Történelmi pillanat a magyar tőzsdén - Átlépte a BUX a 100 000 pontot!

A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX történelmi mérföldkőhöz érkezett: fennállása óta először átlépte a 100 000 pontos szintet. A lélektani határ áttörése nemcsak az OTP vezette blue chipek teljesítményét tükrözi, hanem a magyar tőzsde elmúlt évtizedeinek fejlődését is. De mit jelent ez valójában, mennyi pénzt lehetett valójában keresni a magyar tőzsdén, és vajon profitáltak ebből az egészből a magyar kisbefektetők?

Történelem

A mai emelkedésével új rekordszintre emelkedett a vezető magyar részvényindex, a BUX, és átlépte a 100 000 pontot.

Az utóbbi hetekben már nagyon közel került a lélektani szempontból fontos szinthez az index, de csak ma a záráskor sikerült azt áttörni.

Duplázódások

Ha a mostani szintről visszafelé számolunk, érdekes kép rajzolódik ki arról, hogy milyen időközönként duplázódott meg az elmúlt évtizedekben a BUX értéke.

A BUX bázisértéke 1991. január 2-án 1 000 pont volt, onnan azonban nem egyből indult meg felfelé, 1993-ban 800 pont alá is beesett az index értéke, a mélypontokról 1993. június 28-án emelkedett először 781,25 pont fölé.

Onnan az első duplázódásra bő fél évre, 207 napra volt szükség, az 1562,5 pontot először 1994. január 21-én haladta meg az index.

A következő mérföldkövet, a 3125 pontot két és fél évvel, vagy 874 nappal később érte el a BUX.

A következő duplázódás 6250 pontig egy év alatt volt meg.

A 12 500 pont eléréséig viszont több mint 7 évre volt szükség, ott volt ugyanis közben egy 98-as orosz és a 2001-es dotcom válság.

A 25 000 pontot viszont másfél év alatt elérte a BUX, a 2004-2006-os időszakban kedvező volt a nemzetközi tőkepiaci hangulat, a hazai részvények is hasítottak.

Az 50 000 pontig viszont hosszú volt az út, a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság, a 2010-es évek közepén a hazai vállalati különadók és egyéb terhek, majd a Covid pandémia betett a hazai részvénypiacnak.

Összességében az látszik, hogy az 1990-es években még 1-2 évente megduplázódott a BUX értéke, azóta viszont hosszú évekig tart, mire újabb mérföldköveket ér el az index.

Mi húzta új csúcsra a BUX-ot?

Persze, vannak fantasztikus midcap sztorik is a magyar tőzsdén, igazi árfolyamrakéták, amik nyilván hozzátettek a BUX emelkedéséhez, de a négy nagypapírnak, a hazai blue chipeknek, az OTP-nek, Molnak, Richternek és Magyar Telekomnak akkora a súlya az indexben, hogy alapvetően azok mozgása határozza meg az indexét is.

A legfontosabb nyilván az OTP, a magyar bankpapír súlya volt már magasabb is, de jelenleg is 41 százalék, kis túlzással arra megy a BUX, amerre az OTP. Az pedig felfelé van, az OTP árfolyama történelmi csúcsa közelében áll.

A második legnagyobb, 20,5 százalékos súlyú Mol grafikonja korántsem annyira impresszív, mint az OTP-é, többek között az ukrajnai háború és a kormányzati beavatkozások miatt inkább egy nagy amplitúdójú sávozást láthattunk az elmúlt években, de az olajcég árfolyama sincs messze a történelmi csúcstól.

A Richter grafikonja viszont szép emelkedő trendben haladt, és közel áll a mindenkori rekordszinthez.

A Magyar Telekom árfolyama nagy utat járt be az évek során, és bár az elmúlt két és fél évben több mint hatszorosára emelkedett az árfolyama, állt már sokkal magasabban is, 2000. márciusában a történelmi maximum 2655 forint volt.

Itt azonban elérkeztünk egy fontos ponthoz, amit érdemes tisztázni.

A BUX index egy total return részvényindex.

Ez azt jelenti, hogy egy olyan tőzsdeindex, amely nemcsak az árfolyamváltozásokat, hanem a kifizetett osztalékokat is figyelembe veszi, azzal a feltételezéssel, hogy az osztalékokat a befektető azonnal és teljes egészében újra befekteti az index komponenseibe. A total return index

figyelembe veszi az árfolyamnyereséget vagy -veszteséget, ahogy az egy normál árindexben is történik,

de az újrabefektetett osztalékkal is kalkulál, az osztalékokat hozzáadja a befektetés értékéhez, mintha azokból azonnal új részvényeket vásároltunk volna.

A számítás során tehát az index értéke folyamatosan nő az osztalékfizetések ellenére is.

Ebből kaphattak legutóbb május 23-án egy kis ízelítőt a befektetők, amikor a BUX legnagyobb komponenséről, az OTP-ről lekerült egy közel ezer forintos osztalékszelvény, a papír aznap több mint 3 százalékot esett, a BUX index meg közben stagnált.

Sok vagy kevés a BUX emelkedése?

Idén már több mint negyedével emelkedett a BUX értéke, ezzel a magyar index a világ élmezőnyében van. Ez egyébként még egy éves időtávon is igaz, jóval nagyobbat emelkedett a BUX, mint a mostani nagy sztár, a lengyel piac. 5, 10 és 20 éves időtávon pedig már az összes, összeállításunkban szereplő indexet kenterbe veri.

De vajon nem csak a forint gyengülése okozta ezt a jó teljesítményt? Ennek eldöntéséhez megnéztük az indexek teljesítményét dollárban is. Az idei dollárgyengülés miatt dollárban kifejezve a BUX még nagyobbat ment, 1, 5 és 10 éves időtávon is kiemelkedő a teljesítménye, 20 éves időtávon viszont már több részvényindex is lekörözi.

És akkor tekerjünk még egyet a történeten! Amiről eddig beszéltünk, az a nominális hozam, ezt azonban érdemes az inflációval is korrigálni, nálunk pedig érdemben nagyobb volt az infláció, mint a többi vizsgált országban. A reálhozamok alapján a BUX már a német DAX, a japán Nikkei és az amerikai S&P 500 mögé kerül.

Még kisebb a reálhozam, ha dollárban nézzük.

Kisbefektetők a fedélzeten

A lakosság is profitálhatott a magyar tőzsde szárnyalásából a hazai részvények állománya meredeken emelkedett az elmúlt években, és március végére elérte a 2265 milliárd forintot.

Nem csak a részvényállomány nőtt a lakosságnál, de a pénzügyi eszközökön belüli aránya is, igaz, az még még mindig alacsony szinten áll.

