Nem bírja az e-kereskedelem? - Néhol még az online rendeléseket is korlátozzák

Indiában már korábban is korlátozták, hogy a nagyáruházak milyen termékeket vihetnek házhoz, múlt héten azonban ezt a szabályozást feloldották. Úgy tűnik, még mindig túlságosan leterhelt a szállítmányozási rendszer az ázsiai országban, ugyanis ettől a héttől kezdve egészen május 3-ig ismét csak alapvető élelmiszereket lehet házhoz rendelni.

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy az Amazon az új vásárlóinak várólistát vezetett be, a sok rendelés miatt ugyanis még a prémium, fizetős megrendelőknek is nehézségbe ütközött a házhozszállítási időpont kiválasztása.

Most Indiában jelentettek be szigorításokat az online vásárlásoknál, a kormány ismét megtiltotta a nem alapvető élelmiszerek kiszállítását az országban. Így az olyan e-kereskedelemmel foglalkozó cégek mint az Amazon, vagy a Flipkart május 3-ig nem szállíthat az alapvető élelmiszereken kívül mást a lakosságnak.

