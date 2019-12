Új négysávos autóutat adtak át

Jövő tavasz helyett már idén birtokba vehetik a közlekedők az M15 M1-Rajka-országhatár közötti, négysávosra bővített szakaszát.

A beruházás lényege az M15 autóút M1 elválási csomópont és az országhatár közötti 14,5 km hosszúságú szakaszának 2×2 sávos autópályává fejlesztése volt. Ehhez fel kellett újítani a meglévő bal pályát, és meg kellett építeni a hiányzó jobb oldalt. Az út 26,6 méter koronaszélességgel, burkolt leálló sávokkal és fizikai elválasztással készült. A tervezési sebesség 130 km/h.

Forrás: NIF

A projekt során a jobb pályán 7 új felüljáró létesült, a teljes szakaszon 19 műtárgy felújítása valósult meg. Átépültek a hegyeshalmi és rajkai különszintű csomópontok, a határellenőrző épületeket elbontották.

A fejlesztésnek köszönhetően az M15 négysávos autópályaként kapcsolódik a szlovák D2 autópályához. A projekt haszna nemcsak az, hogy a 130 km/h óra tervezési sebesség miatt rövidül a menetidő, hanem biztonságosabbá is válik a közlekedés a rajkai határátkelőtől az M1 autópályáig - közölte a NIF.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára hangsúlyozta: 2019 rekordév volt a hazai közútfejlesztésben, hiszen soha ennyi forrást nem fordíthattunk még erre a célra. A miniszterhelyettes arról is beszélt, hogy jelenleg is 15 helyszínen zajlik olyan gyorsforgalmi útépítés az országban, amely legkésőbb 2022-ben elkészül. „A cél az, hogy bekapcsoljuk a gyorsforgalmi úthálózatba a ma még csak kétsávos főutakon elérhető megyei jogú városokat és a kiemelt gazdasági területeket, elvezessük az autópályákat és az autóutakat az országhatárig, illetve hogy lehetővé tegyük, hogy az ország bármely pontjáról 30 percen belül elérhetővé váljon egy négysávos útszakasz” – számolt be Schanda Tamás a kormányzat terveiről.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató helyettese a befejező munkálatokkal kapcsolatban elmondta: Márciusra elkészül a rajkai határátkelőhelyen elbontott épületek rekultivációja is. Hátra van még ezen felül, az M1 autópályán új portálok telepítése, az üzemi hírközlő rendszer berendezéseinek beüzemelése.

A kivitelezési munkálatokat az S+S M15 Konzorcium (Strabag Építő Kft., Strabag AG) végzi nettó 19,5 milliárd forint értékben. A beruházás az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, uniós és hazai forrás felhasználásával, a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatásával, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg.

Címlapkép forrása: NIF