Bevásárolt a Váci úton az ingatlanalap

Lezárult az Advance Tower irodaház második ütemének értékesítése, így már a teljes épületegyüttest birtokba veheti az Erste Ingatlan Alap a Futureal-csoporttól. A Váci úti irodafolyóson álló komplexum összesen több mint 20 000 négyzetméter bérbeadható területtel bővíti az ingatlanalap portfólióját - szerepel a Futureal közleményében.

A Váci úti Advance Tower 12 100 négyzetméteres első, és a 8000 négyzetméteres második ütemébe is már beköltöztek a bérlők, ahol a cégek összesen közel 2000 munkatárssal kezdték meg működésüket. A 8 szintes, ’A’ kategóriás irodaházban vállalatok képviseltetik magukat, minta az APEX és a KPMG Global Services tanácsadó társaság, valamint az Thermo Fisher Scientific. A Váci úti irodafolyosón az új irodaházak kiadó területeire, az átlagos bérleti díj 15-17 euró (hó/négyzetméter) között mozog a Portfolio Ingatlan Adatbázis alapján.

Az Advance Tower első ütemének értékesítését érintő tranzakció már tavaly áprilisban befejeződött, amit decemberben követett a második fázis megvásárlása. A második fázisról korábban határidős ügylet keretében állapodtak meg a felek.

A BREEAM-tanúsítvánnyal is rendelkező Advance Tower mindkét ütemét a WELL Building Standard (WELL) minősítésének megfelelően tervezték és üzemeltetik a jövőben.

„Büszkék vagyunk, hogy a Váci úton immár két Futureal fejlesztésű épület, a Vision Towers és az Advance Tower is az Ingatlanalap tulajdonába került. A Futureal-csoport a jövőben is magas minőségű, modern, emberközpontú és fenntartható irodaépületeket kíván megvalósítani mind idehaza, mind pedig külföldön” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

„Az Erste Ingatlan Alap az Advance Tower második ütemének megvásárlásával újabb, jelentős lépést tett abba az irányba, hogy kiváló, nemzetközi bérlői összetétellel és kiemelkedő műszaki minőséggel rendelkező irodaházak kerüljenek portfoliójába.” – hangsúlyozta Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke.