Tobzódik a különleges anyagokban Budapest legújabb top luxus hotelje

Pár hete adták át hivatalosan a jordán üzletemberek által birtokolt Párisi Udvar szállodáját és passzázsát. Lehet közelebb menni és megnézni a különleges anyagokat. Csodálkozni ér.

A Mellow Mood Hotels cég tulajdonában lévő Párisi Udvarban a főszerep Zsolnayéknak jutott, ennek köszönhetően ez az ingatlan rendelkezik az egyik legnagyobb kerámiahomlokzattal Európában, amit ilyen cserepek és majolikák díszítenek. Az új luxus ingatlanba szállított elemek még fatüzelésű kemencékben, részben bérmunkában készültek. A magyar porcelán-, cserép- és kőedény gyártó manufaktúra évszázados hagyományokkal bír. Az 1878-as Párizsi Világkiállításon a Zsolnay-tárgyak elnyerték a kiállítás aranyérmét, a „Grand Prix"-t, Zsolnay Vilmos pedig megkapta a Francia Becsületrendet.

Az eosin-technika inspirálta a gyárban az új stílus, a szecesszió kibontakozását. Zsolnay Vilmos találmánya, a pirogránit tette lehetővé az épületek homlokzatának színpompás kialakítását. Pirogránit díszíti többek közt a Mátyás-templom, a Parlament és az Iparművészeti Múzeum épületét.

Majolikák is szép számmal találhatók a Párisi Udvaron, ezeket is a Zsolnay szállította. (A majolika rendszerint vörösre égetett alapanyagú, fehér mázon színes festéssel díszített kerámia, amelyen néha történelmi vagy mitológiai jelenteket is ábrázoltak.) Schmahl Henrik egy olyan nem mindennapi épületet álmodott meg, melyben sok stílusirányzat keveredik, mint például a gót, a mór, a reneszánsz, de art nouveau és keleti stílusú elemek is fellelhetők benne. A fényűző, színes majolikába öltöztetett épületet ezernyi díszítőelem és motívum ékesíti. A tetőt zöld és vörös majolikákkal fedték be.

A normál üvegfelületekkel ellentétben az úgynevezett Luxfer-prizmák megkétszerezik a természetes fény mennyiségét az épületben. A ragyogó kristálykupola prizmái rengeteg napfényt szórnak szét, a padlóba is beépítettek néhány ilyen elemet. Az elektromos árammal történő világítás elterjedése előtt az üveggyártók mindent megpróbáltak, hogy hogyan lehetne a lehető legtöbb fényt becsalogatni a zárt terek legtávolabbi zugaiba vagy például a földfelszín alatti helységekbe is. Az egyik legjobb eredményt a prizmaüveg alkalmazása hozta.

Nem lenne teljes a lista az ólomüveg nélkül. Rengeteg helyen megtaláljuk az épületben: különböző módon készült ólmozott üvegeket építettek be az egyszerű, színes üvegektől a festett, aranyozott üvegekig bezárólag. Az ólomsín- és rézprofilokban is megtalálható.

És ne feledkezzünk meg a mozaik lapokról sem, ezek borítják a passzázs padlóját, és rengeteg mozaikot láthatunk a falakon. Üvegmozaik látható az épület utcai és a passzázs felőli belső homlokzatán is.

Európa számos városában megtalálható a metlachi cementlap vagy a keramit burkolat, melyekből az alaplapok 15*15 cm-es méretűek voltak. Színükben a törtfehér, a bordó- piros, és a fekete volt a legjellemzőbb. Metlach városáról – ahol most is folyik gyártás ̶ kapta a nevét az a csempeféleség, amelyet Villeroy & Boch alkotott meg a 19. században. Valójában a burkolatgyártást a Boch család már a 18. században megkezdte, de ekkor inkább a használati és a dísztárgyak készítése volt a fő irány. A társadalmi elit körében nagyon népszerű volt, a Titanic fedélzetét is részben ilyen márkájú lapokkal fedték, és ezek közül néhányat a hajó roncsaiból felszínre is hoztak.