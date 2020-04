Nincs erkély a lakásodhoz? - Semmi gond, utólag hozzáépítik

A New York-i lakáspiac problémáira világított rá a járványhelyzet, építészek szerint a veszélyhelyzet utáni időszakban ezeket mindenképpen meg kell oldani a nagyvárosban. Ezek egyike, hogy nagyon sokan nem férnek hozzá semmilyen erkélyhez, vagy kisebb kerthez a lakásaikban, különösen igaz ez az állami bérlakásokra, ahol így a nehezebb körülmények között élő társadalmi csoportok kerülnek most még kedvezőtlenebb élethelyzetbe - írja a Dezeen. A megoldás a pótlólagos erkélyek építése lehet.

A koronavírus-járvány miatt most még jobban értékeljük a lakásokhoz tartozó saját, mégis szabad levegőjű területeket, vagyis az erkélyeket, teraszokat, vagy akár a kisebb kerteket. New Yorkban a kormányzati fenntartású mintegy 400 ezer bérlakásból alig van olyan, amihez tartozna erkély, így éppen azok vannak most még kedvezőtlenebb helyzetben, akik a járvány előtti időszakban is nehezebb körülmények között éltek.

Egy New York-i építész stúdió javaslata alapján ezekhez a bérlakásokhoz utólag kellene erkélyeket építeni, ez az épületek felújításával járna, ezáltal ezeknek az élettartama is meghosszabbodhatna, némelyik közülük az 1940-es évek körüli megépülés óta nem volt felújítva. Ezen túl pedig a lakók életkörülménye is javulhatna, sokkal több fény jutna be az erkélyeken keresztül és még több hely is lenne a hűtő, vagy fűtő egységek külső elemeinek.

Ez egyfajta új kihívás az építészek, várostervezők számára, vagyis hogy a jövőben olyan módon tervezzék meg az új lakásfejlesztéseket az egyre sűrűbb városokban, hogy a lakóknak megmaradjon az magánéletük, és az életterük, miközben hozzáférhessenek akár egy kisebb kültéri területhez. Különösen igaz ez a nagyvárosokra, ahol egyre magasabb épületekkel és sűrűbben beépített telkekkel igyekeznek jobban kihasználni a meglévő szűkös területeket az építtetők, fejlesztők.