London főpolgármesterével találkozott Karácsony Gergely

Hivatalában fogadta Karácsony Gergely főpolgármestert és csapatát Sadiq Khan, London főpolgármestere. Sadiq Khan elismerően szólt a városban élő magyar közösségről, akik elmondása szerint nagyon sokat tesznek London kultúrájáért és gazdaságért. A nemrég lezajlott Brexittől függetlenül is azt üzente a londoni magyaroknak, hogy londoniak vagytok és Isten hozott benneteket - olvasható Karácsony Gergely közösségi oldalán

"Kollégámmal, akinek tevékenységét évek óta nagy tisztelettel követem, egyetértettünk abban, hogy a méretbeli különbségek ellenére hasonló kihívásokkal szembesülünk, ilyenek a klímavédelmi törekvések, a lakhatási problémák, a közösségi közlekedés szervezésének újragondolása, és közös élményünk az országaink kormányaival ápolt kutya-macska barátság is." - mondta el Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

"Egyetértettünk abban is, hogy városaink sorsa nagyon meghatározó abból a szempontból, hogy ha mi sikeresek vagyunk, akkor az országunk is az. Elmondtam Sadiq Khannak, London fontos példa számunkra, hogy hogyan tehető élhetővé egy nagyváros; munkánk során építünk azokra a tapasztalatokra, amelyeket a behajtási díj bevezetési kísérlete vagy az alacsony kibocsátású zónák kialakítása során szereztek. London főpolgármestere felajánlotta városa segítségét Budapest közlekedési szakértői számára ahhoz, városunk lakói is nyitottabbak legyenek a közösségi közlekedés, a kerékpárhasználat és a gyalogos közlekedés felé és kevesebbszer üljenek autóba. Ma a londoniak 64 százaléka használja napi szinten az autómentes közlekedés valamely formáját, Sadiq Khan meg sem állna 80 százalékig." - tette hozzá.

Hamarosan Budapesten is lépni fogunk, hiszen évente ezrek halálát okozza a környezetszennyezés, az elmúlt évektizedekben pedig drámaian megnőtt az asztmával diagnosztizált gyerekek száma.

