Ha ez megvalósul, minden budapestit érinteni fog - Átfogó tervekről beszélt Vitézy Dávid

Budapesten ma 10-ből 6 ember tömegközlekedik, ami nagyon jó arány, de az agglomerációból Budapestre 10-ből mindössze 3-an érkeznek tömegközlekedéssel, ezért a legfontosabb cél most az agglomerációba irányuló tömegközlekedés fejlesztése - mondta el Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője az Index Kibeszélő című műsorában. A szakértő emellett számos fejlesztés kapcsán elmondta véleményét.

Ma 10 emberből 6 tömegközlekedik Budapesten, ami egy nagyon jó érték, ennél jobb értékeket csak a távolkeleti városokban látunk. Az agglomerációból azonban 10-ből csak 3-an érkeznek tömegközlekedéssel. Budapestre minden harmadik autó az agglomerációból jön be, az utóbbi évtizedben 20 százalékkal 1,2 millióra emelkedett a fővárosban közlekedő autók száma. Ennek következtében egyre több helyen van dugó, ami nemcsak az elvesztegetett idő, hanem a városban élők egészsége és a klímaváltozás szempontjából is káros. A cél az lenne, hogy az országos tömegközlekedés irányuljon az agglomeráció közlekedésének fejlesztésére, akár egységes bérletek létrehozásával, összehangolt szolgáltatásokkal, mert az Budapestnek is érdeke, hogy az agglomerációból többen járjanak be tömegközlekedéssel.

"Erő Zoltán főépítésszel sok mindenben egyetértek, az új fejlesztéseknél érdemes a rozsdaövezetekre koncentrálni, a HÉV meghosszabbításában, és a vasút tömegközlekedésbe történő bekapcsolásában is egyetértek vele. Látni kell, hogy a budapesti agglomeráció már túlnyúlik Pest megye határain, így akár Székesfehérvár, Hatvan, Szolnok irányába is együtt kell működni a vasútfejlesztéssel. Többek között egységes menetrendre és egységes utastájékoztatásra van szükség" - mondta el Vitézy Dávid.

A következő évek céljai között az észak déli tömegközlekedési korridor tervezése szerepel, az 5-ös metró Kálvin térig történő meghosszabbításának tervezését el fogjuk végezni. A másik cél, hogy a H5-ös, a H6-os és a H7-es HÉV-ek elavult szerelvényeinek cseréje megtörténjen.

Ennek finanszírozására vannak uniós források, de azt látni kell, hogy az európai járműgyártási piac jelenleg hatalmas nyomás alatt van. Komplex vasútfejlesztések vannak például Németországban, de tömegével rendelik a vasúti járműveket és a metrókat más európai országokban is. A piac teljesen le van terhelve, éves várólisták vannak a járművekre, de a tendert a következő hónapokban mindenképpen ki kell írni.

Reptéri vasút

A következő uniós ciklusba mindenképpen szeretnénk ha beférne a reptéri vasút terve, a kérdés, hogy lesznek-e erre uniós források. A reptéri vasútra és annak a szolnoki vonalra történő továbbkötésére egyébként már vannak tervek, melyek megvalósulása által a vidék is jobban kapcsolódni tudna a reptéri közlekedéshez.

BKK E-jegy-rendszer?

Nem lehet megkérdőjelezni, hogy ez egy kisiklott projekt. A tervezéskor egy nagyon modern megoldás volt, hogy az adatokat nem a kártya tárolja, hanem egy központi szerver tartja nyilván. Anno megvolt a hitel, kiírtuk a nemzetközi tendert, melyet egy német hardverszállító és egy hongkongi szoftveres cég nyert. A kikötés az volt, hogy a rendszer minden eleme külön is működjön, de ezt végül 2015-ben a szerződésből törölték, ami a projekt csődjéhez vezetett. Az egész projekt 3 év alatt megtérült volna, így még ma is érdemes lenne belevágni, főként úgy, hogy ma már az akkori legmodernebb technológiát számos helyen használják.

Mi lesz a Lánchíddal?

A Lánchidat fel kell újítani, ez nem kérdés. A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy egy teljes körű műszaki felülvizsgálat szükséges és egy új tendert kell kiírni. A forrás kapcsán az a kérdés merül fel, hogy az eredeti tervek szerint a Lánchíd környékét - például az alagutat - is most kell-e felújítani. Ha csak a hídra koncentrálunk, az kisebb forrásból is megvalósítható.

Déli pályaudvar?

Hamarosan egy évtizedes stratégiát mutathatnak majd be a fővárosi vasútfejlesztésekre vonatkozón. Ha az agglomeráció tömegközlekedése fejlődik, akkor több vonat jön majd be amiket valahol el kell helyezni vagy át kell vezetni a városon, hogy például Vácról Székesfehérvárra el lehessen jutni a városon át. Kicsit olyan ez mint a fonódó villamos, ami megduplázta azoknak a vonalaknak az utasforgalmát. Budapesten a pályaudvarok eltüntetésének igénye viszont már mögöttünk van. A Déli pályaudvar egyelőre ott marad ahol van, de hosszú távon egy alagút válthatná ki, ez viszont egy nagyon távlati elképzelés. Egy pályaudvar 50-100 évre készül, így először kell egy világos jövőkép és azután lehet beszélni róla. Tény ugyanakkor, hogy a késések többsége a fejpályaudvarok kapacitáshiányából adódik: a fejpályaudvarok még a gőzmozdonyok idejéből valók, ahol olyan szempontok érvényesültek, hogy hol tárolják a szenet.

2-es metró meghosszabbítása?

A 2-es metró Kelenföldre történő meghosszabbítását inkább a vasút mentén kellene megközelíteni, a metró tényleges meghosszabbítása ma nincs napirenden. A HÉV és a metró összekötésében viszont már van potenciál, de egyelőre itt a kerületek sincsenek azonos állásponton. Remélem azonban, hogy el tud majd jutni abba a fázisba a projekt, hogy ez megvalósítható legyen. Hogy mikor, az az uniós pénzektől is függ majd, de alapvetően ez egy jó cél. Ma a két déli HÉV az, ami még a metrót sem éri el, így ez az egyik legfontosabb fejlesztési irány.

