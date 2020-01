A kínálat növelésével fognák vissza a lakásárak emelkedését

Bánki Erik szerint a főváros és a megyei jogú városok rendkívül magas ingatlanárai miatt érdemes megfontolni azokat a javaslatokat, amelyek a kínálat növelésével fognák vissza az árfelhajtó tényezőket. Fürjes Balázzsal is egyetért abban, hogy egyes barnamezős térségek rehabilitációját akár adókedvezményekkel is lehetne támogatni. Az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke megerősítette, hogy a kormánypártnak szándékában áll a lakáspiac rendbetétele.

Matolcsy György hétfőn megjelent lakáspolitikáról szóló cikke óta egyre többen hangsúlyozzák a lakáspolitika fontosságát, különösen a fiatalok lakhatásának kontextusában, belátva azt, hogy az elérhető lakások hiánya hosszabb távon gazdasági szempontból is negatív következményekkel jár. A pontos célokat ugyan még nem tűzték ki, de mindenképpen pozitív üzenet, hogy az elmúlt évek drasztikus ár- és bérletidíj-emelkedését követően a kérdés kormányzati szinten is egyre fontosabbá válik. Bár a fenti javaslat a kínálat növelését az árak szempontjából említi, fontos hangsúlyozni, hogy a hazai lakáspiacon nemcsak az árakkal, hanem az állomány minőségével is gondok vannak, így a minőségi kínálat növelése önmagában is fontos szempont.

