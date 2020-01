Konkrét intézkedésekről beszélt Karácsony Gergely a klímaváltozás kapcsán

Zöldebb Budapestet, kisebb autósforgalmat, tisztább levegőt ígér Budapest új főpolgármestere. Mostanra a különböző politikai közösségek, nagyvárosok, nemzetállamok, és az Európai Uniói is elismeri azt, hogy egy drámai társadalmi, ökológiai folyamat zajlik, aminek kapcsán amit lehet meg kell állítani, a már vissza nem fordítható fejleményekre pedig fel kell készíteni a közösségeket - hangsúlyozta a főpolgármester, aki szerint Budapest legkorábban 2030-ra lehet klímasemleges város.

Energiahatékony épületek

Az épületek energetikai beruházása kapcsán olyan finanszírozási modellt szeretnénk, ami akár kamatmentes hitel formájában segíti a társas- és a családi házak tulajdonosait, hogy energiahatékonysági beruházásokat vigyenek végbe.

"A beruházások révén megtakarított energia fedezné a költségeket. Azt akarjuk, hogy a családok kevesebb rezsiköltséget fizessenek ki. Leginkább azokon segítenénk, akik energiaszegénységben élnek, őket húznánk ki a nehéz helyzetből. Már tárgyalunk erről az európai bankokkal." - tette hozzá.

Közösségi közlekedés

A főpolgármester a klímaváltozás elleni küzdelem másik területeként a közösségi közlekedés javítását említette, kiemelve, hogy a napokban új környezetbarát buszokat adtak át a budapestieknek, és örülnének, ha néhány év múlva csak ilyen buszok járnának a fővárosban. Új trolikat és villamosokat is forgalomba akarnak állítani, a városon belüli vasúti közlekedés pedig a legnagyobb ki nem használt lehetőség, amin változtatni kell.

A belvárosban vissza kell szorítani az autók számát, támogatni kell más közlekedési alternatívákat, például a közösségi közlekedésen túl a belvárosi kerékpárút-hálózat fejlesztését, de a közterületen való parkolás újraszabályozásán is gondolkodnak. A nagy autóutak felújítása során is meg fogják nézni, hova lehet fákat ültetni még és a Normafánál is azért küzdenek, hogy ne kelljen fákat kivágni az átalakítás során.

A behajtási díj bevezetése nélkül egyébként Magyarország nagyon komoly EU-s forrásoktól fog elesni, hiszen az éppen lezáruló költségvetési ciklusból 5 százalékot az Európai Bizottság visszatart mindaddig, amíg be nem vezetik. A klímaváltozás egyik legveszélyesebb jelenségét, a hőszigeteket pedig meg kell törni a városban, ezért, ahol tudunk, mindenképpen zöldítünk - tette hozzá.

