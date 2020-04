Nem kegyelmezett a hírhedt "felhőkarcoló-index" - Megint a válság közepén dőlnek a magassági rekordok

Mi a közös az 1930-ban elkészült Empire State building-ben, a 2008-ban megépült Shanghai World Financial Centerben és az idén átadni tervezett európai viszonylatban extrém magas Varso Place felhőkarcolóban? A közös, hogy mindegyik az adott országban, vagy akár a világon kiemelt fontosságú épület, és valahogy pont akkor épültek meg, amikor beütött a válság. Sokak számára ismerős lehet a felhőkarcoló-index, de vajon valóban lenne párhuzam a felhőkarcolók és a válságok között? Vagy pusztán arról van szó, hogy az ingatlanpiac érett szakaszában készülnek ezek a monstrumok és azt néha egy meredek zuhanás, néha további felívelés követi? Vannak persze történelmi példák, amelyek akár alá is támaszthatnák az elméletet, de ha megnézzük a másik oldalt, számos olyan felhőkarcoló is elkészült, amit nem követett semmiféle válság, főleg igaz ez Kínára és Oroszországra, amelyek bővelkednek az extrém magas épületekben.

Sokak számára ismert lehet az úgynevezett felhőkarcoló-index, egy feltételezés, miszerint ha egy országban megépítenek egy extrém magas felhőkarcolót, beüt a válság. Számos példa van rá a nagyvilágból, ami miatt kialakulhatott ez a párhuzam, 1930-ra lett kész az Empire State building, amit a nagy gazdasági világválság követett, a globális olajválság idején 1974-ben készült el Chicagoban a Sears Tower, Kuala Lumpurban pedig 1997-ben fejezték be a Petrons tornyokat, ami az ázsiai pénzügyi krízis idején volt. A 2008-as válság idején adták át a Shanghai World Financial Centert és 2010-ben Dubai majdhogynem csődbe ment, miután elkészült a világ jelenleg legmagasabb épülete a Burj Khalifa.

A fenti sort akár folytathatnánk is egy 2019-cel kezdődő, és 2021-ig, vagy akár még tovább tartó időszakkal, ahol szintén egy válság alatt épülő, vagy már megépült, olyan felhőkarcolók kaphatnának helyet, mint a 2019-ben átadott Wuhan Center Tower, vagy Európa legmagasabb felhőkarcolója a szentpétervári Laktha Center, az idei átadással tervezett Varso Place, vagy akár Magyarország leendő legmagasabb épülete, a MOL Campus. Nézzük, mit tudunk ezekről!

A kínai Wuhan Center

Kínában - ahol a járvány 2019 végén ütötte fel a fejét - három extrém magas, 400 méter feletti felhőkarcoló is elkészült, köztük egy éppen Vuhanban, a koronavírus epicentrumában. A Wuhan Center Tower egy hotel, lakás és irodaépület egyben, a 88 emelet összesen 438 méter magasságig nyúlik fel az égbe.

Wuhan Center építése 2019-ben, forrás Getty Images

Európa legnagyobbja az orosz Lakhta Center és a Varso Place

Bár Ázsia jócskán bővelkedik szupermagas felhőkarcolókban, Európában is találunk 300-400 méteres építményeket. A szentpétervári Lakhta Center (462 méter) jelenleg a legmagasabb európai felhőkarcoló (ha nem számítjuk a telekommunikációs, vagy megfigyelő tornyokat), amit szintén 2019-ben adtak át. De idén tervezték az átadását a lengyel Varso Place toronyháznak is, ami az EU legmagasabb épülete lesz, amint elkészül a koronavírus okozta válság közepén. A Varsó Place építését egyébként 2016 decemberében kezdték el és az épületkomplexum leglátványosabb eleme egy 53 emeletes épület, ami toronycsúccsal együtt eléri a 310 métert.

A lengyel Varso Place toronyház látványterve, forrás: varso.com

A magyar "felhőkarcoló" - MOL Campus

Érdemes az itthoni "mini felhőkarcolóról", hivatalos megnevezése alapján magasépületről is szólni, a MOL Campus még ha európai viszonylatban nem is lesz a legmagasabbak egyike, Magyarországon kiérdemli ezt a címet. A befejezése gazdasági szempontból egy kritikus időszakra fog esni, a tervek szerint 2021-ben adják át a 120 méteres irodatoronnyal rendelkező székházat. A 28 emeletes irodakomplexumról már számos videót és képet is bemutattunk korábban:

Mendemonda, vagy valóság a felhőkarcoló-index?

Jó néhány jellegzetes felhőkarcoló van, ami akár Ázsiában, akár Európában ebben a válság előtti/alatti időszakban készül el, mégis erős feltételezés lenne csupán a felhőkarcolókat nevezni egy válság előjelzőjének. Nem akarunk párhuzamot vonni, mert sokszor nincs is, például Kínában 2018-ban, amikor még biztosan nem beszélhettünk válságról, sem járványhelyzetről, a Skyscraper Center adatai alapján 94 darab 200 méternél magasabb felhőkarcoló készült el, több közülük éppen Vuhanban.

Ugyanakkor a korábbi eseteket megfigyelve az is igaz, hogy az ilyen nagyszabású projektek sokszor a gazdasági boom egy késői szakaszában indultak el, amikor a gazdaság folyamatosan növekedett, a munkanélküliség pedig igazán alacsony szintet mutatott. A gazdasági ciklusok első, felívelő részében a viszonylag könnyen elérhető pénzügyi források lehetővé teszik a gazdaság gyors bővülését, a rendelkezésre álló tőkével új technológiák kerülnek elő, nem csoda hát, hogy egyre impozánsabb tervek születnek az ingatlanpiacon is. Itt kapcsolódik be a felhőkarcolók építése is, amikor a korábbi rekordokat megdöntve korszerűbb és használhatóbb technikákat, technológiákat alkalmazva bukkannak fel a minél magasabb, minél zöldebb, minél exkluzívabb tornyok, vagy akár egészen más alakú és funkciójú, de mindenképpen unikális épületek. A ciklusban a felívelést a negatív várakozások és egy visszaesés követi, amit jelen esetben egy olyan faktor váltott ki, amire csak kevesen számíthattak. Bármi is váltja ki tehát az adott válságot, az biztos, hogy az előtte lévő virágzó időszakban rengeteg nagyszabású fejlesztés veszi kezdetét - például felhőkarcolók -, a krízis alatt pedig kevesebb ilyet látunk és egy kisebb, vagy nagyobb hibernálás megy végbe a fejlesztéseknél és az ingatlanpiacon egyaránt.