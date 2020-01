A Groupama Aréna titkairól beszélt az üzemeltető

Kevesen tudják, hogy a sportesemények mellett számos kulturális és üzleti rendezvénynek is helyet ad a főváros egyik legismertebb stadionja, a Groupama Aréna. A 2014-ben megnyitott létesítmény öt év alatt – a focimeccseket nem számítva - 1000 rendezvénynek adott otthont, aminek kapcsán az Arénát üzemeltető Lagardère Sports Hungary Kft. ügyvezetőivel, Igaz Andrással és Siklósi Csabával beszélgettünk.

Kívülről az emberek többnyire egy stadiont látnak, amiben legjobb esetben is hetente 1, maximum 2 focimeccset játszanak. Ez sok kisebb-nagyobb stadionra igaz, de nem a Groupama Arénára. Miben más ez a létesítmény?

Már a stadion tervezésénél és építésénél elsődleges szempont volt a multifunkciós jelleg, az, hogy minél többfajta igényt tudjon kielégíteni a létesítmény. Ha ez nem így történt volna, most nem mondhatnánk büszkén, hogy alig 5 év alatt 1000 üzleti esemény volt az Arénában, nem választottak volna minket többször az év eseményhelyszínei közé. A stadion elhelyezkedése, infrastruktúrája versenyelőny, akár labdarúgóeseményről beszélünk, akár egy üzleti reggeliről vagy konferenciáról. Egyszerre versenyzünk sportklubokkal és rendezvényterekkel, ami embert próbáló kihívás. A Ferencvárosi Torna Clubbal kötött szerződésünk alapján a legfontosabb feladatunk üzemeltetőként az, hogy kifogástalan, felkészített sportlétesítmény várja a Fradit és a szurkolókat. Ezek mellett azonban célként tűztük ki azt is, hogy felvesszük a versenyt a budapesti rendezvényhelyszínekkel. Rendeztünk koncerteket, konferenciákat, női Bajnokok Ligája döntőt, de Bridzs kártya Európa bajnokságot is. Legyen az bármilyen lehetséges rendezvény, készen állunk arra, hogy befogadjuk optimális körülményeket teremtve.

Hogyan lehet, kell szervezni egy ilyen intézményt ahhoz, hogy önfenntartó, akár nyereséges legyen?

Ez összetett feladat a stadionunk esetében is, hiszen egyszerre kell méltó otthont biztosítanunk az ország legnépszerűbb futballklubjának, a Ferencvárosnak, ugyanakkor a maximumot kell kihoznunk a stadionból rendezvénytérként is. A magyar állam ezzel az ingatlanfejlesztéssel sok milliárdos haszonra tett szert, jó befektetésnek bizonyult az aréna. Azt biztosan mondhatjuk, hogy sem a stadionunk, sem egyéb, más intézmény nem engedhet meg magának hosszabb üresjáratokat, az csak a költségeket termeli. A Groupama Arénában a legnagyobb kihívást talán az jelenti, hogy a Fradi eseménynaptárát szinkronizáljuk az üzleti események lehetséges időpontjaival, foglalásaival. A klub minden esetben elsőbbséget élvez, így a csapat meccseivel tudnunk kell hosszútávon is tervezni, kulcskérdés, hogyan használhatjuk ki a futballmentes időszakokat. Ez nem egyszerű a nemzetközi sorozatok esetében, ahol akár hónapokig szerepelhetsz heti rendszerességgel, de akár azonnal ki is eshetsz. Véleményünk szerint ugyanilyen fontos megtalálni és kinevelni egy profi csapatot, amely minden kihívást képes kezelni. Az üzemeltetési feladatok sokrétűek, így szükséges a mindig bevethető, stabil alvállalkozói kör is, akire számíthatunk a mindennapi munkáink során. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy nyereségesek maradjunk, melyet az üzemeltetés első öt évében mindig sikeresen teljesítettünk.

Mik azok a programok, tevékenységek, amik a legjobb megtérülést hozzák, és mik azok, amik esetleg presztízsből számítanak jó eseménynek?

A teltházas Fradi meccseknek nincsen párja, akár a megtérülést, akár a presztízst vizsgáljuk. Ez esetben jól jár a klub, az üzemeltető és hisszük, hogy a szurkolók is. Az üzleti rendezvények esetében elmondható, hogy minden esemény más. A megtérülés függ a bérelt helyiségektől, a kért szolgáltatásoktól, a program hosszától, annak építési kérdéseitől, a speciális igényektől. A legfontosabb, hogy stabil, elégedett ügyfélkört alakítsunk ki, mert hosszútávon akkor lehetünk kizárólag sikeresek. Rengeteg partnerünk már visszajár, ez többet jelent számunkra az évek alatt, így nem biztos, hogy első körben minden esetben a megtérülés a legfontosabb. Ezek mellett presztízskérdés volt évekig válogatott mérkőzéseket befogadni, mint ahogyan az első koncertek sikeres rendezése is azt üzente, hogy kész a létesítmény bármilyen jellegű eseménynek otthont adni.

Mennyi ember dolgozik és milyen szerteágazó pozíciókban, munkakörökben?

Abból kell kiindulnunk, hogy a Fradival kötött szerződés alapján el kell látnunk alapvető üzemeltetési kérdéseket, a labdarúgócsapat marketing ügynökségi titulusa pedig azt jelenti, hogy a mi feladatunk a partnerek, szponzorok szerződtetése, ugyanakkor értékesítjük a mérkőzésekre a jegyeket és meg is szervezzük azokat. Mindezek mellett rendezvényhelyszínként is hasznosítjuk az Arénát. Hasonló profilú céget itthon nem találnak, de az ilyen sokrétű tevékenység nemzetközi viszonylatban is ritkaság. Ezért üzemeltetési, marketing, értékesítési és pénzügyi munkakörök betöltésére is szükségünk van. Fenti feladatok menedzselésére saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszert készítettünk.

Jelenleg 25 munkavállalónk van, folyamatosan bővülünk. Természetesen ennyi ember nem elég egy mérkőzés vagy egy többszintes üzleti esemény megszervezéséhez így felelősségteljes munka hárul az alvállalkozóinkra is. Egy teltházas, 22 ezer fős Fradi mérkőzés kiszolgálásához hozzávetőlegesen 1000 munkatársra van szükség, de ebbe beletartozik a biztonsági emberektől a hoszteszeken át a pincérekig és takarítókig mindenki.

Milyen különleges, egyedi működési, üzemeltetési feladatok, rendszerek vannak egy stadionban más intézményekkel (rendezvényközpont, múzeum, egyéb közintézmények, szállodák, irodaházak)?

A mi stadionunkban is több példát tudunk említeni, ezek is a multifunkciós jelleget erősítik. Nyitás óta itt üzemel tovább a Fradi Múzeum, mely 2015-ben hivatalos múzeum státuszt kapott, páratlan gyűjtemény a 120 éves klubról, látogatható egész évben. Ez is egy mindennapos együttműködés a Fradival, hiszen az FTC az állandó kiállítás mellett időszakos tárlatokkal színesíti a múzeum életét, az LSH Kft. pedig stadiontúrákat szervez a látogatóknak ezek mellé. Cateringes partnerünk bisztrót üzemeltet a létesítményben, mely elérhető bárki számára, nem csak az itt dolgozóknak. A stadion egy másik pontján egész évben kávézó üzemel. Ugyanakkor létesítményünk egyes részeit irodaként adjuk bérbe. Ez az a sokoldalúság, amely a fennmaradást és a jövőképet biztosítja.

Mekkora a verseny a Groupama Aréna egyéb szolgáltatásainak (ami nem focimeccs) piacán? Miben lehet, kell jobbnak, többnek lenni, mint mondjuk egy másik rendezvényközpont Budapesten?

Azt gondoljuk, hogy a minőségi budapesti rendezvényhelyszínek piacán így is hiány van. A rendezvényszervezők szempontrendszerei ettől függetlenül nem változnak csak azért, mert mi egy focistadion vagyunk. Jó elhelyezkedés, megközelítés, parkolási lehetőség, infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások kellenek. Ezeket kell a legmagasabb színvonalon kínálnunk. Ha ezen szempontokon túl pluszt tudunk nyújtani, az már versenyelőny. Kevés létesítmény kínál a belváros közvetlen közelében nagy befogadóképességű parkolót, kilátást egy focipályára. A rendezvényes terek részben a focimeccsekre tervezve rengeteg LED-es kijelzővel rendelkeznek, ingyen Wi-Fi-t kínálunk. Igyekszünk kihasználni azt is, hogy sokan nem jártak még ilyen létesítményben, így a legtöbb üzleti rendezvény hivatalos része a stadiontúra vagy a Fradi Múzeum látogatása, mint ahogyan ezeken az eseményeken rendszerint a Fradi focistái is feltűnnek.

Hogyan tud egyre hatékonyabban, fenntarthatóbban üzemelni egy ilyen grandiózus létesítmény?

Az LSH Kft. a Ferencvárosi Torna Clubbal közösen folyamatosan keresi az új, innovatív lehetőségeket. Ilyenek például a környezettudatosság vagy a digitalizáció. A Zöld Stadion projektünk 2019-ben kezdődött. Ennek első eleme az, hogy a Fradi hazai mérkőzésein már csak visszaváltható, úgynevezett repohárban lehet italt vásárolni a büfékben. Visszaváltás esetén szurkolóinknak a pohár betétdíját mindjárt a meccs után visszautaljuk, mely ugyancsak egy innovatív megoldás a legtöbb repoharas rendszerhez képest. A repohárnak köszönhetően már az első hónapok után jelentősen csökkent a hulladék mennyisége. Az összegyűjtött hulladékot teljes mértékben válogatjuk, és a szelekció eredményeként egy része újrahasznosításra kerül. A Zöld stadion projekt 2020-as tervei középpontjában a hulladék és az energiafelhasználásunk további csökkentése található. Az FTC kérésére már a stadion készültekor úgy lett kialakítva, hogy az esővizet gyűjteni tudjuk a 365 köbméteres szürkevíz tartályunkba, melyet aztán a pálya locsolására és WC öblítésre használunk. Az új stadion környezetbarát technológiával készült, újrahasznosított anyagok alkalmazásával, működése során pedig napkollektorokat építettek be az önfenntartó energiagazdálkodás érdekében. A Groupama Aréna kisegítő energiaforrásként folyamatosan használ napkollektorokat a melegvíz előállításához. A stadion több pontján, már annak építésekor, 2014-ben létrehoztak kerékpártárolókat, melyeket a szurkolóink, az üzleti partnerek és dolgozóink is szívesen használnak.

A digitális stratégiánk részeként újraterveztük a jegyértékesítési rendszerünket. A belépők döntő többsége most már így kerül értékesítésre, a szurkolói kártyás beléptetés miatt pedig a szurkolóknak a jegyüket sem kell kinyomtatni. De teljesen digitális a parkolási rendszer is, melyet az UEFA külön is dicsért a nemzetközi mérkőzéseken. Igyekszünk a kommunikációt is hatékonyabbá tenni a szurkolók felé, így egy marketing automatizációs rendszerbe is beruháztunk. Az FTC és az üzemeltető LSH Kft. fenti kérdések megoldásával napi szinten foglalkozik, a környezetvédelem, az energiafelhasználás csökkentése is már a jelen, és a következő évek terveiben is prioritásként jelenik meg.

A munkaerőhiány mekkora gondot jelent most a mindennapi működés szempontjából? Miben jelentkezik ez? Árak, szolgáltatás, elvállalható események száma, mérete? Mi lehet a megoldás? Bármilyen robotizáció, esetleg a hatékonyság növelése (strukturális változások), vagy egyszerűen az árak emelése elég?

Természetesen mi is érezzük a munkaerőhiány okozta nyomást mindennapi működésünk során. Ez azt jelenti, hogy az alvállalkozóink számára egyre nehezebb a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt megtalálni és alkalmazni, ez pedig egyértelműen emeli a szolgáltatások önköltségét. Mindenki számára egyben kihívást jelent az az előnye a létesítménynek, hogy bizonyos napokon 10 fős, más napokon 22 000 fős rendezvényeket szolgál ki. Kiváló szervezettség, felkészültség kell minden fél részéről, nagyon fontos az, hogy az eseménynaptár tervezése zökkenőmentes legyen. A hatékonyságunkat igyekszünk növelni, mert az árak egyszerű emelése nem megfelelő válasz.

Az új Puskás a válogatott meccsein kívül versenytárs a Groupama Aréna számára?

Biztosak vagyunk benne, hogy a Puskás Aréna üzemeltetői is arra törekszenek, hogy a lehető leghatékonyabb működési modellt megtalálják, ami bizonyosan időbe fog telni. Azt is látni kell, hogy a méretek a két létesítmény esetében eltérnek, így más-más jellegű rendezvényeknek lehet jó megoldás a Puskás vagy a Groupama Aréna. Mi stadionként is közepes méretűnek számítunk és a rendezvénytereink sem gigantikusak. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt évek megmutatták, hogy a létesítményünk méreteit nagyon jól eltalálták a tervezők. Összességében hiány van a jól kialakított, különleges helyszínekből a budapesti piacon, így azt hisszük, hogy mind a két stadion megtalálhatja hosszútávon is az optimális működést úgy, hogy nem jelent egymásnak igazi versenytársat. Mi stabilan évi legalább 20 hazai mérkőzést szervezünk a Fradinak, amely szám a sikeres nemzetközi szerepléssel tovább nőhet. Ugyanakkor az sem jelenthető ki biztosan, hogy a Puskás Aréna megépítésével nem lesz több válogatott meccs a Groupama Arénában. A válogatott mérkőzések elkerülése a Puskás Arénába számunkra lehetőség is, hogy például olyan zenei vagy kulturális eseményeket szervezzünk, amikre az elmúlt időszakban nem volt lehetőségünk.

Milyennek látják a Groupama Aréna, mint intézmény jövőjét, miben lehet a fennmaradás, fejlődés kulcsa?

A stadion elsődlegesen mindig is a Fradi otthona lesz, így ennek megfelelően együtt kell fejlődnünk a klubbal. Ez azt gondoljuk, hogy meg is van, 2019 az elmúlt öt évet vizsgálva egyértelműen a legjobb eredményesség szempontjából mindkét félnek. Szintén kulcsfontosságú, hogy a Fradi meccseken túl évente behozzunk 200-250 üzleti rendezvényt, mely hasonlóan erős bevételi láb. Bár az újdonság hatása elmúlt, de a helyszín különlegessége nem változik. Kiemelt figyelmet fordítunk a termékfejlesztésre is. Az elmúlt években új VIP helyiségeket hoztunk létre, melyek mind megteltek, de említhetjük a jegyértékesítő rendszerünket, melyet minden nap fejlesztünk. Igyekszünk a hirdetőinknek is a klasszikus megoldásoktól eltérő lehetőségeket ajánlani, mely mindkét félnek win-win szituáció. Ezen túl szolgáltatásaink minősége és a megbízhatóságunk lesz az, amivel meg tudjuk tartani a partnereinket. Ha ezek mellé időről-időre megtaláljuk azokat a különleges eseményeket – gondolunk itt a múltból például a női Bajnokok Ligája döntőre, vagy a koncertekre – akkor biztosak vagyunk benne, hogy további szép esztendők várnak a stadionra.

Címlapkép forrása: Groupama Aréna