Rekord a hazai lakáspiacon: elképesztő összeget fizettek egy használt családi házért

Bár az elmúlt évek lendülete megtörni látszik a hazai lakáspiacon, a tavalyi évben is voltak szélsőséges tranzakciók. Az Otthon Centrum, az általuk értékesített ingatlanok közül mutatta be a méret és ár szerinti rekordekereket.

Legkisebb

Úgy tűnik, mindenre van kereslet, csak össze kell fésülni a vevő és az eladó érdekeit, amit az eladott legkisebb ingatlan mérete is példáz. A Budapest VIII. kerületében lévő, mindössze 6 négyzetméteres ingatlanért 6,8 millió forintot fizetett a vásárló. Ez volt az előző év legkisebb alapterületű értékesített lakása az OC praxisában. A galériás ingatlan egy 1920-ban épült társasház földszintjén található, és négyzetméterenként egymillió forintnál is drágábban kelt el, ami azt mutatja, hogy a belváros közelsége továbbra is az egyik legjelentősebb árfelhajtó erő a vásárláskor.

Legnagyobb

A legnagyobb alapterületű ingatlant Baranya megyében, egy Pécs közeli településen értékesítette az Otthon Centrum. A 700 négyzetmétert meghaladó kúriáért mindössze 23,9 millió forintot fizettek, vagyis az ingatlan négyzetméterenként nagyjából 33 ezer forintot ért a vevőnek. Az árat nagyban befolyásolta, hogy az apró zsákfalut csak egy keskeny, rossz minőségű úton lehet megközelíteni.

Legdrágább

Az elmúlt évben a használt kertesházak piacán egy Art Deco stílusban, 2001-ben épült rózsadombi családi ház kelt el a legdrágábban. A kiváló állapotú, garázzsal, úszómedencével, tárolóval felszerelt II. kerületi ingatlan értékét növelte a hozzá tartozó 1300 négyzetméteres, gyönyörű kert is. „Az 550 négyzetméteres házért 750 millió forintot fizettek, míg a használt lakások piacán egy belvárosi ingatlan az árrekorder. A lakás vevője 238 millió forintot fizetett azért, hogy az V. kerületi, 1990-ban épült, azóta teljeskörűen felújított 101 négyzetméteres lakásban élhessen” – összegezte a 2019-es adatokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. „Az ingatlan árát nagy mértékben meghatározta az, hogy kiváló helyen, a Szent-István Bazilika szomszédságában, egy csendes utcában található” – mondta az elemzési vezető.

A panellakások felfutását mutatja egy XIII. kerületi ingatlan ára, a Vizafogó városrészben 56,5 millió forintért értékesítettek egy Duna-part közelében lévő 80 négyzetméteres, erkélyes lakást. Ugyancsak a környéken kelt el a tavalyi esztendő fajlagosan legdrágább lakása. A 2007-ben épült angyalföldi ingatlan lett a csúcstartó ebben a kategóriában a maga 2,5 millió forintos négyzetméterárával. A magas árhoz a lokáción túl a zárószinti fekvés és a panorámás, hatalmas terasz is hozzájárult.

Legolcsóbb

Az inga másik vége ugyancsak tanulságos: a legalacsonyabb áron egy ózdi téglalakást értékesítettek mindössze 415 ezer forintért. Ez az ár egy másik szegmensben is csúcstartó lett, ugyanis ez az 51 négyzetméteres, kétszobás lakás volt az OC tavalyi statisztikái szerint a legalacsonyabb fajlagos áron értékesített ingatlan a maga 8100 forintos négyzetméterárával. A felújításra szoruló lakás olcsósága ellenére bő fél év alatt talált gazdára. A legolcsóbb panellakást Komlón értékesítették. A 24 négyzetméter 2,9 millió forintért kelt el. A legolcsóbb családi ház Cegléden cserélt gazdát. A városhatár közeli vegyesfalazatú, 100 éves családi ház a vásárláskor lakhatatlan állapotban volt, sem a gáz, sem pedig a csatorna nem volt bekövetve és a vizet is csak az udvarra vezették be. Nem csoda, hogy telekáron, csupán fél milliót ért vevőjének.

