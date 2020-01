Visszaesés, zuhanás, összeomlás? - Nem, de fontos változások küszöbén a lakáspiac

A 2019. második negyedéves 0,2 százalékos csökkenés után, a harmadik negyedévre vonatkozóan további 1,5 százalékos csökkenést mért a KSH országosan a használt lakások tiszta árváltozásában. Noha a mostani adatok a következő hónapokban még kiegészülhetnek továbbiakkal, így modosulhatnak is a számok, úgy tűnik, a korábbi évek drasztikus áremelkedésének búcsút kell mondani. Nézzük, mire számíthatunk az előttünk álló időszakban!

Egymást követően a második negyedév telt el úgy, hogy a KSH csökkenést mért az országos lakásárakban. A számok láttán elsőre sokan mondhatják azt, hogy ezek minimális változások és nem kell törődni velük, különösen annak fényében, hogy egyelőre sem az MNB, sem a Takarék harmadik negyedéves árindexét nem közölték. Egy dolog miatt azonban mégis fontosak ezek a számok, mégpedig azért, mert úgy tűnik, hogy sok szempontból egy fontos időszak határához értünk a hazai lakáspiacon.

Vannak, akik már évekkel ezelőtt az árak zuhanásával riogattak, ami azóta látjuk, hogy nem következett be. Előfordultak ugyan minimális megtorpanások, de 2014 közepe óta alapvetően egy stabil és rendkívül erős felívelő szakasznak lehettünk tanúi. Akik követték a híreket, vagy éppen lakásvásárlás / eladás miatt a piacnak is aktív szereplői voltak, azok számára nem mondunk újat azzal, hogy 2014 eleje óta országosan megduplázódtak, Budapest egyes kerületeiben megtriplázódtak, de a községekben is másfélszeresükre emelkedtek a lakásárak. A mostani helyzet viszont különbözik attól, mint amit az elmúlt hat évben láttunk.

Lakás 2020 kiállítás! Részletekért kattints ide!

Tavaly nyár óta olyan tényezők jelentek meg a hazai lakáspiacon, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni. A három nyári hónapban a szokásosnál nagyobb mértékben esett vissza a lakások iránti kereslet, ami különösen Budapest belvárosában volt erős. Az okok mögött leginkább a befektetési célú lakásvásárlások visszaesése állt, ami térben is erősen koncentrálódott, több belvárosi kerületekben feleannyi lakás cserélt gazdát, mint egy évvel azelőtt. Emellett az áremelkedés ütemének hirtelen lelassulása ugyancsak érzékelhető volt, amit az ingatlanközvetítők tapasztalatai is megerősítettek, de a nyári és az ősz eleji piac alakulásáról országos, átfogó adatokat akkor még nem láthattunk. A lakáspiac sajátossága, hogy az adásvételek statisztikába való bekerülése miatt csak a 4-5 hónappal korábbi időszakra lehet pontos számokat mondani, így egészen mostanáig kellett várni, hogy a számok országosan is megerősítsék a lokális tapasztalatokat.

Ezt igazolta most a KSH felmérése, amiből az látszik, hogy 2019 elejétől 2019 szeptemberéig országos átlagban nem emelkedett tovább a használt lakások ára.

Visszatérve a kezdeti reakciónkhoz igazunk van, ha úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek fényében a mostani 1-2 százalék közötti árcsökkenés elhanyagolható. Attól azonban nem tekinthetünk el, hogy ez most a korábbi évekhez képest egy teljesen más áremelkedési dinamika kezdetét jelentheti, amibe a 20-25 százalékos évenkénti áremelkedések már nem férhetnek bele. Nem a visszaesés kezdetét látjuk tehát - ezt a kedvező gazdasági fundamentumok:

bővülő gazdaság,

alacsony hitelkamatok,

magas foglalkoztatottság,

emelkedő bérek

sem indokolják - hanem azt, hogy a következő negyedévekben az enyhe áremelkedéseket hosszabb, több negyedéven át tartó stagnálások szakíthatják meg. A teljesség igénye nélkül

a piacra belépő új befektetők számának csökkenése,

az újabb befektetési lehetőségek megjelenése (például a MÁP+),

az átlagjövedelemhez viszonyított magas lakásárak és bérleti díjak,

és a továbbra is kedvezőtlen demográfiai folyamatok

is gátat szabhatnak a további töretlen szárnyalásnak. Ezek mellett a globális gazdasági folyamatok kapcsán is óvatosságra intenek a szakértők, akik általában olyan tényezőket említenek, amelyek közvetlen lakásárakra gyakorolt hatásait ugyan lehetetlen megmondani, mégis oda kell rájuk figyelni:

nagyobb európai gazdaságok lassulása,

esetleges kereskedelmi háborúk kirobbanása

vagy a klímaváltozás negatív következményei

Építőipar 2020 A hazai építőipar legfontosabb kérdéseiről beszélnek majd a szakértők a február 27-én megrendezésre kerülő Építőipar 2020 konferencián.

Lokálisan, típusonként továbbra is lehetnek különbségek

A mostani számok természetesen csak az átlagot jelentik, ingatlantípusonként és elhelyezkedés szempontjából ettől lehetnek még eltérések. Az új lakások piacán például az év eleji 27 százalékos áfa már most egy további áremelkedést okozott, ami a KSH tavalyi számaiban még egyáltalán nem szerepel. 2019 második negyedévében egy negyedév alatt 3 százalékkal mentek feljebb az új lakások árai, míg az azt követő negyedév során 1 százalékkal visszaestek. 2019 negyedik és 2020 első negyedéve között az első tapasztalatok alapján viszont szinte biztos, hogy kétszámjegyű emelkedés várható. A panelek árában ugyanakkor mintegy 5 százalékos csökkenést mért 2019 negyedik negyedévében a Duna House, ráadásul ha lennének adatok, ezt is tovább lehetne bontani a felújított és a még mindig eredeti állapotban lévő háztömbökre. Mielőtt vitába szállunk valakivel, érdemes tehát ezekre a különbségekre is odafigyelni így akár arra, hogy az eladott lakások mekkora részét teszik ki a panelek és mekkora részét az új építésű lakások. Mostanra mindenesetre kijelenthető, hogy az elkövetkező negyedévekben a korábbi felíveléssel ellentétben sokkal inkább apróbb hullámhegyek és hullámvölgyek jellemezhetik majd a hazai lakáspiacot.

Címlapkép forrása: Getty Images