Ma 15 éves a Google Maps - Új funkciókkal ünnepelnek

Tizenöt évvel ezelőtt, épp a mai napon indult el a Google Térkép, ami egy teljesen új szintre emelte a tájékozódási lehetőségeket. Míg korábban egy ismeretlen városban a papírtérképet böngészve, vagy a helyiektől kérdezősködve lehetett a leghatékonyabban célba érni, addig mostanra a térkép méterre pontosan megmondja, hogy milyen távolságra és milyen irányban vagyunk a célállomásunktól.

Az indulást követően néhány hónap múlva megérkezett a Google Earth is, amivel mindenki kíváncsian kezdte nézegetni a környékén lévő házak tetőteraszait. Az okostelefonok elterjedése előtt ugyanakkor a többség még az asztali gépen megnézte, majd kinyomtatta a térképet, hogy biztosan megtalálja az utat.

Mára több mint 220 országról van nagy felbontású és jó minőségű térkép, átlagosan 1 milliárd kilométert vezetnek az emberek úgy, hogy a Google Térkép navigálja őket, és nagyjából 200 millió vállalkozásról érhető el a szolgáltatáson belül információ, amiket értékelni is lehet.

A Google Térkép indulása óta eltelt 15 évben a taxik mellett megjelent a közösségi autómegosztás, sőt a telekocsi-szolgáltatás is. A legújabb trend pedig az, hogy egy utazáson belül több közlekedési eszközt is használnak az emberek, például biciklivel mennek a vonatállomásra. Az elvárások is változtak, már nemcsak annyi érdekli őket, hogyan jutnak el egyik pontból a másikba, hanem az is, hogy hol találnak egy jó éttermet a környéken, mik a látnivalók arra, és mikor van nyitva az üzlet ahova épp úton vannak.

A technológia folyamatos fejlődésének, a gép tanulásnak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően rendkívül felgyorsult a térképek készítése, és olyan helyekről is pontos térkép készülhet, amikről korábban nem. Olyan új funkciók is lehetővé váltak, mint a tavaly bemutatott Live View, ami kiterjesztett valóságban mutatja meg a környék látnivalóit: az ember megáll Budapest közepén, és a kiterjesztett valóság élőben, mintha csak a kamerát nézné az illető, megmutatja, merre van a Halászbástya. Ez a funkció egyébként a Szigeten és más fesztiválon lenne kifejezetten hasznos, mikor az ember nem pontos útvonalra kíváncsi, csak az érdekli, hogy milyen irányba kellene elindulni. Ez a funkció egyébként hamarosan megújul, és nemcsak azt mutatja majd meg, hogy merre kell elindulni, de azt is, hogy milyen messze van, ahova el akarunk jutni.

Új funkciókkal ünnepelnek

Megújul az Google Térkép ikonja, és maga az app is, hogy a legfontosabb funkciók jobban kézre álljanak. Ehhez több új fület is lehet majd találni az alkalmazásban:

Továbbra is a Felfedezés fülön lesznek az értékelések, információk, éttermek, környékbeli látványosságok.

Az Ingázás fül segít abban, hogy a lehető leghatékonyabb módon jusson el az ember oda, ahova szeretne. Ebbe beletartozik az is, hogy különböző közlekedési módok között is jól váltson az applikáció, és hogy be lehessen állítani a napi útvonalat, hogy például szóljon, hogy hamarabb kellene elindulni, mert forgalmi fennakadás van, és el fog késni a munkahelyéről.

Egy külön fül áll majd rendelkezésre arra, hogy egyszerűbben tudjon helyeket ajánlani, vagy jelezze, ha nyílt egy jó kávézó a környéken.

A frissítések vagy új információk fülön a helyi idegenvezetőktől érkeznek majd ajánlások, vagy a sokszor látogatott kedvenc helyének a frissítéseit látja, például, ha megváltozott a nyitvatartási rend.

Tavaly óta megjósolja az alkalmazás, hogy mennyire lesz zsúfolt egy tömegközlekedési eszköz, márciustól pedig néhány régióban az is kiderül majd, hogy működik-e a légkondi a villamoson.

Emellett segítséget szeretnének nyújtani abban, hogy mozgássérülteknek vagy babakocsival közlekedőknek mikor érkezik megfelelő járat, hogy van-e például vonatokon csak nőknek fenntartott kocsi (ahol létezik ilyesmi), elérhető-e biztonsági szolgálat, vagy legalább be van-e kamerázva a járat, Japánban pedig azt is megmondja, hogy hány kocsival érkezik a vonat, hogy nagyobb eséllyel találjon magának valaki ülőhelyet.

Inkognitó mód a térképekre is

Nem kell mindent megosztani a Google térképével, hogy használni lehessen. Lehet választani inkognitó módot, ami nem köti össze a helyadatokat a felhasználó Google-fiókjával, de visszamenőleg is törölhető, hogy hol jártunk, 18 hónapnál tovább pedig alapbeállítás szerint sem tárolják majd az adatokat.

Címlapkép forrása: Getty Images