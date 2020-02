Ingatlanos aranybányák: 2. Angyalföld már most is 24 karátos övezet

Még legalább 8-10 évre való ingatlanüzlet van a XIII. kerület több ígéretes területén. Sorozatunk újabb részében most Angyalföld keleti és déli övezeteinek valószínű jövőjét mutatjuk be. Itt is nagy a lendület, mint az első részben leírt Debrecenben, de kevesebb a kockázat, támogató az önkormányzat és a szabályozás.

Kevés fővárosi kerületnek van annyira kiérlelt, hosszú távú fejlesztési terve, mint a XIII.-nak. Ennek egy részét folyamatosan megvalósítják és élvezik minden gyümölcsét, bár már látszik, hogy önkormányzati és kormányzati beavatkozás nélkül nem kívánatos folyamatok is elindulhatnak. Például túlépítettség lehet egyes kerületrészekben, ami a lakosság számának durva megemelkedését hozhatja, s ezáltal pótlólagos szociális és infrastrukturális beruházásokra kényszerítheti az önkormányzatot. A 2033-ig szóló és 2019 novemberében frissített Hosszútávú Fejlesztési Koncepció (HFK) szerint Angyalföld keleti része és a Lőportárdűlő néven ismert déli kerületrész (a Róbert Károly körúttól délre és a Ferdinánd hídtól északra húzódó utcák) csaknem egésze nagyban vagy részben változtatható. Ez azt jelenti a szakértői anyag szerint, hogy számos telek tartogat ingatlanfejlesztési lehetőséget. Ebbe a kategóriába sorolták a rehabilitációt igénylő lakótelepeket is. Vannak olyan körzetek ebben a kerületrészben, amelyeken csak néhány megtartásra érdemes tömb található, így jelentős mértékű lehet az ingatlanos beavatkozás, ez egyébként egyre dinamikusabb az elmúlt 6-8 évben. Főleg lakó-és szolgáltató funkciók fejlesztése várható a pirossal jelzett területen, de újabb irodaházak is megjelenhetnek. A vándorlási adatok azt mutatják, hogy folyamatosan növekszik a kerület lakossága, a betelepülők zöme 40 év alatti, több ezer az itt élő vagy dolgozó külföldi. A lakás- és irodapiac dinamikusan bővült, de abban minden szakértő megegyezik, hogy ez a tempó csak akkor tartható fenn minőségi szempontból, ha arányosan megépülnek a közszolgáltató intézmények, a közlekedési létesítmények. A vásárlóerő nagyságát nézve a XIII. kerület jelenleg a 9. Budapesten, de a tendencia alakulása alapján várhatóan feljön az 5. helyre közvetlenül a 2020 utáni években. Összességében ez nagyon jó hír az ingatlanfejlesztőknek, ezek a rétegek az ingatlanpiac több szegmenségben is keresletnövelő tényezőként jelennek meg. A fiatalok aránya növekvőben van az új építésű társasházi lakások vásárlói között, rájuk támaszkodhatnak az üzlet-és szabadidőközpontok és persze a kerület iroda negyedei is (az önkormányzat Élj, dolgozz, pihenj a kerületben címmel programot is indított.) Mindegyik szegmens masszív bővülésben van, ezért Angyalföld keleti és déli övezeteiben gombamód szaporodnak a társasházak, tűnnek el a romos családi házak, telnek meg a kihasználatlanul álló telkek irodaházakkal és sokemeletes lakótömbökkel. SOROZATUNK EDDIGI RÉSZEI: Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 07. Ingatlanos aranybányák 1.: Debrecen robbantott, de késhet a kitermelés A korábbi évekhez hasonlóan Budapesten a legtöbb új lakás most is a XIII. kerületben épül, 84 beruházásban hirdetnek eladó lakásokat, ez a fővárosi társasház projektek 17 százalékát jelenti. Az alábbiakban kiemeltünk néhányat, érzékeltetve, hogy a nagy lakásszámú projektek mellett a közepesek is megélhetnek a kerület déli és középső részén. Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 10. Újabb ezer lakás jöhet a Duna-parton? - Óriási telket vett a legnagyobb lakásfejlesztő Az alábbiakban kiemeltünk néhányat, érzékeltetve, hogy a nagy lakásszámú projektek mellett a közepesek is megélhetnek a kerület déli és középső részén. Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 10. Újabb ezer lakás jöhet a Duna-parton? - Óriási telket vett a legnagyobb lakásfejlesztő A kerületi egyszobás lakások aránya 2018-ban jóval meghaladta a fővárosi átlagot, de az elmúlt kilenc évben nagyon enyhe csökkenést mutat – olvastuk a KSH összefoglalójában. A demográfiai folyamatokat látva azonban várható, hogy a kisebb és közepes méretű lakások aránya lassan tovább növekszik az új fejlesztéseknél, kiszolgálva az emelkedő arányú egyszemélyes háztartásokat. Mindez a XIII. kerület nagyobb részére igaz, az újabban meghódítandó területekre (Angyalföld keleti része, Lőportárdűlő) pedig fokozottan. A Lőportárdűlőn az új társasházaknál az átlagár már meghaladta a 850 ezer forintot, Angyalföld más részein még alulról súrolja a 830 ezer forintot, de emelkedőben van. A használtak eladói igyekeznek ezekhez az árakhoz igazítani saját kínálati áraikat. Kissé elmaradnak ezektől, de ha például újszerű lakásokról van szó (2010 után épültek vagy felújított házban lévő ingatlanok esetén), akkor már legfeljebb 10-15 százalék lehet a különbség a kínálati árakban. Az ingatlanszektor egészén belül nem csupán a vállalkozói lakásépítés és az üzleti célú ingatlanfejlesztések térnyerése várható, de az is, hogy az önkormányzat a jövőben sokkal nagyobb arányban támogatja a meglévő lakásállomány korszerűsítését. Már a HFK-ban is az szerepelt, hogy nem korlátlanul örülnek a megannyi új fejlesztésnek, mert azok pótlólagos szociális és infrastrukturális beruházást követelnek az önkormányzat részéről. Ezek finanszírozásának egy részét pedig jó lenne ráterhelni a magántőkére. Angyalföld déli és keleti részein (1135, 1134, 1139-es irányítószámok) a jelezett időszakban a kerület divatosabb részeihez képet mérsékeltebb volt a lakásdrágulás. Azóta ugyan kisebb a különbség, de még van hová emelkedni. Forrás: Eltinga Szerintünk a magántőke azonban akkor is jól járhat, ha – az új építésű lakások iránti kereslet jövőbeni visszaesését érzékelve - nagy volumenben rááll a rehabilitációra és a rekonstrukcióra. E kettőt a Lőportárdűlő és Angyalföld keleti utcacsoportjai esetében kifejezetten kívánatosnak tartja a HFK is. A Lehel utca – Mohács utca – Vágány utca - Dózsa György út által határolt terület karakteres jellemzője, hogy több nagyobb campus jellegű intézményi terület együttese van jelen. A funkcióváltás esetén ezért még további fejlesztési lehetőségek vannak a területen – vélik a szakértők. Mi úgy látjuk, hogy különösen akkor nyerhet ezen az ingatlanos magánszektor, ha a kormány beváltja ígéretét és új eszközökkel segíti ezt a folyamatot: például magánszemélyeknek szóló célzott, kedvezményes hitellel, a CSOK kiterjesztésével, illetve vállalkozóknak szóló adókedvezményekkel. Fejlesztést ösztönző új irodaházak



Az új irodaházak dolgozói előszeretettel kerestek maguknak otthont a munkahelyükhöz közel. Erre egyelőre csak a kerület nyugati és középső részén, főleg a Váci úti irodafolyosó mentén volt-van esélyük. A Lőportárdűlő és Angyalföld középső és keleti körzeteinek teljes átalakulása azonban törvényszerűen magával hozza a nagyobb lakásfejlesztéseket, illetve a lakásállomány rekonstrukció útján való megújulását. Az ezredforduló utáni első évtizedben a kerület egészében a megújulási ráta 19 százalékosra növekedett, így a kerület jelentősen megelőzte a többi környező kerületet. A válságot követően erősen visszaesett ez a mutató, de 2017 végére már 6 százalékos volt a válság ellenére ez utóbbi időtávon. Mivel a Lőportárdűlőn a kerület úgynevezett menőbb részeihez képest kevesebb és fejletlenebb a kereskedelem és szolgáltatás - viszont egyre több az irodaház és több lehet a nagyobb társasház - az üzleti céllal épített ingatlanok piacán (irodaházak, üzletközházak) nagyobb léptekkel haladhatnak a beruházók. Egyelőre nem eldöntött, hogy Angyalföld még meglévő, egybefüggő barna övezetei (főleg a vasútvonalakhoz közeli keleti és északi utca negyedek) milyen mértékben fognak átalakulni. Nem kizárt, hogy egy részük funkcióváltáson megy át, más részük amolyan ipari parkos övezet lesz, kihasználva a logisztikai adottságokat. „A Róbert Károly körút és a Rákos-patak közötti zónában egy olyan átalakuló félben lévő rozsdazóna található, amelynek iparcsarnokai szerkezetükben részben menthetőek, részben pedig a terv távlatában átalakulás előtt állnak. Ez a terület nem csak a helyi gazdaságfejlesztés és innovációs potenciál egyik titkos fegyvere lehet, hanem egyben a kerület zöldtető és passzívház programjának mintaterülete is." – írták a koncepció készítői. A szakértők azt jósolták, hogy a kerület belsejében a Kassák Lajos utca – Röppentyű utca tengely lehet távlatosan a kerület kiemelt gyalogosbarát és legzöldebb útja, ami vezértengellyé válhat a nagyobb gépjárműforgalmat lebonyolító Váci út és Lehel utca – Béke utca tengelyek között. A Kassák – Röppentyű tengelyre felfűzött lokális és tematikus teresedések köré szerveződve alakulhatnak ki azok az új kerületi alközpontok, amelyek nyomán a kerület magasabb életminőségi szintre léphet. Ennek egyik elemeként valósul meg önkormányzati beruházásként a Klapka Központ a Klapka utca 17-19. szám alatt. Itt úgynevezett kerületi lokális központ kialakulása várható. Címlapkép forrása: Getty Images