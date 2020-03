Miért pont Fehérvár lehet az új Ferihegy?

Nem véletlen, hogy a kormány felmelegítette a korábbi, vállalkozói körökben is felmerült ötletet a székesfehérvári (börgöndi) repülőtér újraélesztéséről. Egyelőre kisgépek fogadásáról lehet szó, de Debrecenben is így kezdődött, majd jöttek a fapadosok és a chraterek, évente sokszáz ezres forgalmat generálva. Nézzük a gazdasági hátteret!

Az elmúlt két évtized kormányai folyamatosan beszéltek a hazai vidéki repülőterek fejlesztésének fontosságáról. A beszéden kívül azonban eddig nem sok történt. Pécsett, Szombathelyen és Szegeden sem történt érdemi fejlesztés. A Demján Sándor vezette befektetői csoport Tökölön szeretett volna légi bázist kialakítani az egykori katonai repülőtéren a fapados légitársaságok számára, de a válság ezt keresztülhúzta.

Győrben, jobbára az Audi támogatásával, haladtak a péri légikikötővel, de az végül nem lett regionális kisugárzású. Debrecen viszont sikertörténet, a nemzetközi térképre is felkerült, a magyar gyökerű fapados légitársaság fokozza az onnan induló szolgáltatásait, 2019-ben mintegy 650 ezer utas fordult meg ott.

A Balatonnál két repülőtér is szerepelt a hírekben. Több tulajdonosváltás történt a Keszthelyhez közeli Sármelléken, de látványos bővülést nem tudtak elérni, míg a Veszprémhez közeli Szentkirályszabadjára még a Malév működése alatt, a kétezres évek elején légi közlekedésben jártas felső vezetők és ezek üzleti körei szerettek volna nemzetközi forgalmat terelni.

Börgönd előnyei

félúton van Budapest és a Balaton között

Fehérvárig kiépült a megújult vasút, gyors az eljutás a fővárosba és a tóhoz

a cégek számára olcsóbb díjak lehetnek Ferihegynél

logisztikai bázis kialakítható

technológiai cégek jöhetnek a felépítendő ipari parkba

közel vannak a nyugat-dunántúli és Balaton-felvidéki desztinációk

nincs messze a gyorsan fejlődő Váli-völgy és Felcsút

korábban már voltak engedélyeztetési előkészületek

Börgönd, vagyis a most tervbe vett Alba Airport helyszíne csaknem két évtizede került a gazdasági vérkeringésbe. Az évezred elején a fehérvári és az abai önkormányzat 280 millió forintért árverésen megszerezte az objektumot, majd feltűnt a brit Wiggins Csoport és nagy fejlesztéseket ígért, mert potenciált látott benne.

A beruházást végül nem kezdték meg, majd pár év szünet következett, 2005-ben a Nagygyörgy Tibor és Nyíri Viktor által vezetett Biggeorge’s-NV Rt. – egy projekt cégen keresztül – bekapcsolódott a repülőtér fejlesztésébe. Előzőleg a területet birtokló fehérvári önkormányzat felmondta a szerződést a brit Wiggins Csoport utódjával, a Plain Station céggel arra hivatkozva, hogy az nem teljesítette a fizetési kötelezettségét.

Tizenöt éve a magyar befektetők még 2008-2009-re ígérték a beruházás végét. A 2005-ös aláíráskor a cégvezető 15 milliárd forintos beruházási összegről beszélt és azt mondta, hogy a komplexum évi egymillió utas fogadására lesz alkalmas. Eleinte kisgépes forgalomra számítottak, de nyilván szerették volna megközelíteni a kapacitásként megjelölt határértéket, s ezt csak fapadosokkal lehetett volna elérni.

A válság azonban mindent keresztülhúzott, a magyar befektetők elkezdtek kihátrálni a projektből, miután vitájuk támadt a társtulajdonos önkormányzatokkal bizonyos előkészítő beruházások és engedélyezési költségek miatt. Öt évvel ezelőtt végül azt közölte a fehérvári önkormányzat, hogy 2,55 milliárd forintért visszavásárolja a befektetők tulajdonrészét. A pénzt a kormányzattól kapják. Információink szerint a befektetők rendben elszámoltak az önkormányzattal. A friss cégadatok szerint a több mint 1 milliárd forintos jegyzett tőkéjű Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. ma is működik. Többségi tulajdonosa Székesfehérvár önkormányzata, emellett a közeli Aba település is birtokol egy minimális tulajdonrészt.

Érdekes, hogy 15 évvel ezelőtt még egy 110 hektáros logisztikai bázist is elképzelhetőnek tartottak ott, hiszen a reptér elhelyezkedése ehhez kiváló. A logisztikai feltételek azóta sokat javultak, hiszen befejeződött az M7-es autópálya szélesítése és felújítása, elkészült a Budapest-Székesfehérvár vasút korszerűsítése, könnyebben lehet eljutni Győrbe és Veszprémbe közúton.

Egyelőre nem tudni, hogy a kormányzat végül mit hoz ki az előkészítő munkálatok során. A koncepciótervet április végéig kell elkészíteni a kormányfő aláírásával ellátott határozat szerint. Másfél évtizede már jól haladtak a szakhatósági eljárásokkal és engedélyezésekkel, de ezeket nyilván felül kell vizsgálni.

A börgöndi projekt előkerülésének előszele már tavaly is érezhető volt. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy nyilatkozatában hangsúlyosan beszélt arról, hogy a következő évtized a közeli velencei kistérségé lesz, a kormány sok milliárd forinttal támogatja a különféle gazdaságélénkítő és turisztikai beruházásokat. A térség fejlesztésének koordinálására külön kormánybiztos is kijelöltek. Elképzelhető, hogy uniós forrásokhoz is hozzájuthat ez a környék, hiszen nem része a közép-magyarországi régiónak, ahová elvileg nem áramolhat EU-s pénz. Ehhez az érintett önkormányzatoknak közvetlenül kell majd pályázni Brüsszelbe.

Turisztikai szempontból azért lenne előnyös az új regionális repülőtér fejlesztése, mert közelebb hozná a tömegturizmust az ország második legfontosabb idegenforgalmi térségéhez, illetve más kisebb környező régiókhoz. A légi forgalomban döntő fapadosoknak új desztinációt és akár bázist is felajánlhatnának ezzel. Véleményünk szerint nem elvonna forgalmat Ferihegyről, hanem kiegészítené azt.

Nem kizárt, hogy ha tényleg beleáll a kormány a projektbe, akkor legalább Debrecen méretű éves forgalmat érhetnek el. Az sem mellékes, hogy a szomszédos Fehérváron működő és sok beszállítóval dolgozó iparvállalatok - kihasználva a reptér logisztikai adottságait - javíthatnák ellátási láncuk minőségét.

Címlapkép forrása: Getty Images