillanatnyi fűtési igényekhez alkalmazkodva többféle üzemállapotban is képes lesz működni, a Nap üvegház-hője mellett a körülményektől változó arányban hasznosítja a termálhőt és a távhőt.

Számok, tények, érdekességek a Pannon Parkról és a Biodómról

A Pannon Park teljes területe csaknem 5 hektár, központi építménye, a Biodóm 1,7 hektárnyi területet foglal el;

A szabálytalan alakú Biodóm maximálisan 225 méter hosszú, 117 méter széles, kerülete mintegy 620 méter;

A Biodómot fedő, teljes spektrumú fényt áteresztő fóliamembránt tartó acélszerkezet összesen 1505 darab tartószerkezeti acélcső elemből és 539 darab szerkezeti csomópontból áll, amelyek 964 darab háromszögletű mezőt alkotnak;

A háromszögletű mezők mindegyikében háromrétegű, fényáteresztő ETFE (etilén-tetrafluoretilén) membránelem helyezkedik el, a teljes fényáteresztő felület mindösszesen 18.696 négyzetméter;

A szerkezet négy, váltakozó magasságú kupolából áll, átlagos magassága 17 méter, legmagasabb pontján földfelszín felett 36 méter;

A látogatói útvonal mintegy 2 km, amely 13 méter szintkülönbséggel megy végig;

A 0 méterről induló látogatói útvonal legmagasabb bejárási pontja +9,2 méteren, a legmélyebb -4,8 méteren van;

Jelenleg 400-500 fő dolgozik az építkezésen; a munkában eddig 210 alvállalkozó cég vett részt a Market Építő Zrt. irányítása alatt;

Másfél hete tart a Biodóm kupoláin található díszvilágítás tesztje, egyelőre még csak zöld színnel később azonban bármilyen színt képesek lesznek megjeleníteni;

