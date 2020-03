Mennyi lesz idén az országos ingatlanbefektetési volumen?

2019-ben az előző évhez képest némileg visszaesett az ingatlanbefektetések volumene (1,75 milliárd euró), de a tranzakciók összértéke 2016 óta stabilan meghaladja a 1,5 milliárd eurót. Erős és kiegyensúlyozott kereslet mutatkozott az iroda- és a kiskereskedelmi ingatlanok iránt, emellett jelentősebb mértékben bővült a hotelértékesítések volumene - derül ki az Eston elemzéséből. A kérdés az, hogy idén mire számíthatunk a befektetési volumen tekintetében.

A legkeresettebb eszköztípus 2019-ben is az iroda volt (45%), emellett a kiskereskedelmi ingatlanok és hotelek szintén komoly érdeklődésre tartottak számot (23% és 20% az éves volumenből). A tranzakciók átlagos mérete hozzávetőleg 31 millió euró volt.

A tavalyi év legnagyobb értékű (legalább 100 millió eurós) ingatlanbefektetései között szerepel a Roosevelt prémium irodaház (vevő: OTP Ingatlan Alap), a Sofitel Chain Bridge (vevő: Indotek) és a KÖKI (vevő: Adventum) eladása; de szintén eladták Budapest egyik jól ismert épületét, a Gellért Hotel is. Portfólió értékesítések lezárásával cserélt gazdát a METRO több ingatlana, az M7 Real Estate több logisztikai létesítménye, valamint az Infopark több épülete.

A hazai befektetők továbbra is meghatározók a piacon, 70%-ot meghaladó részesedéssel. A nyílt végű ingatlanalapok mellett jelentősen erősödött a hazai privát befektetők aktivitása, a 40 millió eurónál nagyobb ügyleteknél is, elsősorban az iroda- és a hotelpiacon.

A hozamesés dinamikája csökkent az év során, de nem állt meg egyik részpiacnál sem. Az év során lezárt, egyik legjelentősebb ügylet 5%-hoz közeli hozam mellett került lezárásra (iroda); a kiskereskedelmi ingatlanoknál az átlagos megtérülés 5,5% körüli, az ipari ingatlanok valamivel 7% alatti szinten cserélnek gazdát.

Mi várható idén?

2020-ban várhatóan újra dinamikusabban bővül majd a minőségi iroda és logisztikai ingatlanállomány, melynek köszönhetően – a befektetői kereslet további élénkülésével – ismét nőhet az éves tranzakciós volumen. A hozamesés üteme tovább csökkenhet minden részpiacon, ugyanakkor az irodapiacon várható még 5% alatti hozamszinten történő üzletkötés.

Érdekes kérdés, hogy az utóbbi napokban egyre több cégnél bevezetett home office milyen tapasztalatokkal szolgál majd a cégvezetők számára és milyen hatása lesz ennek a hazai irodapiacra nézve. Van, ahol már most kevesebb munkaállomás van, mint ahányan a cégnél dolgoznak, így amennyiben a következő hetek gyakorlata beválik, még több cég vezetheti be a jövőben az alkalmankénti otthoni munkavégzést, így spórolva az irodabérlési költségeken, ami az irodaterületek iránti igényekre is hatással lehet.

