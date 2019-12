Erős lett az év vége: ennyiért adják az új lakásokat Budapest különböző kerületeiben

Lassan elérjük az egymilliós lélektani határt a budapesti új lakások kínálati négyzetméteráránál, egy negyedévvel korábban még 900 ezres átlagról számoltunk be, idén év végére ez az érték 930 ezer forintra emelkedett a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő adatok alapján. Ahogyan korábban is, a kerületenkénti eltérés megmaradt, a belváros és a budai belső területek viszik a prímet, ezek közül néhány már megközelíti, vagy át is lépi az 1,8 millió forintos átlagot.

A Budapesti Lakáspiaci Riport legújabb, 2019-es év utolsó negyedéves adatai alapján továbbra is 7 ezer még eladó új lakás van a budapesti piacon, a korábbi negyedévben is hasonló értéket láthattunk, azóta körülbelül 1800 lakást értékesítettek és ugyanennyi új építést jelentettek be a fejlesztők.

Építőipar 2020 A Portfolio Építőipar 2020 konferencián átfogóan tekintünk a szektort érintő legfontosabb kérdésekre és célzottan járjuk körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket.

A szabad új lakások kínálati átlagára azonban emelkedett, az egy évvel ezelőttihez képest 16%-kal többet kell költeniük átlagosan az új lakást vásárlóknak. Az ilyen szintű, általános áremelkedés megtorpanására azonban vannak jelek: több projekt akciókat hirdetett a vállalt fizetési ütemezéstől függően az árra, esetleg garázsra vagy konyhabútorra, viszont árcsökkentés egyelőre ritkán, a januártól 27%-os áfakulccsal értékesíthető lakásoknál fordult csak elő. Szinte az összes nagyobb és kisebb újlakás-fejlesztő megjelent valamilyen akcióval az elmúlt néhány hónapban, a nagy leértékelés mögött leginkább az áll, hogy a fejlesztők, jellemzően tervasztalon, vagy kezdetleges kivitelezési fázisban lévő, a jelenlegi szabályok szerint januártól 27%-kal áfázó lakásokon minél nagyobb számban, és minél nagyobb előtörlesztéssel szeretnének túladni, amivel a sor végén segítik a vevőt, miközben magukat is bebiztosítják. Egy korábbi cikkünkben bemutattuk ezeket az akciókat, trükköket:

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 01. Őrült akciók, kiárusítás és egymásnak ellentmondó hírek tematizálják a lakáspiacot

Nézzük a legdrágább és a legolcsóbb kerületeket

Mostanra hat olyan kerület van már Budapesten ahol az új lakások átlagos négyzetméterára átlépte az 1 millió forintot, a legdrágább, V. kerületben pedig már alulról súrolja a 2 milliót - ha az erkély, illetve a terasz alapterületének egy részét is beleszámítjuk a lakás teljes alapterületébe. Mivel a legtöbb új lakáshoz már építenek erkélyt is, sőt néhol ez a lakás alapterületével megegyezik, vagy még nagyobb is annál, nem mindegy, hogy az átlag számítása során mit veszünk alapterületnek. Nyilvánvalóan, ha szigorúan a lakás fedett részeit vennénk csak alapul, akkor a fajlagos ár is már jóval magasabb lenne. Átlagosan 50-100 ezer forintos - néhol 200 ezres - eltérést okoz a négyzetméterárakban a számításbeli különbség, az általános eljárás azonban az, hogy a terasz harmada, vagy fele (a méretétől függően) is számításra kerül, és ezt nem csak a fejlesztők, hanem például a bankok is alkalmazzák egy lehetséges hitelfelvételi eljárás során.

Ezek alapján a belváros után a II. és XII. kerületben meghaladja, míg az I. kerületben közelíti az 1,5 millió forintot a fajlagos ár, az egymilliót pedig meghaladja még a VI. és a VII. kerület.

A legfrissebb adatok alapján 2019 utolsó negyedévében 933 ezer forint az árral rendelkező új lakások átlagos négyzetméterára Budapesten. (Ennél körülbelül 100 ezer forinttal lenne magasabb az ár, ha az erkéllyel nem foglalkoznánk.)

Címlapkép forrása: Getty Images