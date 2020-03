Koronavírus: Amerikában is egyre többen menekülnek vidékre

Nem csupán magyar „betegség” vidékre menekülni a járvány elől. Az Egyesült Államokban egy sor nagyvárosból tűnnek el az emberek, de ahová mennek, ott súlyos ellátási zavaroktól és a vírus könnyebb terjedésétől tartanak a helyiek.

A Portfolio rendszeresen beszámol arról, hogy a vezető külföldi országokban milyen gazdasági károkat okoz a koronavírus-járvány. Természetesen az Egyesült Államok gazdaságát, s benne ingatlanpiacát is nagyon visszaveti. Legutóbbi a floridai lakáspiac drámai fejleményeiről írtunk. De most nézzük Kaliforniát!

A rendkívüli állapotot megélő 40 milliós szövetségi államban számos nagyvárosról tudni, ahonnan eldugott kisvárosba vagy faluba, netán a hegyek közé költöznek családok. Mármint olyanok, amelyek ezt megtehetik a fenntartó munkája miatt. Legutóbb a Los Angeles Times számolt be internetes oldalán erről.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 20. Koronavírus: Siófok most nem kér a nyaralók tulajdonosaiból

Az angyalok városából legtöbben a Mojave-sivatag vagy a Sierra Nevada hegység felé veszik az útjukat. Azt mondják: azért éppen arra, mert így elkerülhetik a zűrzavart és kevésbé lesznek kitéve a vírusfertőzésnek.

Érkezésüknek azonban nem annyira örülnek a helyiek. A falusiak attól tartanak, hogy veszélybe kerülnek miattuk, ráadásul megterhelik az egyébként sem rózsás egészségügyi ellátásukat. A helyi egészségügyi hatóságok vezetői szintén féltik a lakosság egészségét az újonnan érkezőktől.

Los Angeles polgármestere a múlt héten már megtiltotta, hogy a lakosok az agglomerációba vagy távolabbi vidéki környékekre költözzenek az ottani nyaralójukba, illetve onnan beutazzanak a sokmilliós városba. Tiltó rendelkezést egyes kistelepülések is hoztak. A síelők körében népszerű Mammoth hegység több kis falvában is nem kívánatosnak minősítették a jövevényeket, mert képtelenek ellátni őket és félnek a fertőzés gyors terjedésétől.

Nézzük a Mojave-sivatagban lévő óázis, Joshua Tree falu példáját. A Los Angelestől 130 mérföldnyire található településen normál időkben csak turisták veszik ki pár napra az 1160 bérleményt. Mi történik most? A közvetítő irodák szerint tömegesen jönnek a sokkal hosszabb időre itt maradni akarók, akiknek két kérdésük van: van-e szállás több hétre és van-e internet. A lap szerint olyannyira kelendőek az ottani bérlemények, hogy egyesek akár dupla bérleti díjat is hajlandók fizetni, csakhogy megkaphassák azokat.

New Yersey déli részén több olyan település is van, ahol az ingatlanok harmada - zömmel nyaralók - máshol lakók tulajdonában van. Néhány polgármester már távolmaradásra kérte őket. Ocean City-ben több szupermarketben is lerabolt polcokkal találkozni, miután nagyon sokan több hétre éppen oda mentek New Yorkból és Philadelphiából. Vermont állam déli részén, a síparadicsomokban ugyancsak rengeteg a jövevény, többségül akár hónapokig is ott akar maradni, mert biztonságban érzi magát - közölte a Philadelphia Inquirer internetes kiadása, az inquirter.com.