Így mentené meg az építőipari kisvállalkozásokat az ÉVOSZ

Az állami, az önkormányzati és a magánmegrendelőknél egyaránt lelassult a teljesítésigazolások kiadása, a kisebb építőipari cégeknek így jelentősen romlott a likviditási helyzete és az elvégzendő munkák előfinanszírozási képessége – világított rá a problémára Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségnek (ÉVOSZ) elnöke.

Mivel a megrendelések 60 százaléka állami és önkormányzati megrendelés, az ÉVOSZ azt javasolta, hogy az Államkincstár a befogadott számlákat 5 munkanapon belül fizesse ki, így a generálvállalkozások mellett az alvállalkozók és a beszállítók is gyorsan a pénzükhöz juthatnának. Az ágazat rendelésállománya kormányzati intézkedések nélkül zuhanásszerűen csökkenhet – hívta fel a figyelmet az ÉVOSZ elnöke.

Ugyancsak nagy problémát jelent a vállalkozásoknak a forint/euró árfolyam alakulása is, hiszen az építőiparban rengeteg importterméket használnak. Az érvényben lévő vállalkozási szerződéseknél még 335 forintos euróárfolyamon kalkuláltak, azóta volt, hogy a forint értéke 10 százalékkal is lejjebb került, amit végső soron a vevőkre hárítanak az építőanyag-kereskedések, a kivitelezők viszont nem tudják ezt érvényesíteni az árukban. Az ÉVOSZ ezért azt szeretné, ha az állami és önkormányzati, illetve a támogatással megvalósuló, 2020. március 31-ig megkötött szerződések esetében az import termékek elszámolása a számlával igazolt beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen. Koji László kitért arra is, hogy

az építőiparban dolgozó külföldi – ukrán, szerb – munkások jelentős része hazautazott.

Igaz, ezzel egyidejűleg visszatértek Magyarországra a külföldön dolgozó magyar mérnökök, szakmunkások is, ám egyelőre csak töredékük jelentkezik itthoni cégeknél munkavégzésre. A mikro- és kisvállalkozói körben ugyanakkor megkezdődtek az elbocsátások is.

Az ÉVOSZ korában azt javasolta: a munkahelyek megtartása érdekében a kormány terjessze ki az építőiparra is az átmeneti járulékmentességet, hiszen az ágazatban felmerülő költségek 50-60 százaléka a foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Most a szakszövetség azt is javasolja: az építőipar kapacitásbővítését és hatékonyságnövelését szolgáló idei évi 6 milliárd forintos pályázatnál legyen hangsúlyos szempont a munkaerő megtartása. Egyelőre nem tudni, hogy a kormány milyen lépéseket tesz az építőipari cégek megmentéséért, annyit biztos, hogy az ágazat szerepel a támogatással újraindítandók listáján.

