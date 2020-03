Vitézy Dávid szerint Budapest előtt nagy lehetőség áll a koronavírus-járvány okozta helyzetben

Budapest előtt nagy lehetőség áll: ideiglenes felfestéssel, a lámpaprogramok módosításával és jelzőtáblák kihelyezésével hetek alatt létrehozhatja azt a régóta hiányzó kerékpáros főhálózatot, amely átjárhatóvá teszi a belvárost és összeköti azt a külsőbb kerületekkel – írta Vitézy Dávid Facebook-oldalán. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója annak apropóján tett közzé részletes írást, hogy a kormány által bevezetett kijárási korlátozások nem tiltják a kerékpározást és szemmel láthatólag ezzel a lehetőséggel egyre többen élnek is a fővárosban.

Magyarország csaknem három hete járványügyi veszélyhelyzetben él. Az emberek közötti távolságtartás működik, a tömeges távmunka és az otthoni tanulás hatására a közlekedési igények jelentősen visszaestek – kezdi bejegyzését Vitézy Dávid. Majd rögtön hozzáteszi, a közösségi közlekedés utasszáma 80-90%-kal csökkent, amely érthetően, mivel a fertőzésveszély miatt nem tanácsos idegenekkel egy légtérben tartózkodni.

Vitézy Dávid szerint az autóforgalom Budapesten felére-harmadára csökkent, jelenleg hétköznap is alulmúlja a vasárnap megszokottat. Ugyanakkor, a márciusban megszokotthoz képest jelentős forgalomnövekedést mutatnak a kerékpáros számlálók. Nem csoda, hisz a bringa városi körülmények között nem csak a leggyorsabb közlekedési eszköz, hanem egyben az egyik legjobb lehetőség a négy fal közül való kimozdulásra és a mozgásra is, a más emberekkel való érintkezés nélkül. Mindezeken felül a forgalomnövekedésben az is közrejátszik, hogy sokszor kerékpárt használnak az egyre bővülő létszámú futárok és ételkiszállítók is – teszi hozzá.

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója kiemelte, hogy a kormány által bevezetett kijárási korlátozások nem tiltják a sétát, a kirándulást és a kerékpározást. A rendelet külön kitér a kerékpárszervizekre, amelyek továbbra is nyitva tarthatnak.

Vitézy Dávid mindezek alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Budapest előtt nagy lehetőség áll: ideiglenes felfestéssel, a lámpaprogramok módosításával és jelzőtáblák kihelyezésével

hetek alatt létrehozhatja azt a régóta hiányzó kerékpáros főhálózatot, ami átjárhatóvá teszi a belvárost és összeköti azt a külsőbb kerületekkel.







Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd