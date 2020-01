Új alagút lehet a Duna alatt Budapesten?

Globálisan is a klíma változásának egyik legfontosabb oka a közlekedés, de lokálisan is jelentős probléma, ugyanis a légszennyezettség magas az autós közlekedés miatt - fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. A szakember beszélt a fővárosi és agglomerációs közlekedés jelenlegi kihívásairól, a vasútfejlesztési tervekről, a Galvani hídról, valamint a főpályaudvarok fejlesztéséről.

Az autós helyzet egyre romlik a fővárosban, ugyanis a gazdasági helyzet javulásával párhuzamosan egyre több embernek van autója. Ennek nyomán az elmúlt egy évben 5%-kal nőtt az autók száma a fővárosban és az agglomerációban - mondta Vitézy Dávid, aki arra is emlékeztetett, hogy 10 éves távlatban 1 millió helyett 1,2 millió autó közlekedik Budapest és az agglomeráció útjain.

Háromból egy autós pedig az agglomerációból ingázik be

- mutatott rá a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az elővárosi feladatok a kormány feladatai. Többször is hangsúlyozta, hogy a főváros hatáskörébe tartozó feladatokba nem szólnak bele, a BFK tudásközpontként, szakmai műhelyként, döntéstámogató testületként fog működni.

Arra is kitért, hogy 10 emberből Budapesten 6 tömegközlekedést használ, de az agglomerációból 10-ből 3 ember tömegközeledik csupán, a többiek autóval jönnek.

Ha ezt az arányt megváltoztatjuk, akkor ezerszám tűnhetnek el az autók a fővárosból

- jelentette ki Vitézy, majd hozzátette, hogy ezt azonnal nem lehet megváltoztatni, ez tízéves munka, de most kell elkezdeni.

A bicikliutak témáját is érintették a beszélgetés során. Arra mutatott rá, hogy a kerékpáros közlekedést csak a parkolás és az autós sávok rovására lehet fejleszteni, és ez egy nehéz döntés. Ez ma csak az autót használók számára érzékelhető helycsökkenés árán valósítható meg, de ez fővárosi hatáskör és döntés - hangoztatta.

Tömegközlekedés, vasút

A BFK vezére arról is beszélt, hogy céljuk egy egységes közös bérlet kialakítása a MÁV, MÁV-HÉV, Volánbusz és BKV járataira. Elismerte ugyanakkor, hogy ehhez azonban minden résztvevőtől együttműködésre van szükség.

Arra is rámutatott, hogy a lakásárak megfizethetősége összefügg a városfejlesztéssel és a közlekedési gondokkal. A fővárosi lakásárak emelkedése ugyanis kiköltözést generál az agglomerációba. Aki vidékről Budapestre jönne dolgozni, tanulni, az agglomerációban találja meg az otthonát és ezért autóval fog inkább bejárni a fővárosba. A közlekedéspolitika rohan a lakáspolitika után - mondta. Közben pedig a vasúti közlekedésben rejlő lehetőségek nincsenek kihasználva. De ezekkel a problémákkal nemcsak Budapest szembesül, hanem a világ nagy városai is. Meg szeretnénk nézni, hogy mit csinál jól Varsó, Bukarest, Prága és figyelni fogjuk a nagy sikeres nyugat-európai országokat is - fejtette ki.

Kiemelte azt is, hogy több nagy nyugati városban az irodaházhoz vagy bevásárlóközponthoz már nem minimumban határozzák meg a parkolóhelyek számát (hogy például négyzetméterenként hány beállót kell létesíteni), hanem nem muszáj egyet sem építeni, de a maximumát meghatározzák.

A fővárosi fejlesztéseknek a jelentős része fővárosi hatáskör, de bizonyos ügyekben az államnak is van hatásköre és itt lehet szerepe a BFK-nak - emelte ki.

Szerinte a vasútban rejlő potenciált jól mutatja, hogy ha történik egy fejlesztés a MÁV egy vonalán, akkor valósággal felrobban az utasok száma. Vagyis az embereknek van igénye a jó tömegközlekedési formákra.

Szerinte a HÉV-ek nem versenyképesek, nem akadálymentesek például és nincs klíma sem.

Azt kell megnézni ilyenkor mindig, hogy az adott tömegközlekedési megoldás versenyképes-e az autós közlekedéssel

- hívta fel a figyelmet.

Ebből a szempontból a legrosszabb a helyzet a csepeli és ráckevei HÉV vonalán. Dél-Pesten a legrosszabb a tömegközlekedés részaránya, és közben a HÉV is nagyon lassú, valamint ez a két HÉV-vonal nem éri el egyik metrót sem. Pedig minden más vonat, vagy HÉV eléri valamelyik metrómegállót. Ezen szeretnénk változtatni, ezért kezdtük el a Kálvin téri bevezetést tervezni - ismerte el.

Budapesten vannak olyan távolságok, ahol a vasút tud a legversenyképesebb megoldás lenni

- nyilatkozott az InfoRádiónak bizakodóan. Budapesten is a vasút évtizede jön, a forgalomcsillapításnak van létjogosultsága - tette hozzá.

Szóba került a tervezett Galvani híd ügye is. Úgy vélekedett ezzel kapcsolatban, hogy a híd el tudja szívni a forgalmat a belvárosból, de jogos az a kritika, hogy ez a forgalom újratermelődhet. Csak akkor nem fog ez a forgalom újratermelődni, ha forgalomcsökkentő eszközök lépnek életbe a belvárosban. Arra is kitért, hogy a Galvani híd ügyében a helyiekkel együtt kell elfogadni a tervezési megoldást, nyomvonalat, fontos kikérni ilyen esetekben az ott élőket.

Sok vonat úgy megy át az állomásokon, hogy nem áll meg, itt van teendő. És Pest-Buda vasúti kapcsolatainak bővítését is támogatjuk. Ezekről lesz párbeszéd az emberekkel - folytatta.

A pályaudvarok fejlesztése

A fővárosi vasúti közlekedés sarkalatos pontjainak számító pályaudvarok jövőjéről is szó volt a műsorban annak kapcsán, hogy a kormány mit tervez a Déli Pályaudvarral. Vitézy Dávid elmondása szerint több koncepció zajlik párhuzamosan ezen a téren, és a MÁV-val közösen dolgoznak ezen.

A fejpályaudvarok fejlesztéséről dönteni kell, például

a Nyugati Pályaudvar biztostó berendezése ma 100 éves, ami nemcsak késést okoz,

de súlyos kapacitáshiányok is jelen vannak a pályaudvarokon - mondta. A vasútstratégiában ezekre kell választ adni - jegyezte meg. A fejpályaudvarok fejlesztésére több verzió is fut. Az egyik a fejpályaudvarok fejlesztése, de ez kapacitáskorlátokkal jár, mert nem biztos, hogy ott, ahol most szabad terület van a legjobb dolog, ha pályaudvari kapacitásokkal építjük be.

A másik alternatíva még csak a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása előtt jár - emelte ki.

Új Duna alatti alagút kösse össze a vonalakat

- vetítette előre a távlati, még a megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása előtt álló koncepciót.

Például a Déli Pályaudvar előtt lesüllyednek, megáll a Széll Kálmán tér, valamint a jelenlegi Déli környékének magasságában, majd áthalad a Duna alatt, eléri a Nyugati Pályaudvart a felszín alatt, majd továbbhalad Vác irányába, valamint a másik irányba, a repülőtér és így Szolnok felé - fejtette ki a BFK vezére, és többször nyomatékosította, hogy ez egy nagyon távlati terv. Nem biztos, hogy ezeket a terveket a megvalósíthatósági tanulmány visszaigazolja - mondta.

Rengeteg európai példa van arra, hogy a fejáplyaudvari rendszer átalakulhat a nagyvárosokban, így tehermentesíteni lehet a központi pályaudvarokat, a kapacitások emelkedhetnek. S-Bahnként ismerjük ezt a megoldást Németországban, és ez akár megvalósulhat Magyarországon is, amikor a vasútvonal valódi alternatíva a városon belül - fejtette ki.

Elismerte azt is, hogy egy ilyen alagút kiválthatja a Déli Pályaudvart is, aminek a helyét a későbbiekben hasznosíthatják

- mondta. Hogy ez mikor valósulhat meg, még nem tudni, de erről kell egy hosszú távú vízió. Az ezzel kapcsolatos munkák bizonyos értelemben már el is kezdődtek, a megvalósíthatósági tanulmányt a BFK a fejpályaudvarok fejlesztéséről hamarosan ki is írja - fűzte hozzá.

