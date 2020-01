Mi lesz az újbudai park sorsa, ha megvalósul a Déli körvasút fejlesztése?

Fontos bejegyzést tett közzé a közösségi média oldalán a Déli körvasút fejlesztésével kapcsolatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., melyben a fejlesztés Újbudát, azon belül is a Hamzsabégi utat és az ott található parkot érintő változásokról van szó.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Déli körvasút fejlesztése kapcsán úgy látja, hogy a vasút ma még nem része a városi közlekedésnek, de óriási, eddig kihasználatlan lehetőség rejlik benne. A fejlesztésnek köszönhetően a környékbeli településekről bejárók közvetlenül, vonattal érhetnék el a pesti oldalt és az autóforgalom is csökkenhet.

A projektről az egyik legtöbb kérdés a Hamzsabégi út melletti szakasz kapcsán merült fel, ahol jelenleg a síneket és az épületeket egy nagyjából 30 méter széles park választja el, a fejlesztés következményeként azonban elkerülhetetlen, hogy csökkenjen a park szélessége és ezáltal fákat vágjanak ki.

Future City 2020 Budapest fejlődésének jövője kiemelt témája lesz a május 21-én megrendezésre kerülő Future City 2020 konferenciának.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megállapításai

A Déli körvasút fejlesztésének köszönhetően a Hamzsabégi út környéke új, minőségi zöldfelülettel gazdagodik, és az itt élőket a legmodernebb technológiával épülő zajvédő fal védi majd meg a vasút zajától. A vasútfejlesztésnek sok más pozitív hatása is van: a Hamzsabégi és a Sárbogárdi út környékén új gyalogos- és kerékpáros átkelőhelyeket építenek ki, így Újbuda központja könnyebben elérhető lesz. A Déli körvasút fejlesztése során a mintegy 30 méteres Hamzsabégi sétányból egy 6-10 méteres szakaszt használnak majd, míg a park további része továbbra is használható marad. A fejlesztés során legfeljebb 198 fa kivágásával kell számolni – ez a szám azonban jóval kevesebb lehet, hiszen az építkezéshez maximum 10 méter széles területet használnak majd.

Mi lesz a Hamzsabégi parkkal?

A jelenlegi park teljesen megújul, eddig sosem látott funkciókkal bővül. A fák pótlását már az építkezés ideje alatt elkezdik, és ha a helyiek igénylik, kiépítenek egy a Dunáig tartó, fákkal szegélyezett gyalogos- és kerékpárutat is. A Hamzsabégi úti sétány kivágott fáit tízszer több fával pótolják. A játszótér és kutyafuttató mellé családi és kamasz játszóteret, több sportpályát és kültéri fitnesz pályát is terveznek. A park tervezésébe szeretnék bevonni a lakókat is, ennek részleteiről később tájékoztatják majd a lakosságot.

Növekszik-e a zajszennyezés?

A Hamzsabégi útnál a zajszennyezés jelenleg az egészségügyi határérték felett van. A fejlesztés során új, az országban a legmodernebb zajvédő fal épül, így a zajszennyezés határérték alá kerül.

A Hamzsabégi úton lakók ablakait lecserélik, és ingyenes hő- és hangszigetelt ablakokat biztosítanak az ott élők részére.

A Déli körvasút fejlesztésének köszönhetően a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint a Hamzsabégi út környékén lakók élhetőbb és zöldebb környezetben, és a jelenleginél jóval nagyobb értékű ingatlanban lakhatnak majd.

A fejlesztés kapcsán úgy tűnik, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a helyi lakosság szempontjából próbálja a lehető legkisebb kellemetlenség mellett megvalósítani a projektet. A fent említett maradéktalan optimizmus kapcsán - ami közlekedésfejlesztési szempontból valóban indokolt - viszont fontos arról is beszélni, hogy ebben az esetben rövid távon, az ültetett fák ellenére is zöldfelületet veszít a főváros és csökken a házak előtt lévő park területe. A fejlesztés lakásárakra gyakorolt hatásával kapcsolatban az utolsó mondat, miszerint "a környéken lakók egy jóval nagyobb értékű ingatlanban lakhatnak majd" biztosan nem igaz, a lakásárakat ugyanis sokkal összetettebb folyamatok határozzák meg, mint a beruházáshoz kapcsolódó esetleges fejlesztések. Noha a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a város gazdasága szempontjából valóban fontos kérdés, az érintett lakosság számára ez inkább kompromisszum, semmint nagy lehetőség.

Címlapkép forrása: Getty Images