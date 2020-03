Újabb szállodai felajánlás: több ezer cseh beteg elszállásolása oldódik meg

Már több cikkben is beszámoltunk róla, hogy l akásokat, szállodai szobákat ajánlanak fel magánemberek és szállodatulajdonosok az egészségügyi dolgozóknak, valamint az ellátást igénylőknek, hogy ezzel segítsék a jelenlegi járványhelyzetet. Itt az újabb felajánlás most Csehországban. A magyar piacon is aktív ingatlanfejlesztéssel foglalkozó CPI Group ajánlotta fel az összes csehországi szállodáját, a betegek elszállásolására - szerepel a cég honlapján.

Ma számoltunk be róla, hogy a koronavírus elleni védekezés segítésére egy harkányi, 105 szobás hotelt ajánl fel a Stelius Befektetési Zrt. karanténkórháznak, illetve arról is, hogy már a magánszemélyek is hasonló lépésekkel segítik a vírus elleni küzdelmet, a Budapesti Airbnb közösség az egészségügyi dolgozókért csoport tagjai a közvetlen betegekkel érintkező egészségügyi dolgozók számára biztosítanak ingyen lakhatást.

Most az itthoni piacon is aktív CPI csoport és a hozzátartozó CPI Hotels jelentette be, hogy mind a 14 Csehországban lévő szállodáját felajánlja, hogy ezzel enyhítsen a szűkös kórházi kapacitásokon, a majdnem 2500 szállodai szobában 5000 ezer beteget tudnak elszállásolni.

Ma délutánra Csehországban a fertőzöttek száma 253-ra emelkedett a reggeli 214-ről, senki nem halt bele a betegségbe, azonban két beteg állapota súlyos.