Lakáspiac: mikor jön az árcsökkenés?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Rengetegen kérdezték tőlünk az utóbbi napokban, hogy vajon mire számíthatunk a koronavírus kapcsán a hazai lakáspiacon, ezért a független szakmai szereplőktől kezdve, a fejlesztőkön és finanszírozókon át, a közvetítőkig és tanácsadókig számos szakértőt megkérdeztünk, hogy a válaszaikat összesítve kiértékeljük a jelenlegi helyzetet. A bizonytalanságot jól mutatja, hogy sokan még túl korainak találták, hogy bármit is mondjanak a lakáspiaci hatásokkal kapcsolatban, azonban vannak olyan folyamatok, amelyekről már most érdemes beszélni. Cikksorozatunk első részében a közvetítői, elemzői oldal várakozásait mutatjuk be.