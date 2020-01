Figyelem! - Mindjárt itt a változás az építési és használatbavételi engedélyeknél

Többféle változással is számolni kell 2020. március 1-jétől az építésügyi redszerben. Egyrészt a a jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat, így az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok folytatják le. Másrészt a jogorvoslati eljárások is megváltoznak, az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban nem lesz lehetőség fellebbezésre, helyette közigazgatási peres eljárást lehet majd indítani - írja a vg.hu.

Az elfogadott törvény megszünteti az osztott hatáskörű elsőfokú építésügyi hatósági rendszert, jelenleg az általános elsőfokú hatósági feladatokat a jegyzők, illetve a nevükben eljáró építéshatósági osztályok látják el és a megyei vagy a fővárosi kormányhivatalok másodfokú hatóságként működnek. 2020. március 1-től azonban a jegyzők építésügyi hatásköre megszűnik, ezeket a feladatokat a kormányhivatalok fogják ellátni.

Építőipar 2020 A tavalyi év sikere után, 2020-ban már 2. alkalommal rendezzük meg - a fél napos után, immáron egész napos – az építőipar jelenéről és jövőjéről szóló konferenciánkat.

Az építési rendszer másik változása, hogy megszűnik a fellebbezés lehetősége, az elsőfokú határozat ellen egy közigazgatási perben egyenesen az eljáró bírósághoz lehet fordulni. Ezzel a jogalkotó célja, hogy a hatósági eljárás megindulása és a meghozott jogerős bírósági döntés között a lehető legrövidebb időtartam teljen el. Ugyanakkor általában egy közigazgatási per indítása lényegesen összetettebb feladat, mint egy fellebbezés benyújtása, így egy ügyvéd közreműködése is szükségessé válhat, azon túl, hogy időben is több lehet egy közigazgatási per, szemben egy fellebbezési üggyel.