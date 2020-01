Hogy áll Budapest a zöld irodák terén? - Részletes számok láttak napvilágot

A 2015 év végi, 630 000 négyzetméter minősített zöld irodaállomány 2019 végére 1 500 000 négyzetméter fölé kúszott, több mint megduplázva ezzel a környezettudatos irodaterületek mennyiségét. Összességében ez a teljes modern irodaállomány 40%-át teszi ki. Darabszámban is duplázás történt, 46-ról 105-re emelkedett a minősített irodaházak vagy irodakialakítások száma - derül ki a Colliers International zöld minősítésekre vonatkozó, legfrissebb infografikai elemzéséből.

A két népszerű zöldépület minősítési rendszer közül, LEED minősítést 15 új építésű valamint 11 meglévő épület kapott, míg BREEAM minősítést 11 új épület nyert el, a meglévő épületek esetében azonban ez a minősítési forma az elterjedtebb 45 minősítéssel.

Több mint 500 000 négyzetméter alapterülettel rendelkező irodaház áll jelenleg fejlesztés alatt, melyek szinte kivétel nélkül rendelkezni fognak valamilyen zöld minősítéssel, hiszen a környezettudatos Iroda egyre fontosabb szempont a bérlők számára is irodaterületük kiválasztásakor.

A legújabb, teljes egészében az épületet használó emberekre összpontosító minősítési rendszer, a WELL is rohamosan terjed Magyarországon 13 regisztrált projekttel, melyből 4 már előminősítést is szerzett.

“Míg korábban kevésbé volt jellemző, mostanra jelentősen megugrott a zöld minősítéssel rendelkező ipari ingatlanok száma is, melyekből 10 darab új és 11 meglévő épület kapott már minősítést, mely összesen több mint 300 000 négyzetméter ipari illetve logisztikai területet jelent” – mondta el Szircsák Norbert, a Colliers International zöld minősítési üzletágának vezetője.

