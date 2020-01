Az év kérdése: képesek-e kivédeni a fejlesztők a kivitelezés durva drágulását?

Egyre nagyobb számok kerülnek az anyag- és a munkadíj számlákra. Akár egy beruházás indulása után is. Kibírják ezt a fejlesztők? Hátradőlhetnek, mert vagy cégen belül elvégzik a kivitelezést vagy évek óta fix külsős csapattal dolgoznak? Egyáltalán, mennyire felkészültek az itthon maradt építőipari cégek? Körkép jön vezető ingatlanfejlesztőktől.

Magyarországon jó ideje hevesen panaszkodnak az ingatlanfejlesztők és az építőipari szakági szövetségek is. Különféle becslések szerint évi 10-20 százalékkal drágult az alapanyagok ára az elmúlt három évben, míg a munkaerőé ennél jóval nagyobb ütemben. Tavaly a legnagyobb mértékben a beton, a vízszigetelés, a purhabok és szilikonok, valamint a térkövek ára emelkedett, de akár tíz százalékkal is drágulhattak az OSB-k és a vakolástechnikai elemek. Szintén jelentős mértékben, öt százalékkal növekedett a kéményrendszerek kereskedelmi ára, az energiahatékony megoldások azonban még nagyobb mértékben drágultak.

Egy nagy volumenű építési vagy felújítási munka esetében átlagosan 10,5 százalék körüli árnövekedésre kell számítani az előző év áraihoz képest – hangsúlyozta az újHáz Centrum cégvezetője. A vállalat prognózisa szerint az építőanyagok árnövekedése azonban itt nem fog megállni, várhatóan akár további 5-10 százalékos emelkedés is bekövetkezhet az egyes termékcsoportokban. Lássuk most, mit mondanak tapasztalataikról a hazai fejlesztői piac vezető szereplői.

Gereben Mátyás, a CPI Hungary country managere szerint a helyzet nem egyszerű. Sajnos a kapacitás hiány mind munkaerő mind építési anyagok vonatkozásában 2019-ben csúcsosodott ki. A CPI a 2017-ben kötött generál kivitelezői szerződésével ugyan biztosítani tudta legújabb irodaházának kivitelezését az akkori árakon, de a bérlői kialakítások tekintetében már mostani árazást kell figyelembe vennie, ez komoly kihívásokat okoz.

Az egyetlen esélyünk a sikeres fejlesztés nyereségessé tételéhez, hogy ezeket a beruházási költség növekményeket beépítjük a bérleti díjakba. Tehát a bérleti díjak növelése szükséges.

Míg 2017-ben egy átlag bérleti díj 14 euro körül alakult, ma már nem ritka a 15,5 euro headline bérleti díj sem. Nagyon fontos a kivitelező és az építtető közötti konstruktív együttműködése, az „egy hajóban evezünk” felfogás, e nélkül a kivitelezési szerződésben lévő jogi garanciák mit sem érnek.

Mentes Zsolt, az Info Group beruházási és üzemeltetési igazgatója azt emelte ki, hogy az építőiparban jelentkező munkaerőhiány közvetlen hatással volt projektjeik megvalósítására. A legnagyobb problémát a folyamatos bizonytalanság jelenti, amely mind az építőipari árakat, mind a megvalósíthatóság határidejét érinti. A kapacitások mind munkaerőben, mind anyagellátásban csak rendkívül korai megrendelés esetén állnak időben rendelkezésre, és még ekkor is számos várt és váratlan tényező játszik közre.

Sajnos a kivitelezők sincsenek felkészülve teljes körűen a jelenlegi helyzetre. Sokszor tapasztaljuk, hogy még mindig a megszokott módszerek, eljárások alapján próbálnak dolgozni, melyek jelen körülmények között már nem működnek. A kivitelezőkön kívül a műszaki ellenőri és a tervezői kapacitás is csak korlátozottan áll rendelkezésre, amely jelentős minőségi kihívásokat jelent számunkra.

Fejlesztőként ezért a megrendelői oldal döntéseinek felgyorsítására és időben történő megrendelésekre törekszünk, valamint keressük a bel- és külföldi kapacitások alkalmazásának lehetőségét.

A tervezés során előnyben részesítjük az előre gyártható, minőségi rendszereket és megoldásokat a helyszíni munkavégzés csökkentése érdekében.

A jövőbeni fejlesztéseink során mérlegeljük generálkivitelező alkalmazása mellett a közvetlen alvállalkozói körrel történő megállapodásokat és azokkal hosszútávon történő együttműködést.

Borbély Zoltán, az Atenor Hungary Kft ügyvezetője szerint a cég fejlesztéseinek kulcsa a generálkivitelező nélküli építési stratégiájukban rejlik. Az Atenor célja a bérlők gyors kiszolgálása a legmagasabb minőségben. Ehhez válogatták ki a legjobb minőségben dolgozó, határidők betartására képes szakkivitelezőket és beszállítókat, akiket a saját, házon belüli projektmenedzsment csapatuk koordinál.

Az építőiparban a munkabérek és az építőanyagok árainak komoly mértékű emelkedésével nem most szembesülnek először, ez a folyamat már közel három éve elindult. Az árazásuk és a költségvetésük is ennek figyelembe vételével készül. Egyetlen példa: a Váci Greens „D” épülete. 2017 márciusában indult a szerkezetépítés, és 10 hónappal később, 2018. január végén az épület már fogadta az első bérlőit. Közben emelkednek a bérleti díjak is, de ez nem tántorította el a bérlőjelöltjeiket, sőt az elkészült első négy Váci Greens épület 100%-os kihasználtságnak örvend, valamint az építés alatt álló utolsó két épület is jelentős mértékű előbérlettel rendelkezik.

Musch Ernő, a SISKIN Cégcoport műszaki igazgatója úgy látja, hogy a szakember- és munkaerőhiány orvoslására nincs bevált recept, szinte minden cég megsínyli ezt, a csúszást pedig – teljesen érthető okokból - nehezen viselik a lakástulajdonosok. Az építőipar jelenleg durván túlterhelt, rengeteg az épülő projekt, viszont a hazai munkaerő kapacitása véges.

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hosszú évek óta azonos alvállalkozói körrel dolgozunk, jó előre leegyeztetjük, hogy kinek, mikor, milyen munkafolyamatokat kell elvégeznie.

Persze előfordul, hogy a láncban valaki megcsúszik, ez pedig az összes, utána következő szereplő menetrendjét borítja. A helyzet kezelésében nagyon jól jönnek az évtizedes kapcsolatok, a partnerek közötti kölcsönös tisztelet és a lojalitás. Ezek a minőségi kivitelezésre, munkavégzésre is garanciát jelentenek.

Diószegi Balázs, a BIF Nyrt. ingatlanfejlesztési osztályvezetője arról számolt be, hogy érzékelik az építőiparban jelentkező problémákat, melyek leginkább az árakban és a kivitelezői kapacitáshiányban mutatkoznak meg, de ennek nincs hatása a BIF tervének végrehajtására. Azt viszont tapasztalják, hogy egy projekt sikerességéhez most az elvártnál is több befektetett energiára és odafigyelésre van szükség. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a jelenleg futó Harsánylejtő Kertváros fejlesztésük I. ütemét pusztán pár hónap csúszással sikerült átadni.