Így szerezd meg a legjobb munkaerőt

Már most megfelelő választ kell adniuk azoknak a szereplőknek az irodapiacon, akik tíz év múlva is érvényesülni akarnak. Ahogy az irodaházpiac elmúlt évtizedét az olyan fenntarthatósági minősítések, mint a BREEAM vagy a LEED határozták meg, úgy azokat a követelményeket, amelyek révén egy fejlesztés jövőbiztossá válhat, a legjobban Well Building Standard (Well) foglalja össze - olvasható a Világgazdaság cikkében.