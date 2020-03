BKK vezérigazgató: a Nagykörút külső sávját busz és kerékpársávvá kellene alakítani

A koronavírus-járvány miatt a BKK az összes dolgozójának mintegy felét home office munkavégzésre küldte, de akinél ez nem volt megoldható, ott is biztosították a szükséges védőfelszereléseket. Jelenleg a tanszüneti menetrend van érvényben Budapesten, az utasforgalom azonban attól is jelentősen elmarad, éppen ezért április 1-jétől a tanszünetinél ritkább szombati menetrendre áll át hétköznapokon is a cég.

A járatok átlagosan 10 százalékos kihasználtsággal futnak, egyes vonalakon üresen, vagy elvétve egy-egy utassal haladnak a buszok.

Az utasszám-csökkenés egyelőre nem okozott jelentős bevételkiesést, mert annak nagyobb részét a havibérletek adják, amelyeket már megvásároltak az emberek. A turisták által vásárolt jegytípusoknál és a vonaljegyek esetében azonban már látszik a visszaesés.

Mikor lehet e-jegy rendszer?

Tarlós István korábban 2020 végére, vagy 2021 elejére ígérte az e-jegy rendszert, a reális cél azonban az lehet, hogy a rendszer első elemei 2022-re valósuljanak meg. Ez azonban nagyban függ a rendelkezésre álló forrásoktól. A BKK-nak tavaly 65,7 milliárd forint volt a jegyekből és bérletekből a menetdíjbevétele. A jegyárbevételek 60 százaléka az automatákon keresztüli értékesítésből származik, de elektronikus jegyrendszerrel ez jelentősen átterelődik digitális platformokra. Ugyanez zajlott le az automaták érkezésével, a pénztáraktól nagyon gyorsan ide terelődtek át az utasok.

Portfolio Ingatlan Újlakás-kereső Kelenliget 1119 Budapest, Fehérvári út 45. 120 db lakás

44 – 120 m2 alapterület

48.39 – 101.35 M Ft Átadás:

2020. máj

Ajánlatot kérek

A vezérigazgató szerint természetesen egy digitális platform esetén is fenn kell tartani az ügyfélcentrumokat és az automatákat is, de jelentősen vissza lehet szorítani a hagyományos értékesítési csatornákat, ami költségcsökkentést jelent.

A BKK bevételeinek legjelentősebb része az önkormányzati támogatás, ez tavaly és idén is körülbelül 100 milliárd forint volt, ebben nem várható jelentős átalakulás. Az állami támogatás azonban a felére esett az elmúlt néhány évben, tavaly és idén is csak 12 milliárd forint. Noha a jegyárak 2013 óta nem változtak, a bevétel folyamatosan nőtt, amit elsősorban a turizmus biztosított. A turisták számának visszaesése éppen ezért érezhető kieséssel fog járni.

Fejlesztési tervek

A kötött pályás fejlesztések előkészítése folyamatban van, ez önmagában több tízmilliárd forint. A Millenniumi Földalatti Vasút felújításának tervezéséről a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa legutóbbi ülésén döntés született, így erre a kormány biztosítja a forrást. Ez azonban csak a rekonstrukciót jelenti, a vonal meghosszabbítása ebben nincs benne. Emellett az M3-as metróvonal káposztásmegyeri meghosszabbításánál, illetve az M2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésénél folynak a tervezések.

A budai fonódó villamoshálózat II. üteme esetében már a tenderdokumentáció is rendelkezésre áll, ez egy új villamosvonalat jelent a Műegyetem rakparton az Infopark és az épülő új BudaPart városnegyed felé. Emellett fontos lenne a 2-es villamos rekonstrukciója, illetve a pesti fonódó villamos is.

Nagyon üdvözlendő, hogy be fog jönni a HÉV a belvárosig.A forgalmi modellszámok azt mutatják, hogy a Kálvin térig érkező utasok száma napi 60 ezer fővel növekedni fog, és nekik valamivel tovább is kell menni.

Fontos elmondani, hogy a 2-es, 3-as és a 4-es metró is szinte teljes kapacitással üzemel, ezért elengedhetetlenek a belvárosi közlekedés fejlesztési projektek ahhoz, hogy a HÉV-vel egyébként örvendetes módon bejövő utasokat ki tudják a belvárosban szolgálni.

Noha nagyon fontosak az elővárosi fejlesztések, de lényeges kiemelni, hogy az agglomerációból bejövő utasok egy nagyságrenddel kevesebben vannak, mint akiket a fővároson belül ki kell szolgálni. A HÉV-ek esetében az utasszám messze elmarad a fővárosi kötött pályás vonalak utasszámaitól. Igaz, hogy szakmailag indokoltak az agglomerációs fejlesztések, illetve jelentős gépjárműterhelést tudnak a belvárostól elvenni, de ezzel együtt a fővároson belül a BKK napi 2,5 millió utast mozgat, napi 4,5 millió utazással. Ezt egyszerűen muszáj megfelelő minőségben kiszolgálni, ehhez kellenek a fejlesztések.

Ugyanakkor fontos a kerékpáros közlekedést is említeni. Hiába van Mol Bubi kerékpármegosztó, az állomások között nincsenek kerékpárutak. Vannak helyek, ahol az út túloldalára gyakorlatilag születni kell, amin csak úgy lehet változtatni, ha felvállaljuk a konfliktusos döntéseket is. Csak akkor fognak a belvárosban az emberek gyalogos, kerékpáros vagy egyéb mikromobilitási megoldásokban gondolkodni, ha ehhez biztosítjuk a feltételeket - mondta el a G7-nek a vezérigazgató.

Ehhez a városi autópályák egy részét úgy KELL átalakítani, hogy a jobb oldali sávot a buszok és a kerékpárosok HasználHASSÁK – ez A megoldás előfordulhat a Nagykörút estében is.

A kérdés, hogy hol húzzuk meg a belváros határát – mára ebben már a kormányzattal is konszenzus van, hogy a Hungária gyűrűn belüli területeket értjük ezalatt.

Címlapkép forrása: MTI / Balogh Zoltán