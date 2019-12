5 és 27 százalékos lakások egyszerre a piacon

Évekkel korábban már 1800 lakást befejeztek a Kondorosi Lakónegyedben, hamarosan teljesen elkészül a 900 lakásos Budai Bolero, valamint már elkezdődött az engedélyeztetés és az építkezés a 2200 lakásos Budai Walzer Lakópark első ütemeinél. A több ezer lakás építéséért felelős SISKIN ingatlanfejlesztő tulajdonosait, Csizy Dezsőt és fiát, Balázst kérdeztük a 27 százalékra visszaálló áfa lehetséges következményeiről, illetve a lakásárak jövőbeli változásairól.

Több ezer lakást fejlesztenek csak a XI. kerületben. Miért pont erre a lokációra esett a választás?

Egy ideig a II. és a XII. kerületben építettünk Csizy és Lukács néven, többnyire luxus társasházakat, egyre nagyobbakat, végül egy 144 lakásos projektet is sikeresen befejezetünk. Ezt követően adódott a lehetőség annak a teleknek a megvásárlására, ahol a Kondorosi Lakónegyedet fejlesztettük, és jelenleg is megtalálható az Értékesítési irodánk.

Milyen finanszírozási konstrukcióban fejlesztenek?

A válság előtt jellemzően banki finanszírozást vettünk igénybe, majd miután egy leállást követően 2014-ben folytattuk a Kondorosi Lakónegyed fejlesztését, olyan erős keresletet tapasztaltunk, mely lehetővé tette a saját finanszírozást. Az ezt követő négy-öt év tovább növelte Cégcsoportunk tőkeerejét.

A vásárlók egyedi fizetési ütemezést is kaphatnak?

Igen, biztosítunk egyedi fizetési lehetőséget vásárlóink részére. A befizetések ütemezésének függvényében például egy 20-80%-os fizetési konstrukcióhoz képest kedvezményesebben is lakáshoz lehet jutni, a befizetés összegének növelésével. Véleményünk szerint a minőségi kivitelezés mellett, a piaci viszonyokat figyelembe véve versenyképesek az áraink.

Jobb minőség alacsonyabb áron? Mi a trükk?

Első lépés a jól időzített, megfelelő lokációjú, jó ár-érték arányú telekválasztás. További fontos tényező, hogy generálkivitelező cégünk műszaki igazgatója, építésvezetőink valamint a már több éve foglalkoztatott stabil alvállalkozói gárdánk szavatolja a jobb minőséget. Emellett likviditásunknak köszönhetően, nem kell kigazdálkodnunk egy esetleges projekt hitel költségeit sem.

Czizy Dezső

Az áfa visszaemelkedése mit fog okozni a lakáspiacon?

Nehéz és felelőtlen nyilatkozat lenne ebben a kérdéskörben jóslatokba bocsátkozni. Véleményünk szerint nem lehet az áfa emelkedés okozta 22%-os többletköltséget teljes mértékben a vásárlókra hárítani, ennek a tehernek egy részét a beruházónak kell felvállalnia. Létezik ugyanakkor egy lélektani határ, amit a vevők a zöldövezeti lokációtól, vagy az emelt műszaki tartalomtól függően hajlandóak kifizetni. Várakozásaink szerint az áfa változás jelentős áremelkedést nem indikál a közeljövőben az ingatlanpiacon, viszont akinek most van pénze, jelentősen kedvezőbben vehet lakást év végéig.

Ráfizetéssel nyilvánvalóan egyetlen fejlesztő sem száll ki, legfeljebb abbahagyja az értékesítést és kivárja, hogy megint beinduljon a piac.

Így van. Elképzelhető, hogy az áfa változás miatt a piaci szereplők különbözőképpen reagálnak, hiszen nem mindegy, hogy ki mennyiért vásárolt telket. Szokatlan helyzet, hogy az 5 és 27 százalékos áfás lakások egyszerre vannak jelen a piacon, mely további hatással lesz az elkövetkező 4 évre.

A versenyhátrány abból adódik, hogy akinek nem volt engedélye az nem tud lemenni egy alacsonyabb árszintre, vagy abból, hogy aki megkapta az engedélyt, lényegében az áfa különbségével feljebb mehet az árban, és az neki extra profit lesz?

Nyilvánvalóan aki 2018 november 1.-e előtt rendelkezett építési engedéllyel, és az azt követő 5 éven belül fel tudja építeni és értékesíteni a projektjét, az extra profitra számíthat azokkal a fejlesztőkkel szemben akik ezen időpontban építési engedéllyel még nem rendelkeztek és fejlesztésük ezáltal a 27%-os áfa hatálya alá esik. Feltehetően a legtöbb fejlesztő 2019 év végére tervezte az átadásokat, vélhetően nincs számottevő mennyiség azokból a projektekből, amelyek 5%-os áfa tartalommal értékesíthetőek és évekkel később készülnek el. Az ingatlanpiacon a legnagyobb kockázat a szabályozás. A nagy cégek számára a kiszámíthatóság és a biztonságos jogi környezet a legfontosabb.

A szabályozásban sok a helyi elem is. Ebben van kockázat mostanában?

Összességében van. A fővárosi és kerületi önkormányzat határozza meg a szabályozási tervet, hogy egy adott telekre mit lehet építeni, ami nem minden esetben van összhangban a fejlesztő szándékával. Az építési engedélyeztetési eljárás során kiderülhetnek további kockázatok a szabályozási terv értelmezésével kapcsolatban.

Az elmúlt időszakban átíródtak a szerződések a vásárlókkal?

Az adásvételi szerződésben a vásárló számára fix, bruttó vételárat vállalunk, amit nem változtatunk meg abban az esetben sem, ha emelkednek a költségeink, illetve nem keresünk ürügyet arra, hogy plusz pénzt szedjünk be tőlük, vagy felmondjuk a szerződést. Nálunk ezek korrekten működnek.

A Budai Bolerót átlagosan 600 ezer forintos négyzetméteráron adtuk el, most azt tapasztaljuk, hogy ezen lakástulajdonosok a már kész otthonaikat egymilliós négyzetméteráron tudják értékesíteni. A projekt első felét a tervezett időpontban adtuk birtokba, a második ütemnél - a cégcsoport életében először - előfordul egy kisebb csúszás. Ezt az elképesztően problémás piaci körülmények hatása magyarázza, az áfa miatt mindenki 2019 végére tervezte a befejezéseket, rengeteg lakás épült, valamint az állami beruházások is sok kapacitást lekötnek. Egy lehetetlen építőipari helyzet alakult ki, amelyben örülünk, hogy tudunk teljesíteni.

Ez a lehetetlen építőipari helyzet enyhülni látszik a közeljövőben?

Az alvállalkozók elmondása alapján, már vannak helyek, ahol versenyezniük kell, de ha jön például egy újabb EU-s támogatáscsomag, sok minden felborulhat. Amit megtanultunk mind a 2008 előtti időszakból, mind a mostani változásból, hogy semmit nem érdemes prognosztizálni, mert bármi megtörténhet. Mindenki azt gondolta, hogy lesz némi visszaesés, kevesebb építkezés, de ez az alacsonyabb kereslettel egyensúlyban tud maradni. Mégsem így történt. Most, a kedvezményes áfa utolsó hónapjaiban egyértelműen kisebb a kereslet, mint amire bárki számított, annak ellenére, hogy logikátlan, hiszen aki még most vásárol, jobban jár, mintha jövőre tenné. Annyira bonyolult a piac, különböző információk hatnak a vásárlókra, talán érzelmileg a leghangsúlyosabb hang, amit meghallanak egy egyfajta recesszió jövőbeli bekövetkezése, és emiatt azt gondolják, hogy csökkenni fognak az árak. Az emberek érzelmi alapon döntenek, és lehet, hogy ez dominánsabb annál, mint ami a valóság.

A jelenlegi projektben irodafunkciót is terveznek, ez egy adottsága a helyszínnek, vagy szeretnének nyitni a kereskedelmi ingatlanok felé is?

A helyszíni adottságok mellett, ez a fejlesztés mérföldkő lehet a SISKIN Cégcsoport életében egy új ágazat elindításához. A Budai Walzer területén tervezett irodaházunk nettó 24 ezer négyzetméter lesz, melyben az irodák mellett a lakóparkot támogató további szolgáltató egységek kapnak majd helyet. Az irodaprojektnél tanácsadóként egy olyan partnerrel dolgozunk együtt, aki mögött Dél-Budán már több sikeres projekt is áll, jól ismeri a területet. Ha sikeresnek véljük az első irodaházat, akkor további ütemek is szóba kerülhetnek. Az elmúlt 4-5 évben olyan mennyiségű lakást építettünk, hogy nem is volt lehetőségünk kitekinteni, óriási energiát emésztett fel és kapacitást kötött le ezek megvalósítása. Most nyílik lehetőségünk rá, hogy belépjünk az irodapiacra.