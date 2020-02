Magyar startup forradalmasíthatja a nagyvárosok közlekedését

A magyar Commsignia úgynevezett V2X kommunikációs platformot (szoftver és hardvert) fejleszt, melyek megoldásai által a különböző közlekedési eszközök bármilyen más eszközzel képesek kommunikálni. A startup tavaly 11 millió dolláros befektetést kapott, amelyek az autógyárak mellett világszerte különböző okosváros-projektekben is részt vesz.

Egy város lényegében az emberektől és a közlekedési metódusoktól lesz okos. A kérdés az, hogy ha elérhető az úgynevezett „smart mobility service”, amivel gyorsabban el lehet jutni a célig, akkor igénybe veszik-e az emberek. Az elektromos autók esetében ráadásul a töltőállomásokon adott esetben töltjük a kocsinkat, de van, hogy energiát adhatunk le, vagyis hatékonyabb lehet az energiamenedzsment is.

A birtoklási vágy viszont még mindig erős az emberekben, de még az Egyesült Államokban is az látszik, hogy a zsúfoltabb belvárosokban már elkezdődött a változás, vagyis az utazásmegosztás már nemcsak Európában népszerű. A trendhez egyébként Japánban már az ingatlanfejlesztők is elkezdtek alkalmazkodni, akik Tokióban nemrég olyan lakásokat dobtak piacra amelyekhez parkolóhely helyett ingyenes autómegosztási szolgáltatás jár.

A világ nagyvárosaiban egyre több az autómentes zóna, a járművek közti kommunikáció azonban így is nagy jövő előtt áll. A technológia univerzális, most főleg autós és buszos felhasználásokra van igény, de a cég bármilyen járműre képes megoldást szállítani. Bringásoknál vagy rollereseknél még nincs meg az a kritikus tömeg, hogy ennek értelme lenne, jelenleg maga a technológia még ott tart, hogy városok, és főleg autógyárak építik ki a 2021-2022-ben tömeggyártásba kerülő modelljeikbe. A kisebb vagy régebbi járműveket viszont máshogy is be lehet vonni egy kooperatív rendszerbe. Nem feltétlenül kell ezekbe is technológiát rakni, mert a régebbi járműveket képes letapogatni akár egy külső szenzor is. A külső érzékelő látja a rollert vagy a régi autót és jelet küld a busznak vagy a villamosnak, ha figyelnie kell rá. Az 5G-hálózatok kiépülésével pedig a mobiltelefonjaink is képesek lehetnek majd információt szolgáltatni rólunk, mint motoros, biciklis vagy gyalogos.

