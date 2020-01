Felhígult a munkásállomány: túl sok a betanított és kevés a szakmunkás

Körülbelül 182 miliárd forintos árbevétellel fejezte be a tavalyi évet a Market csoport, és erre az évre is pozitív várakozásai vannak Scheer Sándornak, a Market Építő Zrt. vezérigazgatójának. Az építőipar kapacitásproblémái enyhülni látszódnak, nehéz azonban megtartani a minőséget a szakmunkások hiánya miatt, és még mindig sok a kisebb építőipari vállalkozás, ahol kérdéses a szabályos működés - mondta el Scheer Sándor a Világgazdaságnak adott interjújában.

182 milliárd forintos árbevételre számít a Market csoport a tavalyi évre vonatkozóan, ami mintegy 30 százalékos bővülést jelent a korábbi évhez viszonyítva, ennek egyik jelentős része a BMW-gyár előkészítési munkálatainak köszönhető - mondta el Scheer Sándor az interjú során.

Építőipar 2020 Találkozzon Scheer Sándorral is a február 27-ei Építőipar 2020 konferenciánkon. Legyen ott ön is!

A cégcsoport évente 30-32 projektet visz párhuzamosan, a mélyépítési munkáktól kezdve a generálkivitelezésig minden területen jelen vannak, ők végezték a Párisi Udvar rekonstrukciós munkáit, építik a Mol székházat, májusra befejezik a Biodóm rájuk eső részét, és érdeklődnek az új atlétikai stadion projektje iránt is.

Arra a kérdésre, hogy a Marketet hogyan érinti a munkaerőhiány Scheer Sándor azt válaszolta, hogy a magyar piacra jellemző, hogy arányaiban felhígult a mezőny, túl sok lett a betanított munkás és kevés a szakmunkás. Egy ilyen helyzetben nehéz megtartani a minőséget, így náluk is küzdelmes év volt a tavalyi. Az eddig túlzottan lekötött kapacitások is nehezítették az ipar helyzetét, ez azonban enyhülni látszik, a tervezők már jelezték, hogy van szabad kapacitásuk, valamint a lakásépítések is valamelyes alábbhagytak. Hozzátette továbbá, hogy:

Ahogy régen az erdélyi, úgy az utóbbi időben a kárpátaljai magyarok és velük együtt az ukránok vannak nagyobb számban. Egy átlagos építkezésen 5-10 százalék lehet a vendégmunkás, mi is alkalmazunk külföldieket a leányvállalatainknál, főként a villanyszerelő cégünknél.

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 6 Tovább … Tovább Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 6

A szakértő az interjúban beszélt arról is, hogy a gyenge forint komoly veszélyt jelent az egy-másfél éves építési időtartam alatt, erre ők a készletek előre megvásárlásával próbálnak készülni. Elmondta, hogy három-öt évre előre látható, tervezhető munka kellene ahhoz, hogy a nem mérethatékony kis cégek nagyobb szervezetekké tudjanak alakulni. Végül kitért arra is, hogy a Növekedési kötvényprogramban való részvétellel kapott 20 milliárdos forrásból beruházói tevékenységet szeretnének végezni.

A februári 27-i Építőipar 2020 konferencia szakmai előadói között lesz Scheer Sándor, illetve Balázs Attila, a Bayer Construct Zrt. elnök-vezérigazgatója is.