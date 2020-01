Zöld fordulat az ingatlanpiacon?

Az ingatlanpiac dinamikus bővülése minden bizonnyal alábbhagy idén, de az áremelkedés még nem ér véget. A különböző, lakásvásárlást ösztönző, határozott időre szóló támogatások előre hozhatják a vásárlásokat, ezzel is lendületben tartva a piacot. Emellett egyre fontosabbá válnak az energiahatékonysági szempontok, néhány szabály tavalyi életbe lépése után idén új, környezetbarát technológiákat támogató rendeletek is várhatók - derül ki az OTP Ingatlanpont közleményéből.

Január 1-jétől újra 27%-ra emelkedett az új lakások áfa-szintje, ugyanakkor egy friss intézkedéssel a falusi CSOK által érintett településeken építkezők 5 millió forintig áfa-visszatérítést is kérhetnek. Az ingatlanpiaci forgalom már harmadik éve érezhetően az olcsóbb területek felé tolódik. A most bejelentett változtatás azonban tovább erősítheti ezt a folyamatot, és a kistelepülések építőiparának fehérítésére is pozitív hatással lehet.

A különböző lakásvásárlást vagy egyéb lakáscélokat támogató állami kedvezmények fenntartása, vagy az igen kedvezményes konstrukcióban elérhető Babaváró hitel – amely szerződéskötési ideje véges, 2022. december 31-hez kötött – előrehozhatja a családok ingatlanvásárlását. Ez a korrigáló hatás továbbra is hajthatja a keresletet, egyelőre egyensúlyban tartva a piacot.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint egyre fontosabb szempont lehet az ingatlanpiacon az energetikai fenntarthatóság. „Több jel is arra mutat, hogy különböző szabályozások, szabványok érvénybe lépése, illetve a vásárlók hozzáállásának változása is egyre inkább előtérbe helyezik a környezetbarát, energia-hatékony technológiákat a piacon. Jövőre például már csak legalább BB energetikai minősítésű lakóház kaphat használatbavételi engedélyt, illetve fontosabbá válhat az épületek tájolása, a megfelelő fűtési-, hűtési megoldások alkalmazása. Elképzelhető, hogy más egyéb pénzügyi ösztönzők is bevezetésre kerülhetnek, amelyek tovább erősíthetnék ezt a trendet” – tette hozzá az elemző.

Még nem ismert a pontos szabályozás, de a Magyar Nemzeti Bank szándékai szerint olcsóbb lehet a lakáshitel vagy személyi kölcsön kamata azoknak a hitelfelvevőknek, akik a banki kölcsönt minimum „BB” energetikai minősítésű lakóingatlan megvételére fordítják vagy ilyet építenek. A kedvezmény az energiahatékonyságot eredményező felújításokra is érvényes lehet. Ez a pénzügyi ösztönzés tovább növelheti a magasabb energetikai besorolással rendelkező épületállomány arányát.

A 2021-ben életbe lépő új energetikai követelmények – bár ezek bevezetését már évekkel ezelőtt bejelentették – óriási kihívás elé állítják a beruházókat és a magánépítkezőket. Kevesebb, mint egy év múlva ugyanis már csak olyan lakás kaphat használatbavételi engedélyt, amelynek energiaigénye közel nulla, és primer energiaszükséglete (fűtés és melegvíz-előállítás) legalább 25 százalékban megújuló energiaforrásból biztosított. Ráadásul a felújításoknál és korszerűsítéseknél is figyelembe kell venni ezeket az előírásokat.

Címlapkép forrása: Getty Images