Van egy megye, amit ellepnek az új lakások - Budapest a nyomába sem ér

A sok toronydaru láttán azt gondolhatnánk, hogy Budapesten épül a legtöbb lakás, a lakosságszám arányában azonban több a főváros a megyék között a dobogóra sem fért fel. Van, ahol arányosan nézve több mint kétszer annyi lakás épül, mint Budapesten. Az alábbiakban a KSH adatai alapján térképen mutatjuk be a megyék lakásállományának megújulását.

Az építőipari termelés volumene decemberben a nyers adat szerint mindössze 2,7%-kal nőtt, a kiigazított adat szerint viszont 3%-kal csökkent Magyarországon. A KSH adatai szerint új csúcsra emelkedett a tárgyhóban kötött új szerződések volumene, viszont a folyamatosan kipörgő projektek miatt az állomány láthatóan csökken. Az építőiparon belül a lakásépítések volumenében is elindult a csökkenés.

Mi a helyzet a lakáspiaccal?

Az évente átadott új lakások száma 2020-ra 16 000-re eshet vissza, míg 2021-2022-ben 12-13 000 új lakással további visszaesés jöhet. Az árak emelkedését a visszaállított 27 százalékos áfa feltehetőleg tovább emeli majd, aminek mértékét a Budapesti Lakáspiaci Riport téli végi kiadásában fogjuk először látni.

Az OTP Jelzálogbank felmérése szerint az újlakás-piaci forgalomban egyharmados visszaesés volt 2019-ben 2018-hoz képest. Budapesten tavaly 5800 társasházi lakást adtak el, ami 30 százalékos visszaesés, de a piacra lépő új, eladásra kínált társasházi lakások száma is 20 százalékkal csökkent. 550 már megépült, de még elérhető új lakás van ma Budapesten, ez az elmúlt években 2-300 volt, miközben a válság alatt a 3-4000-t is elérte. A 27 százalékos áfás lakásoknál kivárás van a beruházók részéről is, a 21 százalékos áremelkedés szakértők szerint nincs benne a piacban, legfeljebb 10 százalék férhet bele. A 2020-as átadással kínált lakások átlagára 860 ezer forint, a 2021-es átadásúaknál 960 ezer forint ugyanez.

Hol, mennyi lakás épül?

A KSH adatai alapján a lakosságszámhoz képest megnéztük, hogy az egyes megyékben és Budapesten 2019 első három negyedévében mennyi lakás épült. Bár a sok építkezést látva azt gondolhatnánk, hogy a főváros toronymagasan vezet, a lakosságszámhoz viszonyítva Győr-Moson-Sopron, Pest és Veszprém megye után csak a lista negyedik helyére fért fel.

Forrás: KSH

A lakásépítések számában az Észak-Dunántúli megyék az erősebbek, míg a Balatontól délre és az észak-magyarországi régióban szinte alig épül új lakás. A sereghajtó Nógrád és Borsod, ahol mindössze 18 lakás épül százezer lakosra vetítve. Lakásonként 2,5 lakóval számolva ez 1600 éves megújulást feltételez, szemben a Győr-Moson-Sopron megyei 87 évvel.

Címlapkép forrása: Getty Images