Gyökeres átalakulás az építőiparban - A tégla és a sóder már aligha téma

Az építőipar digitalizáltsága, fenntarthatóság és körkörös gazdaság, e-napló, IoT - csak hogy néhányat említsünk az Építőipar 2020 konferencia néhány előadásának kulcsfogalma közül Számtalan területet érint az építőipar (is), így lehetetlen megkerülni a fenntarthatósági, az adminisztrációs vagy akár az adóügyi kérdéseket is, ennek részleteit mutatták be a szakértők, ezekből ragadtunk ki néhány érdekes gondolatot, bejelentést.