Ilyen Budapestet szeretne a főváros új főépítésze

A frissen kinevezett főépítész a Budapesten a jövőben a kompakt város koncepcióját látná szívesen, aminek lényege, hogy az elhagyott ipari területek és átmeneti zónák felélesztésével mentesíteni lehetne a várost a további terjeszkedéstől. Az elmúlt néhány évtizedben a fővárosnak 300 ezerrel csökkent a lakosságszáma, akik nagy része az agglomerációba költözött ki, ez az "urban sprawl" azonban az Egyesült Államokban sem fenntartható. Az ingázás feltételeit a tömeg- és közösségi közlekedés fejlesztésével ugyan lehet javítani, de a valódi megoldást a kompakt város jelenti, ahol kisebb távolságban érhetők el a szükséges intézmények, munkahelyek.

Barnamezős beruházások ösztönzése

Budapesten is vannak már példák arra, hogy korábbi ipari zónákat helyén induljanak lakásfejlesztések, de ezek főként az értékesebb, Duna-parti területeken valósulnak meg. Sok helyen viszont piaci alapon nem tud beindulni az átalakulás, mert mondjuk olyan szennyezett a talaj, hogy annak a semlegesítését nem tudják fedezni a telekárak. Ilyen potenciálisan jó hely lehet például a Rákosrendező.

A kompakt város kialakítása közben nem szabad engedni, hogy nyakló nélkül bármit lebontsanak, felépítsenek. A túlfeszített fejlesztéseknek köszönhetően olykor gyenge minőségű lakóházak születnek, rossz légtérarányú közterületekkel. A Közvágóhíd esetében például el lehetett volna gondolkodni, hogy megtartsák a régi épületeket, és odatelepítsék mondjuk a bulinegyedet, hogy ezzel is tehermentesítsék a belső lakóövezeteket.

Nem a felhőkarcoló a legfontosabb kérdés

A főépítész a felhőkarcolók kapcsán úgy látja, hogy a 90-es években még lett volna értelme annak, hogy a Hungária körgyűrű mentén magasabb házak épüljenek. Ha lenéztünk volna a Gellért-hegyről, egy gyűrűt láthattunk volna Budapest új fejlesztési pólusán, a régi és az új város határán, amibe akár a MOL új székháza is beleillett volna. Felhőkarcolók azonban ott épülnek ahol drága a telek, de egyre inkább az a helyzet, hogy ott drága a telek, ahol felhőkarcolót lehet rá építeni. Rákosrendező beépítse fontosabb, mint a toronyházak, főleg, hogy egyre inkább emberi léptékű, élhető, biciklizhető, gyalogosan járható városról szeretünk beszélni, és ez a koncepció nehezen egyeztethető össze a felhőkarcolókkal.

Városliget, rakpartok, Városháza park

A Városliget kapcsán elmondta, hogy nagyon jó lenne, ha a jövőben nem születnének olyan törvények, kiemelő jogszabályok, amelyek a települési önkormányzatok hatáskörét már az elején korlátozzák, vagy kizárják. A "szubszidiaritás" lényege, hogy helyi szinten dőljenek el azok a kérdések, amelyek a helyieket érintik. Természetesen vannak országos ügyek, mondjuk a ferihegyi repülőtér sorsa nem múlhat csak Vecsés önkormányzatán, ugyanakkor fontos, hogy Budapesten olyan dolgok történjenek amilyeneket a budapestiek akarnak.

A pesti rakparton idén nyáron egyszerű lezárásokkal ki lehet majd próbálni, hogy milyen lenne a rakpart autóforgalom nélkül, az autóforgalom végleges megszüntetése azonban jelenleg nincs tervben. A megvalósításba viszont lehetőség szerint civil szervezeteket is be kell vonni, akikkel szeretnének jobban együttműködni.

A Városháza park viszont egy régi terv, ami a választási programokban is többször szerepelt, de eddig nem történt semmi. A főépítész szeretné, ha a Városháza egy közösségi hely lenne, ahol az érkező csoportok tájékoztatást kaphatnak a házról, az önkormányzat működéséről, terveiről. Már az is hatalmas előrelépés, hogy most a Gerlóczy utcai oldalra beköltözik a Budapest Galéria. A jelenlegi tervek szerint a Merlin Színház is megmarad, ugyanakkor véleménye szerint a Károly körút igényel egy térfalat.

A főépítész hangsúlyozta, hogy ahogy a Városházát, úgy a fejlesztési folyamatokat is szeretnék átláthatóbbá tenni, és kommunikálni. Ma a városfejlesztés nemcsak arról szól, hogy mit építesz, hanem arról is, hogy hogyan jutsz el odáig. Minél szélesebb nyilvánosság előtt megnyitva, minél több szereplő bevonásával. Ettől ugyan lassul és elbizonytalanodik a folyamat, nem biztos, hogy lehet már tudni az elején, hogy mi lesz a vége, de sokkal meggyőzőbb, sokkal megnyugtatóbb lesz a végeredménye.

