Nem az ingyen kávétól trendi egy iroda a startupperek szemében

Az kevés, hogy nem kell fizetni a kávéért vagy teáért. A csocsó is régen hátrébb szorult a népszerűségi rangsorban. A közös munkára alkalmas, kényelmes és variálható terek, rövid távra bérelhető szobák és közösségi programok kellenek – mondja egyre több startup cég embere.

Magyarország startup-nagyhatalommá vált az elmúlt években, ezt támasztja alá a Startups.co.uk idei kutatása is, amelyben az angol startupok számára legkedvezőbb helyeket keresték. A vizsgált 80 nemzetközi nagyváros közül Budapest végzett az élen. Mindez magával hozta a coworking és szolgáltatott irodák számának ugrásszerű növekedését is, számos új iroda nyitotta meg kapuit.

A legtöbb ilyen intézmény egyúttal mentorház, oktatási platform és közösségi tér is a városi vállalkozásoknak. Budapesten már évek óta nagyobb klasszikus irodaházakban is lehet coworking helyet bérelni vagy igénybe venni szolgáltatott irodákat. Ilyen irodaházak a Portfolio Ingatlan Adatbázisában is szép számmal találhatók.

A Startups.co.uk friss felmérése Budapestet ajánlja a brit startupok székhelyéül a Brexit utáni időszakra. A kutatás szerint a magyar főváros vonzó célpont az alacsony társasági adókulcs, az alacsony megélhetési költségek, a kitűnő megközelítés és a növekvő számú coworking terek miatt.

A KSH adatai szerint az utóbbi négy évben 25 százalékkal nőtt, így most már 488 ezer a szabadúszók és egyéni vállalkozások száma, ezen belül az induló startupok számában is növekedés tapasztalható. Mindez hozzájárult a coworking és szolgáltatott irodák számának robbanásszerű növekedéséhez is.

Természetesen nemcsak Budapesten, hanem világszerte. Jelenleg a világon 18 ezer coworking iroda szolgál ki mintegy kétmillió tagot. A Global Coworking Survey előrejelzése szerint a trend nem változik, így 2020-ra világszerte 50 százalékkal több közösségi iroda fog működni 2,7 millió taggal.

Persze a közösségi irodák térnyerésével az elvárások is magasabbak lettek, és a bérlésnél már nemcsak az asztal, az ingyen kávé és trendi loft helyiségek számítanak, hanem az extra szolgáltatások is. Legyen az 0-24 órás nyitva tartás, tematikus, egy munkakörre vagy élethelyzetre fókuszáló közösségi terek, illetve olyan közösségi irodák, amik egyfajta mentorházként is működnek.

A coworking- és szolgáltatott iroda terek könnyen megközelíthető belvárosi térben vannak, a létesítmények egyszerre ideálisak a munkához, a tanuláshoz, miközben a tehetségek vibráló közösségének otthonai is. Bárki bérelhet munkaállomást, egy átmeneti munkaterülettől kezdve a fix asztalokon át egészen a klasszikus vagy nyitott irodáig, a terek a hét minden napján rendelkezésre állnak.

Dull Andrea, az ELTE környezetpszichológiával is foglalkozó vezető szakértője a dolgozók által felvetett problémákat sem rejtette véka alá, amikor a modern munkahelyi környezet kialakításának trendjeiről kérdeztük: idővel például sokan rájönnek, hogy nagy a home office igény a cégnél (nyilván kevesebb bérterületet akar fizetni a cég - a szerk.), holott úgymond nem ezt ígérték csak azt mondták, hogy ilyen is lesz. Panaszkodnak a klasszikus generációs és kommunikációs konfliktusokra, például a soknemzetiségű multiknál. De az is zavarja őket, hogy az üvegfalú irodában mindenki mindig mindenkit lát, kevés a személyes és intim tér.

A generációknak eltérő környezeti igényeik is vannak és azt látjuk, hogy az Y generáció tagjait is frusztráltak, ha nem kapják meg a „nekik való” tereket. Vannak ki nem mondott elvárások, amikhez igazodni akar a dolgozó, mert megfelelési kényszert érez, ilyen például az állandó elérhetőség, otthon és a hétvégén is - fejtegette a szakember.