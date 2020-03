Eladták a New York Palotát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Covivio és a Värde Partners még az év elején egyeztek meg a nyolc luxusszálloda eladásáról. A nyolc hotel eladási értéke összesen 537 millió euró. A felvásárolt nyolc luxushotel között szerepelnek a Budapest VII. kerületében található New York Residence és New York Palace hotelek is.