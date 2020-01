Szinte egész Barcelonából kitiltják a régi autókat

Mintegy 95 négyzetkilométeres területen, 2019. január elejétől, a munkanapokon 7 és 20 óra között nem közlekedhetnek a 2000-nél régebbi benzines (ami nem legalább Euro 3-as) és a 2006-nál régebbi (ami nem legalább Euro 4-es) dízelautók, továbbá a 2003-nál régebbi (ami nem legalább Euro 2-es) motorkerékpárok.

Az úgynevezett LEZ (low emissions zone – alacsony kibocsátású zóna) területe a két, a katalán fővárost körülölelő autópályát kivéve lefedi Barcelonát és még a városhatárokon is túlnyúlik. Összesen 110 ezer autót érinthet, így a káros levegőszennyezés 20-25 százalékos csökkenését várja a városvezetés.

Kép forrása: ZBE Barcelona

Azok, akik a tiltásban érintett autójukat igazoltan a bontóba küldik, 3 évig ingyenes tömegközlekedést kapnak a Barcelonában és környékén működő regionális közlekedésszervezőtől, mely mind a 6 zónában érvényes, cserébe viszont a tulajdonos nem vásárolhat vagy bérelhet új autót a régi helyett a három év alatt.

A tiltás alól csak a mozgáskorlátozottakat szállító autók kivételek, és akik mégis megtartják a régi autójukat, évi legfeljebb tíz napot hajthatnak be, melyre külön kell matricát vásárolniuk napi 2 euróért. Az autókat kamerákkal ellenőrzik és áprilistól 100 és 1800 euró közötti bírságra számíthatnak azok, akik mégis behajtanak a tilalmi zónába. A tiltással egyidejűleg sűrítik a metrókat és villamosokat, új buszokat állítanak forgalomba és 2020-tól csökkentik a bérletek árát 54-ről 40 euróra (kb. 13 ezer forint).

Az intézkedést már évekkel korábban elkezdték tervezni, eredetileg 2019-től tiltották volna ki Katalónia útjairól a 20 évnél idősebb járműveket, személyautók esetén az 1997 előtt, kisteherautóknál pedig az 1994 előtt forgalomba helyezett járműveket.

Már itthon is szóba került, hogy öt éven belül korlátozhatják a dízelautók behajtását a budapesti belvárosba. Ha a Fővárosi Közgyűlés úgy döntene, hogy bizonyos zónákból kitiltja a dízelüzemű személyautókat, az a Budapesten közlekedő autós társadalomnak mintegy 30 százalékát érinthetné. Vagyis a Budapesten és Pest megyében tavaly nyilvántartott majdnem 1,2 millió személyautóból akár 370 ezer dízeles autóra vonatkozhatna a tilalom, ha most hirtelen bevezetésre kerülne. Természetesen egy ilyen léptékű intézkedés hosszas tervezést igényel, így ha Budapesten is hasonló szabályozást hoznak, addigra már az érintett gépkocsik száma is csökkenni fog.