Ilyen lesz a belváros legújabb szállodája (képek)

A budapesti Szervita téren, az egykori Távbeszélő Központ helyén valósul meg a Biggeorge Property beruházásában az Emerald Residence apartmanház és boutique hotel. Ennek belsőépítészeti terveit mutatta most be az este’r partners iroda.

Az épület egykor a Belvárosi Távbeszélő Központnak adott helyet, amely a Szent Anna templomhoz épített Szervita kolostor helyére épült az 1970-es években. A mostani fejlesztés során az épület mellett megújul a templom környezete is. Az épületegyüttes mind a Szervita tér, mind a Városház utca felől megnyílik majd a járókelők számára a belső passzázzsal, lehetővé téve a Szent Anna templom körbejárhatóságát. A képeken megnézhetjük, milyenek lesznek a szálloda hotelszobái, az étterem, a lobby és más közösségi terek.

A hotel mellett lakások is épülnek, melyek esetében a hotel arra is lehetőséget ad, hogy a lakástulajdonosok a hotel által kínált szolgáltatásokat (étkezés, takarítás, fitnesz központ, mosoda) is igénybe vegyék.

A Budapest Lakáspiaci Riport tavaly novemberi adatai alapján az akkor még elérhető lakások négyzetméterára 2,1-2,7 millió forint között szóródott. Korábban írtunk róla, hogy a lakások vásárlói között magyar és külföldi vevők egyaránt vannak, akik sok esetben befektetési céllal vásároltak lakást az épületben. Ehhez kapcsolódva, az új hotel üzemeltetőjével kötött megállapodás értelmében a szálloda visszabérelheti a megvásárolt lakást, ha erre igényt tart a tulajdonos.

