Kiürül az ország legnagyobb irodaháza

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Telekom március 16-ától általános távmunkát hirdetett munkavállalói számára. Ez azt jelenti, hogy azokban a munkakörökben, ahol lehetséges, a kollégák otthonról dolgoznak a veszélyhelyzet végéig. A Magyar Telekom budapesti székháza az ország legnagyobb irodaháza, melyben 5000 munkatárs dolgozik. Mától csak a hálózat felügyeletét végző, és az ügyfélszolgálatos feladatokat ellátó kollégák maradnak a székházban, mintegy 400-an.

„Kiemelten fontos számunkra kollégáink egészségének védelme, mivel tudjuk, hogy ügyfeleink számítanak ránk különösen most, hogy a digitális kapcsolattartás fontossága felértékelődött. Ezért elővigyázatosságból megkértük kollégáinkat, hogy dolgozzanak otthonról, és csak az jöjjön be a székházba, akinek személyes jelenlétet igénylő feladata van. Szeretnénk ezt az időszakot arra használni, hogy megmutassuk, hogy a digitalizáció révén hatékonyan és biztonságosan lehet dolgozni”- mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója.

A Magyar Telekom a távoli elérést biztosító VPN hálózatát felskálázta, hogy minden távmunkázni tudó kolléga egyszerre is hozzáférjen a belső rendszerhez. A fejlesztés sikeres pénteki tesztje után a vállalat további intézkedésig távmunkára kérte kollégáit.

Bár a Magyar Telekom rendelkezik jelenleg a legnagyobb egybefüggő irodaházzal az országban, nem ők az egyetlen cég, akik a mai naptól távmunkát vezetnek be. A héten akár a százezres nagyságrendet is elérheti a Budapesten otthonról dogozók száma, ami az eddigi legnagyobb home office gyakorlat és ez a jövő irodai felhasználására is erős hatással lehet.

Az oktatási intézmények bezárása miatt a Magyar Telekom igyekezett a távmunka lehetőségét kiterjeszteni olyan munkakörökre is, ahol ez eddig nem volt bevett szokás. Amennyiben egy kisgyermeket nevelő kolléga munkaköréből adódóan mégsem tud élni a távmunka lehetőségével (pl. bolti értékesítő), úgy a Magyar Telekom távolléti díjat fizet számára, hogy gyereke(i) felügyeletét elláthassa.

Az egyéb rugalmas munkavégzési formák mellett a távmunka a Magyar Telekomnál régóta bevett gyakorlat, része a vállalati kultúrának. A munkatársak jelentős része rendelkezik távmunka szerződéssel, naponta átlagosan 500-an távmunkáznak, bizonyos csúcsnapokon pedig akár 1000 kolléga is otthonról dolgozik. Általánosságban egy Telekom alkalmazott heti egy alkalommal távmunkázik (természetesen a helyszíni jelenlétet igénylő munkakörök esetében erre nincs mód, ilyen pl. az ügyfélszolgálat vagy az üzletek). 2019-ben összesen 169 ezer távmunkás napot regisztráltak a Telekomnál.

A Magyar Telekom üzletei továbbra is nyitva tartanak, de arra kérik az ügyfeleket, hogy csak egészségesen látogassák az üzleteket, és a kényelmesebb ügyintézés érdekében válasszák a digitális ügyfélszolgálati csatornákat.

Címlapkép forrása: MTI / Róka László