Az ingatlanpiac állócsillaga: sok cég idemenekül, ha beüt a válság

Az ingatlanpiac egén állócsillagként tündöklő üzemelte­tési piac az a szegmens, ami még a válság alatt is stabil üzletmenetet tudott biztosítani sok-sok cég számára. Ebben a szektorban, a tavalyi év egyik meghatározó bejelentése volt, hogy a maradék 51 százalékos részesedés megvásárlásával a WING egyedüli tulajdonosává vált a korábbi nevén Strabag Property and Facility Services Zrt-nek. Az ingatlanüzemeltető cég azóta NEO Property Services néven folytatja tevékenységét, több mint 20 milliárdos bevétellel és közel 200 megrendelővel. A tulajdonosi szerkezet változásáról és az üzemeltetési szegmens legnagyobb kihívásairól kérdeztük Vágó Lászlót, a cég vezérigazgatóját.

Tavaly áprilistól NEO Property Services néven folytatják a tevékenységüket, miután a WING a korábbi 49–ről 100%-ra növelte tulajdonrészét a vállalatban. Várható változás a cég életében?

A NEO 20 éves előélete során a WING folyamatosan jelen volt a cégben tulajdonosként, vagyis a két vállalat a kezdetektől szorosan együttműködik. A tulajdonosi struktúra megváltozása után a műszaki és infrastrukturális üzemeltetésben a kiváló minőség, a bérlők maximális kiszolgálása továbbra is alapkövetelmény, emellett azonban több figyelem jut a kivitelezési, fit-out projektekre, hiszen egyre több az ilyen irányú piaci megkeresésünk.

A NEO is piaci alapon indul majd a WING tenderein?

Abszolút, ez nem is kérdés, ez eddig is így volt. Az, hogy a WING cégcsoport teljes jogú tagja lettünk, természetesen sajátos helyzetet biztosít, viszont komoly szakmai felelősséget is jelent számunkra a WING tenderein. Tulajdonosunk minket is piaci szereplőként kezel, nem kapunk automatikusan „ajándékba” újabb és újabb feladatokat. Mint minden ingatlanfejlesztőnek, a WING-nek is a legfőbb érdeke, hogy épületeinek bérlői kiváló minőségű szolgáltatás kapjanak versenyképes áron. Így a bérlők elégedettek lesznek és hosszú távon is partnerek maradnak. A NEO tevékenységében tehát a két döntő szempont a minőség és a hatékonyság.

Hogyan képzelik el a jövőt, külföldön is bővül majd a portfólió?

A korábbi tulajdonosi szerkezetben kizárólag Magyarországon szolgáltathattunk. A tulajdonosváltás óta sem léptünk országhatáron kívülre, de a lehetőséget nem zárnám ki, hiszen a WING is nyitott a külföldi piacok felé.

A belföldi piacon milyen projektekben lát lehetőséget?

Ahogy említettem, a NEO-nál stratégiai irány a fit-out, a beruházás management tevékenységünk bővítése. Az integrált létesítménygazdálkodás – ingatlanüzemeltetés, mint alaptevékenységünk mellett a jövőben leginkább meglévő épületek átépítésére, felújítására összpontosítunk. Ezen a téren a kisköltségvetésű, néhány milliós munkáktól egészen a milliárdos nagyságrendig vállalunk projekteket. A piaci boom miatt az utóbbi években több pénz folyik az ingatlanokba és az ingatlanfejlesztésekbe, vagyis több cég költözik új irodába, több ingatlan cserél gazdát, tehát több átalakításra van szükség.

A válság után elképesztő nyomás volt az üzemeltetési költségeken, meredeken zuhantak az árak.

A válság az ingatlan szektorra is bénítóan hatott, ezáltal a megrendelőknek majdhogynem egyetlen feladata maradt az üzemeltetési tevékenység áttekintése. Minden korábbinál nagyobb figyelem jutott az üzemeltetési költségek csökkentésére, racionalizálására. Ebben az időszakban a legtöbb helyen a felére csökkent a karbantartások gyakorisága, az esedékes fejlesztések, felújítások rendre csúsztak vagy elmaradtak. A megrendelők a legutolsó üzemeltetési költségsor legutolsó cellájába is belekérdeztek, eközben a szolgáltatók közötti verseny is tovább erősödött. Több takarító cégből ekkor lett üzemeltető, és az ingatlan-ügynökségek is elkezdtek üzemeltetéssel foglalkozni, mert ebben a szegmensben láttak egyedüli lehetőséget a stabil üzletmenetre.

Mi az ingatlantulajdonosok valós igénye?

Egyre erősebb az igény a proptech megoldásokra, amitől a tulajdonosok azt várják, hogy hosszú távon növeljék az épület értékét, fokozzák a bérlői élményt, valamint, hogy alkalmazásukkal olcsóbb legyen az üzemeltetés. A tapasztalat ezzel szemben az, hogy a proptech egyelőre alig tud élőerőt kiváltani, iparági szinten a várhatóan tényleges áttörést jelentő megoldások (pl. robotok, AI recepciós) még kísérleti fázisban vannak.

Vagyis a proptech akkor támogatja a költségcsökkentést, ha embert vált ki?

Igen. Az üzemeltetési költség körülbelül felét az energia teszi ki, a másik felét pedig főként az emberi munkaerő. A fizetések tekintetében nagy lépésekkel zárkózunk fel a környező országokhoz, azt látjuk, hogy a minimálbér évről évre átlagosan 10 százalékkal emelkedik. Az elmúlt egy évben a takarítói bérek 20 százalékkal, míg a karbantartói bérek több mint 10 százalékkal nőttek.

Az üzemeltetési piacot is komolyan érinti az építőiparban általános munkaerőhiány?

A fluktuáció 5-8 évvel ezelőtt céges szinten nálunk 2-3 százalék volt, az irodai alkalmazottak között ez most is 5 százalék alatt van. A karbantartóknál és az FM csapatnál már 20 százalék körüli ez a szám, a takarítóknál pedig 100 százalék. Ezek az adatok a legtöbb FM-cégnél hasonlóak, vagyis a problémát mi is érezzük. A helyzet javítása érdekében komoly erőfeszítéseket teszünk az emberi erőforrás gazdálkodás és a toborzás területén, meglévő munkavállalóink számára stabil munkahelyet, fejlődési és előrelépési lehetőséget, versenyképes juttatási csomagot biztosítunk. Sajnos néhány munkavállaló esetében hátrányt jelenthet, hogy - a napi bért fizető építőiparral szemben - mi havonta adunk fizetést.

Nem igazán látom a szektorban külföldi munkaerő megjelenését sem. Ha valaki keletről eljön Magyarországig, akkor két órával többet utazva inkább tovább megy Ausztriába. Azt is látom, hogy Ukrajnából sem hozzánk jön a képzett munkaerő, hanem inkább Lengyelországba, a magasabb bérek miatt.

Az egy évvel korábbi interjúnk során azt mondta, hogy körülbelül 80 százalékban HR-kérdésekkel kell foglalkoznia.

Ez most is így van. A gondokat sokan sokszor elmondták, ezeket itt nem ismételném. Ugyanakkor a munkaerőhiány enyhítésében segítséget nyújtanak a kormányzati intézkedések. Ha a béremelések ilyen ütemben folytatódnak, egy idő után már lesz értelme itthon dolgozni, hazajönni. Egy takarítónak néhány évvel ezelőtt 120 ezer forint volt a fizetése, ez ma már 180-200 ezer forint. Amikor a takarítóknál elérjük az 1000 eurós fizetések környékét, akkor a hasonló munkakörben külföldön dolgozó magyarok nagyobb eséllyel fognak itthon maradni, hiszen így nem kell elhagyni a szülőföldet, a családot, emellett, jól tudjuk, hogy tőlünk nyugatra a megélhetési költségek is magasabbak.

Mit tesz a NEO, mit tehetnek az FM-cégek a fenntarthatóság, a környezetvédelem területén?

Sokat. Ha ebben a megbízó és a bérlő is partnerünk, akkor nagyon sokat. A létesítménygazdálkodást az jellemzi, hogy a tényleges szolgáltatás a megbízóink épületeiben, eszközein történik, a közvetlen fogyasztó pedig a bérlő. Természetesen az is fontos, hogy a mi saját szervizautóink korszerűek, környezetkímélők legyenek, és a székházunkban is takarékoskodjunk az energiával, jelentős eredményt azonban az üzemeltetett létesítményekben tudunk elérni. Ideális esetben egy új, környezettudatosan megtervezett épületben kell tevékenykednünk, ilyen például az általunk üzemeltetett új Ericsson székház, amely elnyerte a LEED Building Operations and Maintenance: Existing Buildings minősítési rendszerben a GOLD fokozatot. Az öregebb házakban szakértő munkatársaink energiaracionalizálási projekteket hajtanak végre. Így készült el pl. egy logisztikai park teljes LED-esítése több mint 100 ezer négyzetméter területen, vagy egy irodaház teljes gépészeti átalakítása hőszivattyúk, hővisszanyerők, szabályozó elemek beépítésével. Ezek jelentős eredmények, amik úgy jöhettek létre, hogy a megrendelő megbízott bennünk, a bérlő pedig együttműködött az épület környezettudatos használatában, működtetésében.