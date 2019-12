Döbbenet: tíz év alatt utolértük az amerikai hullámvasutakat az ingatlanpiacon

Harmadával kevesebb lakás épül, de gombamód szaporodnak az irodaházak, miközben ömlenek az euró milliárdok a budapesti piacra. Tarolnak a diszkontok, felfoghatatlanul sok új hotelszobát adnak át és már nem drágulnak a panelek. Csak pár jellemző az elmúlt évtizedből. Adatbúvárok és csodálkozók figyelem. Lehet böngészgetni.

Amerikában, majd Ázsiában eszméletlen szélsőségeket produkált a szuper veszélyes hullámvasút-őrület. Talán ezt irigyelhette meg a magyar ingatlanpiac is, a számok legalábbis azt mutatják, hogy az egy évtizeden belüli kilengésekben már jók vagyunk, befogtuk a tengerentúliakat.

Bár tíz évvel ezelőtt már tartott a válság, a korábbi években elindított építkezéseket a fejlesztők többsége még be tudta fejezni. Így az építési engedélyek száma ugyan drasztikusan zuhant, az átadott új lakások száma még 2009-ben is közel 32 ezer volt, ami jelentősen magasabb, mint az azóta eltelt évtized bármelyik évében. És mi van most? A KSH és a fejlesztők szerint kb. 22 ezer új otthont fejeznek be idén. Épp harmadával kevesebbet, mint egy évtizede, pedig az építkezések őrült ütemben zajlottak - már ahol volt ehhez elegendő munkaerő.

Hihetetlen karriert futott be a panel. Egy átlagos kétszobás, 55 négyzetméteres ilyen lakásért 2009-ben csak 11 millió forintot kellett letenni, ma viszont 26 milliót. A vizsgált adatszolgáltatók (OTP, KSH, MNB) összegzéseiből kiderül, hogy a panellakások ára a válság évei alatt a tégla építésű lakásoknál is nagyobb mértékben esett vissza. Bár 2009 még nem tekinthető a mélypontnak, hiszen 2013-ig folyamatosan csökkentek az árak, az azóta eltelt időszakban a lakótelepek szinte mindenhol rohamosan drágultak.

Budapesten van, ahol ma háromszor annyit kérnek egy panellakásért, mint 6-7 évvel ezelőtt, de a legnagyobb megyeszékhelyeken is több mint duplájára emelkedtek az árak. Az évtized elején Győrben 8, Debrecenben 7,5, Szegeden pedig 6,5 millió forint állt az árcédulán. Most, az év végén Debrecen áll az élen 18 millió forinttal, Győr a második 16 millióval, Szegeden sem panaszkodhatnak, mert az átlagár ott is durván nőtt, elérte a 14,5 millió forintot.

Mi a helyzet azokkal, akik építkezni akartak, s ezért telket kerestek. Az OTP Jelzálogbank szerint 2012-ben Budapesten még megúszták ezt 28 ezer forintból négyzetméterenként, ám 2019 telére ez a szám megugrott 50 ezer forintra. Ez azt jelenti, hogy ha valaki saját telekre építene családi házat a fővárosban, akkor az építési költségeken felül, 800 négyzetméteres telekkel számolva legalább 40 millió forintot rá kell szánnia. S mivel átlagról van szó, hatalmas a szórás. Budán 160-200 ezer forintos ár sem ritka, a külső pesti kerületekben még 30-40 ezer forint is elegendő. Az alacsonyabb tranzakciószámok és az egyediség miatt telekárakra vonatkozó pontos becsléseket azonban nehezebb adni. A drágulás mögött a fejlesztői érdeklődés is felfedezhető.

Tíz évvel ezelőtt nem költözhettünk be újonnan épített, magán beruházó által építtetett kollégiumba, merthogy ez a kategória Magyarországon csak durván egy éve létezik. Jelenleg egy ilyen nagyobb intézmény működik Budapesten, illetve hamarosan elkészül egy második is, a kettő összesen 502 szobát kínál. A beruházók további egységeket terveznek, akár Debrecenben, Pécsett és Szegeden is megjelenhetnek.

Négycsillagos szállodai szobából most 14780-at tartanak számot a KSH-nál, tíz éve csupán 8-9 ezer volt. Az új fejlesztések zöme Budapesten történt, de több turisztikai régióközpontban is voltak kisebb-nagyobb beruházások. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint 2019 év végén 1092 vidéki és 1780 fővárosi négycsillagos hotelszoba volt építési vagy előkészítési szakaszban. Ha nem halasztanak el egyetlen építkezést sem, akkor az átadásokra 2022 végéig sor kerül.

Tíz éve már beindult a diszkont élelmiszer áruházláncok terjeszkedése, de akkor még sokszereplős volt a piac és mindössze 140 egység működött. Mára szűkült a kör, tulajdonképpen hárman osztoznak a piacon: a Lidl a tíz évvel ezelőtti 100-ról 182-re növelte hálózatát, az ALDI öt áruházzal lépett a piacra 2008-ban, ma már 143-at működtet, míg a Penny (részben felvásárlások útján) 2013-ra hízlalta a láncát, így hárman összesen 538 egységet számlálnak.

Tíz éve magunk is arról számoltunk be, hogy csaknem 120 ezer négyzetméternyi új irodát adtak át 2009-ben, s így az akkor még gigantikusnak tűnt 2,4 millió négyzetméterre nőtt a modern irodaállomány, miközben a kihasználatlanság az egekbe szökött: majdnem 20 százalék volt. Az elmúlt évtizedben azonban hihetetlen csúcsdöntések történtek, s most ott tartunk, hogy 3,7 millió négyzetméteres a kínálat és rekord alacsony: 3-5 százalék, egyes alpiacokon majdnem nulla. A Váci úti irodafolyosó bőven meghaladta az egymillió négyzetmétert és hamarosan további több száz ezer négyzetméter készül el, ráadásul több háznál is nagy területű előbérleti szerződések születtek.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) szakemberei által készített adatbázis átfogó képet ad a környezettudatos minősítéssel rendelkező hazai épületekről. A listából kiderül, hogy a 2009-es 69-ről egy évtized alatt 195-re emelkedett a valamilyen nemzetközi környezettudatos minősítést elért ingatlanok száma. Ezek túlnyomó része irodaház, de több logisztikai központ és bevásárlóközpont is bekerült ebbe a körbe. Új irodaházat gyakorlatilag nem lehet eladni ma már ilyen minősítés nélkül, a befektetők gyorsan hátrasorolják azt, amelyik nem rendelkezik ilyennel.

Ha már befektetés, akkor azt látjuk, hogy az intézményi befektetők által elköltött pénz mennyisége igen hektikusan mozgott az elmúlt évtizedben. Míg a válság előtt, 2007-ben a 2 milliárd eurót közelítette, addig 2008-ban 400 millió euró környékére zuhant le, 2009-ben pedig további csökkenés után alig haladta meg a negyedmilliárd eurót a CBRE összegzése szerint. A tanácsadó beszámolójából az is kiderült, hogy az abszolút minimumot azonban 2012 hozta el, akkor alig több mint 100 millió eurónyi tőke érkezett a hazai ingatlanpiacra. A következő években azonban az éves volumen fokozatosan elérte az 1,5 milliárd eurót, ami kisebb mozgások mellett azóta is jelen van, idén a becslések szerint 1,6 milliárd euró lesz.